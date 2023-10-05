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Зеленский (19029) Испания (846) саммит (1113)

Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества в Испании

зеленский

Президент Владимир Зеленский в четверг, 5 октября, приехал в Испанию на саммит Европейского политического сообщества.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет Цензор.НЕТ. 

Зеленский находится в городе Гранада, Испания.

"Украина наравне с другими нациями в нашем общем европейском доме участвует ради безопасности и стабильности на континенте", – отметил он.

По его словам, во время саммита будет работа в общих форматах и состоятся важные двусторонние встречи.

"Ключевое для нас, особенно перед зимой – усиление ПВО, и уже есть основа для новых договоренностей с партнерами. Готовимся их подтвердить и реализовать", - подчеркнул президент.

Также читайте: Испания предоставит Украине новый пакет военной и гуманитарной помощи

Кроме того, важной темой на саммите является усиление существующей в Европе архитектуры безопасности, в частности региональной. Украина имеет весомые предложения.

"Отдельное внимание – Черноморскому региону и совместной работе ради глобальной продовольственной безопасности и защиты свободы мореходства.

Этот день должен быть плодотворным для Украины и всей Европы", – отметил Зеленский.

Также читайте: Сейчас инициатива в руках Украины, мы вытесняем РФ с нашей земли, - Зеленский

Как пишет Reuters, о визите президента в Испанию не было объявлено ранее из соображений безопасности. Официальные лица, знакомые с планами, отметили, что он примет участие в саммите, что позволит ему настаивать на более срочной военной помощи для Украины, такой как системы ПВО.

Встреча в Гранаде также дает шанс подтвердить свою приверженность Украине на фоне политической нестабильности в США таким лидерам как президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
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Топ комментарии
+5
Дивіться добре, щоб нічого не поцупив. Єрмак - турист теж є?
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05.10.2023 10:53
+5
З роялем?
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05.10.2023 10:53
+4
Там он расскажет про своего папу, которому любящий сын назначил пожизненную стипендию. Оно и понятно - все дорожает даже за границей, а дети не должны забывать про родителей. Он же не биомасса какая-нибудь, а токмо любящий сын. Остальным биомассе надо оставаться начеку, поскольку готовятся разные сюрпризы по поводу социальных выплат - пенсий, субсидий и т.д. В общем, как сказала министр, будет новый общественный договор. Правда непонятно, кого и с кем. Но поглядим...
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05.10.2023 11:19
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Дивіться добре, щоб нічого не поцупив. Єрмак - турист теж є?
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05.10.2023 10:53 Ответить
Куди ж без нього...
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05.10.2023 13:33 Ответить
З роялем?
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05.10.2023 10:53 Ответить
Ні, в туристичному костюмі.
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05.10.2023 10:55 Ответить
Біла футболка
червоні труселя
сині сланці
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05.10.2023 11:15 Ответить
Забагато одягу як на мене. Мінус футболка і труселя.
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05.10.2023 11:17 Ответить
Володимир Інкогніто приїхав потусіть на Ібіцу з колей котлето
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05.10.2023 10:55 Ответить
******* Іспанії - в нашого "керманича" не гарна карма...
молюся за іспанців....
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05.10.2023 11:01 Ответить
Питання перше: скільки "туристів" (за визначенням найпрофесійнішого експерта Данілова) воно з собою взяло, головний "турист" поїхав?
Питання друге: воно розуміє, що й там йому зроблять "холодний душ", бо "цукерко-букетний" період (коли аплодували, тиснули руки, вірили словам) вже закінчився і треба відпрацьовувати аванс довіри і виконувати обіцянки в режимі свого улюбленого "шаленого принтера"?
Питання третє: цікаво, а воно щось промекає про виконання вимог ЄС та НАТО про вступ? А про вимоги Білого дому і їх виконання?

Хоча... Про що це я? Воно ж туди поїхало за аплодисментами і рейтингами, а решту будуть робити "туристи" (дєрьмаківські - зі знаком "мінус", а опозиційні - зі знаком "плюс" для України).
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05.10.2023 11:03 Ответить
данілов в розовому!
розумійте знаки
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05.10.2023 11:03 Ответить

Корриду для Вована!
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05.10.2023 11:08 Ответить
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05.10.2023 11:11 Ответить
з новою іграшковою приставкою в президенському літаку який він так потужно знищів на стадіоні- хіба йому до України?
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05.10.2023 11:17 Ответить
В Іспанії зараз классно. Тепло, не жарко, море тепле, основний натовп туристів вже звалив, але всі кафешки і ресторани ще працюють. Співробітник вчора повернувся з Іспанії - розказував.
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05.10.2023 11:18 Ответить
та і в нас непогано - весь океан перед тобою - пляжі, бабусі, тобто дівчята і ніяких буб...
83 по Франгейту.
а я все за своє - повний бак і в Канаду без ансамбля...
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05.10.2023 11:23 Ответить
Там он расскажет про своего папу, которому любящий сын назначил пожизненную стипендию. Оно и понятно - все дорожает даже за границей, а дети не должны забывать про родителей. Он же не биомасса какая-нибудь, а токмо любящий сын. Остальным биомассе надо оставаться начеку, поскольку готовятся разные сюрпризы по поводу социальных выплат - пенсий, субсидий и т.д. В общем, как сказала министр, будет новый общественный договор. Правда непонятно, кого и с кем. Но поглядим...
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05.10.2023 11:19 Ответить
Там зараз бархатний сезон і смачна кухня... а піплу на вуха про незапланований візит на конференцію чухають...
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05.10.2023 11:44 Ответить
За останню добу його присутність в Україні вже не суттєва? Бо ще вчора воно віщало, шо їхати йому НЕМОНнА бо, бачте, без нього ТУТ взагалі все пропаде. А за добу воно вже завчило рєчовки від "туриста" єрмачини і вони разом(з туристом!!) поїхали...перепочити в Іспанію! А то все Порох там вирішує, треба ж і "янелох"у щось знову вякнути - може і вгадає щось типу розумного вліпити.
От, блдь, дожились.
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05.10.2023 13:03 Ответить
"И все-то ты в трудах, все в трудах, великий государь, аки пчела!"(с)

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05.10.2023 13:10 Ответить
Эту хриплую обезьяну в клетке держать надо,а не по саммитам возить...не,ну можно конечно его за деньги людям показывать,заработанное-в бюджет,больше толку будет.
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05.10.2023 18:10 Ответить
 
 