Швейцария разработала стратегию возвращения украинских беженцев домой. Будут платить до 4000 евро

Правительство Швейцарии обнародовало предварительную стратегию возвращения украинских беженцев домой. На выезд дадут 6-9 месяцев после истечения действия статуса защиты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Планы чиновников исходят из того, что статус S (временная защита) украинцев может быть деактивирован в 2024 или 2025 году.

По прогнозам властей Швейцарии, вернуться домой добровольно смогут 80% украинцев (около 70 000 человек). Большинство из них – женщины и дети.

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Остальные 20% беженцев (14 000 человек), скорее всего, останутся в Швейцарии и по истечении срока действия статуса S и предоставленного им времени для выезда. Ожидается, что этот показатель будет изменяться в зависимости от продолжительности войны и степени ущерба, нанесенного Украине российской агрессией. Вероятность добровольного возвращения будет уменьшаться.

Поскольку после 5 лет непрерывного пребывания в стране беженцы имеют право получить швейцарское разрешение на проживание категории "B" (ежегодно возобновляется), власти Швейцарии считают, что нужно будет сделать все возможное для эффективного поощрения добровольного отъезда украинцев на родину.

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Чиновники предлагают установить время, отведенное на выезд, в диапазоне от 6 до 9 месяцев, чтобы дать возможность спланировать поездку.

Добровольный выезд будет самостоятельным по суше. Принудительный возврат самолетом будет крайней мерой. Не будут настаивать на быстром выезде людей, нуждающихся в особой поддержке - это около 1000 детей без сопровождения взрослых и 1600 беженцев в возрасте от 75 лет и с проблемами со здоровьем.

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Также рассматривается вопрос о первоначальной финансовой помощи. Суммы могут изменяться, чтобы не поощрять людей ждать до последнего. Выплаты будут колебаться от 1000 до 4000 швейцарских франков (1037 и 4150 евро) на человека в зависимости от периода отправления.

МИД Швейцарии подчеркивает, что статус будет сохраняться до тех пор, пока люди из Украины будут нуждаться в защите.