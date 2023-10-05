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беженцы (1606) украинцы (3785) Швейцария (601)

Швейцария разработала стратегию возвращения украинских беженцев домой. Будут платить до 4000 евро

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Правительство Швейцарии обнародовало предварительную стратегию возвращения украинских беженцев домой. На выезд дадут 6-9 месяцев после истечения действия статуса защиты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Планы чиновников исходят из того, что статус S (временная защита) украинцев может быть деактивирован в 2024 или 2025 году.

По прогнозам властей Швейцарии, вернуться домой добровольно смогут 80% украинцев (около 70 000 человек). Большинство из них – женщины и дети.

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Остальные 20% беженцев (14 000 человек), скорее всего, останутся в Швейцарии и по истечении срока действия статуса S и предоставленного им времени для выезда. Ожидается, что этот показатель будет изменяться в зависимости от продолжительности войны и степени ущерба, нанесенного Украине российской агрессией. Вероятность добровольного возвращения будет уменьшаться.

Поскольку после 5 лет непрерывного пребывания в стране беженцы имеют право получить швейцарское разрешение на проживание категории "B" (ежегодно возобновляется), власти Швейцарии считают, что нужно будет сделать все возможное для эффективного поощрения добровольного отъезда украинцев на родину.

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Чиновники предлагают установить время, отведенное на выезд, в диапазоне от 6 до 9 месяцев, чтобы дать возможность спланировать поездку.

Добровольный выезд будет самостоятельным по суше. Принудительный возврат самолетом будет крайней мерой. Не будут настаивать на быстром выезде людей, нуждающихся в особой поддержке - это около 1000 детей без сопровождения взрослых и 1600 беженцев в возрасте от 75 лет и с проблемами со здоровьем.

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Также рассматривается вопрос о первоначальной финансовой помощи. Суммы могут изменяться, чтобы не поощрять людей ждать до последнего. Выплаты будут колебаться от 1000 до 4000 швейцарских франков (1037 и 4150 евро) на человека в зависимости от периода отправления.

МИД Швейцарии подчеркивает, что статус будет сохраняться до тех пор, пока люди из Украины будут нуждаться в защите.
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Топ комментарии
+8
Швейцарці ладні заплатити будь-які гроші, щоб виїхали. Мені приятелька розповідала (живе там давно, і залучена як перекладач з української), що нахабство деяких "українців" загоняє швейцарців у ступор. Одній не найбіднішій "бєженці" за сходу України треба було виписати окуляри, але це можна зробити про рецепту й з частковою доплатою за роботу. А операції там роблять безкоштовно. Так вона попросила лазерну операцію на очах. Це не катаракта, не глаукома, просто в неї зір 0,9. Швейцарська лікарка аж присіла під такого. То ж дійсно, краще дати гроші на виїзд.
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05.10.2023 14:14
+3
А де українська стратегія повернення наших громадян?
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05.10.2023 14:48
+2
ну це ще років двадцять, доки рашка не сконає
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05.10.2023 13:55
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ну це ще років двадцять, доки рашка не сконає
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05.10.2023 13:55 Ответить
"статус S (тимчасовий захист) українців може бути деактивований у 2024 чи 2025 році."
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05.10.2023 14:03 Ответить
Ты Наивный... нарочно не читаешь,что тебе глаза колет ...
"МИД Швейцарии подчеркивает, что статус будет сохраняться до тех пор, пока люди из Украины будут нуждаться в защите"
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05.10.2023 15:23 Ответить
Читав. Але, хто буде визначати, потребують захисту, чи вже ні? Наскільки зрозуміло, Швейцарії вкрай важливо не допустити перебування біженців більше 5 років. Саме тому розглядається, навіть, питання примусового повернення біженців.
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05.10.2023 15:37 Ответить
Ты пишешь :"Швейцарії вкрай важливо не допустити перебування біженців більше 5 років"
во все НЕТ! ОНИ БУДУТ ТОЛЬКО сколько РФ будет агрессором в Украине!
А вопрос подняли, что бы в бюджете ВСЕГДА была нужная статья расходов и не более того...
Никто никого не выгоняет и не выгонит!
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05.10.2023 17:44 Ответить
Не виганятимуть. Просто запропонують добровільно покинути країну. Хто не захоче - силоміць посадять в літак. І все.
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05.10.2023 22:04 Ответить
Что с тобой говорит, если ты не видишь знака = между "выгонять" и "силоміць посадять в літак"...
Сходи лучше пости....
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05.10.2023 22:07 Ответить
"Примусове повернення літаком буде крайнім заходом." - це цитата з статті. Тобто, хто не захоче добровільно, силоміць садовитимуть в літак.
"Никто никого не выгоняет и не выгонит!" - а це цитата з твого посту. То є знак рівності, чи нема?
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05.10.2023 22:14 Ответить
Ты ОРИГИНАЛ читал заявления?!
Или на "перепечатку ссылаешься"!?
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05.10.2023 22:19 Ответить
конвенция оон о беженцах, ст 33 или ст34. - силой никого не вышлют

Статья 33 - Запрещение высылки беженцев или их принудительного возвращения (в страны, из которых они прибыли)

1. Договаривающиеся государства не будут никоим образом высылать или возвращать беженцев на границу страны, где их жизни или свободе угрожает опасность вследствие их расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений.

Статья 34 - Натурализация

Договаривающиеся государства будут по возможности облегчать ассимиляцию и натурализацию беженцев. В частности, они будут делать все от них зависящее для ускорения делопроизводства по натурализации и возможного уменьшения связанных с ним сборов и расходов.
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06.10.2023 02:46 Ответить
Швейцарці ладні заплатити будь-які гроші, щоб виїхали. Мені приятелька розповідала (живе там давно, і залучена як перекладач з української), що нахабство деяких "українців" загоняє швейцарців у ступор. Одній не найбіднішій "бєженці" за сходу України треба було виписати окуляри, але це можна зробити про рецепту й з частковою доплатою за роботу. А операції там роблять безкоштовно. Так вона попросила лазерну операцію на очах. Це не катаракта, не глаукома, просто в неї зір 0,9. Швейцарська лікарка аж присіла під такого. То ж дійсно, краще дати гроші на виїзд.
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05.10.2023 14:14 Ответить
Дивно. Хто в своєму розумі хоче одягати окуляри при 0.9 зору. А тим більше вимагати операції на віть у самій шикарній клініці. Це вам кума бабки сусідського підсвинка розповіла про таких українців?
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05.10.2023 17:05 Ответить
Недолугі є в кожній нації. Сам постійно опікую біженців і багато чого бачу чую..але це є для мене не новина)))
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05.10.2023 18:42 Ответить
ничего себе как достали
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05.10.2023 14:41 Ответить
Вовсе нет. Просто Швейцария ВСЕГДА была "бама-целочка"...
Швейцария имеет заслуженную репутацию государства с самой сложной и жесткой иммиграционной политикой.

она даже к знаменитостям из ЕС имела особое отношение...Ален Делону чего
только стоило с нею связатся...
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05.10.2023 15:30 Ответить
точно, я ще дивуюсь, як ті 70 тис. туди прорвались.

Нічого так. Побули "біженцями" (вибачайте, хто справжній біженець ) на утриманні Швейцарії, потім з 35-130 тис. у кармані назад.
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05.10.2023 15:38 Ответить
Ну это же не Украина, где могут только отбирать до последней нитки и нарушать права...
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05.10.2023 17:40 Ответить
у біженців ??
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05.10.2023 19:45 Ответить
Украина, ее власть, чиновники и прочие - обдирают ВСЕХ, кто находится в Украине...! И граждан, и остальных!!!
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05.10.2023 20:29 Ответить
" ... и прочие - обдирают ВСЕХ ..." - гарна конструкція, усі обдирають усіх.
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05.10.2023 21:31 Ответить
Ну что я могу сделать, если украинцы друг друга впрудить готовы ради шкурных интересов...
Или военкоматы, врачи, барыги, судьи и тд. у вас с неба свалились...?
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05.10.2023 21:42 Ответить
конвенция оон о беженцах, ст tel:33 33 или стtel:34 34 . - силой никого не вышлют

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees.shtml

Статья tel:33 33 - Запрещение высылки беженцев или их принудительного возвращения (в страны, из которых они прибыли)
1. Договаривающиеся государства не будут никоим образом высылать или возвращать беженцев на границу страны, где их жизни или свободе угрожает опасность вследствие их расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений.

Статья tel:34 34 - Натурализация
Договаривающиеся государства будут по возможности облегчать ассимиляцию и натурализацию беженцев. В частности, они будут делать все от них зависящее для ускорения делопроизводства по натурализации и возможного уменьшения связанных с ним сборов и расходов.
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06.10.2023 02:43 Ответить
А де українська стратегія повернення наших громадян?
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05.10.2023 14:48 Ответить
Вже є. Хто повернеться - штрафувати. Стаття була тут нещодавно.
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05.10.2023 22:05 Ответить
А а Киеве дядька.
Если и будут штрафовать то только иллюзионистов, которые въедут не выезжая из страны.
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05.10.2023 22:27 Ответить
Іншим чином, чешіть звідси, ми вам ще і заплатим.
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05.10.2023 15:00 Ответить
Так. Уявімо наплив біженців до нас з Ірану, Афгану, чи ще звідкилясь.
Таке вже колись назрівало, якось відбились.
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05.10.2023 15:40 Ответить
Такое было 92 - 93 год когда вьетнамцы по инерции от совка пытались зарабатывать, простите, купонокарбованци, но потом махнули с голоду в Россию
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05.10.2023 22:30 Ответить
мова саме про біженців, а не заробітчан. До речі, у нас на ринку торгують в*єтнамці давно. І дітки вже підросли.
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06.10.2023 19:19 Ответить
А в чому питання/проблема?
Кожна країна / людина вирішує сама що у неї в хаті твориться?
Чи ти ще на навчанні в Ольгієво?
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05.10.2023 18:44 Ответить
конченая страна
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06.10.2023 01:34 Ответить
 
 