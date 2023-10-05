Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества в Испании
Президент Владимир Зеленский в четверг, 5 октября, приехал в Испанию на саммит Европейского политического сообщества.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет Цензор.НЕТ.
Зеленский находится в городе Гранада, Испания.
"Украина наравне с другими нациями в нашем общем европейском доме участвует ради безопасности и стабильности на континенте", – отметил он.
По его словам, во время саммита будет работа в общих форматах и состоятся важные двусторонние встречи.
"Ключевое для нас, особенно перед зимой – усиление ПВО, и уже есть основа для новых договоренностей с партнерами. Готовимся их подтвердить и реализовать", - подчеркнул президент.
Кроме того, важной темой на саммите является усиление существующей в Европе архитектуры безопасности, в частности региональной. Украина имеет весомые предложения.
"Отдельное внимание – Черноморскому региону и совместной работе ради глобальной продовольственной безопасности и защиты свободы мореходства.
Этот день должен быть плодотворным для Украины и всей Европы", – отметил Зеленский.
Как пишет Reuters, о визите президента в Испанию не было объявлено ранее из соображений безопасности. Официальные лица, знакомые с планами, отметили, что он примет участие в саммите, что позволит ему настаивать на более срочной военной помощи для Украины, такой как системы ПВО.
Встреча в Гранаде также дает шанс подтвердить свою приверженность Украине на фоне политической нестабильности в США таким лидерам как президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Пожалуйста, подождите...
червоні труселя
сині сланці
молюся за іспанців....
Питання друге: воно розуміє, що й там йому зроблять "холодний душ", бо "цукерко-букетний" період (коли аплодували, тиснули руки, вірили словам) вже закінчився і треба відпрацьовувати аванс довіри і виконувати обіцянки в режимі свого улюбленого "шаленого принтера"?
Питання третє: цікаво, а воно щось промекає про виконання вимог ЄС та НАТО про вступ? А про вимоги Білого дому і їх виконання?
Хоча... Про що це я? Воно ж туди поїхало за аплодисментами і рейтингами, а решту будуть робити "туристи" (дєрьмаківські - зі знаком "мінус", а опозиційні - зі знаком "плюс" для України).
розумійте знаки
Корриду для Вована!
83 по Франгейту.
а я все за своє - повний бак і в Канаду без ансамбля...
От, блдь, дожились.