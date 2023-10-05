Швейцария разработала стратегию возвращения украинских беженцев домой. Будут платить до 4000 евро
Правительство Швейцарии обнародовало предварительную стратегию возвращения украинских беженцев домой. На выезд дадут 6-9 месяцев после истечения действия статуса защиты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Планы чиновников исходят из того, что статус S (временная защита) украинцев может быть деактивирован в 2024 или 2025 году.
По прогнозам властей Швейцарии, вернуться домой добровольно смогут 80% украинцев (около 70 000 человек). Большинство из них – женщины и дети.
Остальные 20% беженцев (14 000 человек), скорее всего, останутся в Швейцарии и по истечении срока действия статуса S и предоставленного им времени для выезда. Ожидается, что этот показатель будет изменяться в зависимости от продолжительности войны и степени ущерба, нанесенного Украине российской агрессией. Вероятность добровольного возвращения будет уменьшаться.
Поскольку после 5 лет непрерывного пребывания в стране беженцы имеют право получить швейцарское разрешение на проживание категории "B" (ежегодно возобновляется), власти Швейцарии считают, что нужно будет сделать все возможное для эффективного поощрения добровольного отъезда украинцев на родину.
Чиновники предлагают установить время, отведенное на выезд, в диапазоне от 6 до 9 месяцев, чтобы дать возможность спланировать поездку.
Добровольный выезд будет самостоятельным по суше. Принудительный возврат самолетом будет крайней мерой. Не будут настаивать на быстром выезде людей, нуждающихся в особой поддержке - это около 1000 детей без сопровождения взрослых и 1600 беженцев в возрасте от 75 лет и с проблемами со здоровьем.
Также рассматривается вопрос о первоначальной финансовой помощи. Суммы могут изменяться, чтобы не поощрять людей ждать до последнего. Выплаты будут колебаться от 1000 до 4000 швейцарских франков (1037 и 4150 евро) на человека в зависимости от периода отправления.
МИД Швейцарии подчеркивает, что статус будет сохраняться до тех пор, пока люди из Украины будут нуждаться в защите.
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"МИД Швейцарии подчеркивает, что статус будет сохраняться до тех пор, пока люди из Украины будут нуждаться в защите"
во все НЕТ! ОНИ БУДУТ ТОЛЬКО сколько РФ будет агрессором в Украине!
А вопрос подняли, что бы в бюджете ВСЕГДА была нужная статья расходов и не более того...
Никто никого не выгоняет и не выгонит!
Сходи лучше пости....
"Никто никого не выгоняет и не выгонит!" - а це цитата з твого посту. То є знак рівності, чи нема?
Или на "перепечатку ссылаешься"!?
Статья 33 - Запрещение высылки беженцев или их принудительного возвращения (в страны, из которых они прибыли)
1. Договаривающиеся государства не будут никоим образом высылать или возвращать беженцев на границу страны, где их жизни или свободе угрожает опасность вследствие их расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений.
Статья 34 - Натурализация
Договаривающиеся государства будут по возможности облегчать ассимиляцию и натурализацию беженцев. В частности, они будут делать все от них зависящее для ускорения делопроизводства по натурализации и возможного уменьшения связанных с ним сборов и расходов.
Швейцария имеет заслуженную репутацию государства с самой сложной и жесткой иммиграционной политикой.
она даже к знаменитостям из ЕС имела особое отношение...Ален Делону чего
только стоило с нею связатся...
Нічого так. Побули "біженцями" (вибачайте, хто справжній біженець ) на утриманні Швейцарії, потім з 35-130 тис. у кармані назад.
Или военкоматы, врачи, барыги, судьи и тд. у вас с неба свалились...?
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees.shtml
Статья tel:33 33 - Запрещение высылки беженцев или их принудительного возвращения (в страны, из которых они прибыли)
1. Договаривающиеся государства не будут никоим образом высылать или возвращать беженцев на границу страны, где их жизни или свободе угрожает опасность вследствие их расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений.
Статья tel:34 34 - Натурализация
Договаривающиеся государства будут по возможности облегчать ассимиляцию и натурализацию беженцев. В частности, они будут делать все от них зависящее для ускорения делопроизводства по натурализации и возможного уменьшения связанных с ним сборов и расходов.
Если и будут штрафовать то только иллюзионистов, которые въедут не выезжая из страны.
Таке вже колись назрівало, якось відбились.
Кожна країна / людина вирішує сама що у неї в хаті твориться?
Чи ти ще на навчанні в Ольгієво?