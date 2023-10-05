Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества в Испании

Президент Владимир Зеленский в четверг, 5 октября, приехал в Испанию на саммит Европейского политического сообщества.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет Цензор.НЕТ.

Зеленский находится в городе Гранада, Испания.

"Украина наравне с другими нациями в нашем общем европейском доме участвует ради безопасности и стабильности на континенте", – отметил он.

По его словам, во время саммита будет работа в общих форматах и состоятся важные двусторонние встречи.

"Ключевое для нас, особенно перед зимой – усиление ПВО, и уже есть основа для новых договоренностей с партнерами. Готовимся их подтвердить и реализовать", - подчеркнул президент.

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Кроме того, важной темой на саммите является усиление существующей в Европе архитектуры безопасности, в частности региональной. Украина имеет весомые предложения.

"Отдельное внимание – Черноморскому региону и совместной работе ради глобальной продовольственной безопасности и защиты свободы мореходства.

Этот день должен быть плодотворным для Украины и всей Европы", – отметил Зеленский.

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Как пишет Reuters, о визите президента в Испанию не было объявлено ранее из соображений безопасности. Официальные лица, знакомые с планами, отметили, что он примет участие в саммите, что позволит ему настаивать на более срочной военной помощи для Украины, такой как системы ПВО.

Встреча в Гранаде также дает шанс подтвердить свою приверженность Украине на фоне политической нестабильности в США таким лидерам как президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.