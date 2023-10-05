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біженці (1762) українці (2507) Швейцарія (842)

Швейцарія розробила стратегію повернення українських біженців додому. Платитимуть до 4000 євро

прапор,біженці,діти,українці,дівчинка

Уряд Швейцарії оприлюднив попередню стратегію з повернення українських біженців додому. На виїзд дадуть 6-9 місяців після закінчення статусу захисту.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Плани чиновників виходять із того, що статус S (тимчасовий захист) українців може бути деактивований у 2024 чи 2025 році.

За прогнозами влади Швейцарії, повернутися додому добровільно зможуть 80% українців (близько 70 000 людей). Більшість із них - жінки та діти.

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Інші 20% біженців (14 000 осіб), швидше за все, залишаться в Швейцарії і після закінчення терміну дії статусу S та наданого їм часу для виїзду. Очікується, що цей показник змінюватиметься від тривалості війни та ступеня збитків, завданих Україні російською агресією. Ймовірність добровільного повернення зменшуватиметься.

Оскільки після 5 років безперервного перебування в країні біженці мають право отримати швейцарський дозвіл на проживання категорії "B" (щороку поновлюєтся), влада Швейцарії вважає, що треба буде зробити все можливе для ефективного заохочення добровільного від'їзду українців на батьківщину.

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Чиновники пропонують встановити час, відведений на виїзд, у діапазоні від 6 до 9 місяців, щоб дати можливість спланувати поїздку.

Добровільний виїзд буде самостійним по суші. Примусове повернення літаком буде крайнім заходом. Не наполягатимуть на швидкому виїзді людей, які потребують особливої підтримки - це приблизно 1000 дітей без супроводу дорослих та 1600 біженців віком від 75 років та з проблемами здоров'я.

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Також розглядається питання про початкову фінансову допомогу. Суми можуть змінюватись, щоб не заохочувати людей чекати до останнього. Виплати коливатимуться від 1 000 до 4 000 швейцарських франків (1 037 та 4 150 євро) на людину залежно від періоду відправлення.

МЗС Швейцарії підкреслює, що статус зберігатиметься доти, доки люди з України потребуватимуть захисту.

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Топ коментарі
+8
Швейцарці ладні заплатити будь-які гроші, щоб виїхали. Мені приятелька розповідала (живе там давно, і залучена як перекладач з української), що нахабство деяких "українців" загоняє швейцарців у ступор. Одній не найбіднішій "бєженці" за сходу України треба було виписати окуляри, але це можна зробити про рецепту й з частковою доплатою за роботу. А операції там роблять безкоштовно. Так вона попросила лазерну операцію на очах. Це не катаракта, не глаукома, просто в неї зір 0,9. Швейцарська лікарка аж присіла під такого. То ж дійсно, краще дати гроші на виїзд.
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05.10.2023 14:14
+3
А де українська стратегія повернення наших громадян?
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05.10.2023 14:48
+2
ну це ще років двадцять, доки рашка не сконає
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05.10.2023 13:55
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ну це ще років двадцять, доки рашка не сконає
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05.10.2023 13:55 Відповісти
"статус S (тимчасовий захист) українців може бути деактивований у 2024 чи 2025 році."
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05.10.2023 14:03 Відповісти
Ты Наивный... нарочно не читаешь,что тебе глаза колет ...
"МИД Швейцарии подчеркивает, что статус будет сохраняться до тех пор, пока люди из Украины будут нуждаться в защите"
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05.10.2023 15:23 Відповісти
Читав. Але, хто буде визначати, потребують захисту, чи вже ні? Наскільки зрозуміло, Швейцарії вкрай важливо не допустити перебування біженців більше 5 років. Саме тому розглядається, навіть, питання примусового повернення біженців.
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05.10.2023 15:37 Відповісти
Ты пишешь :"Швейцарії вкрай важливо не допустити перебування біженців більше 5 років"
во все НЕТ! ОНИ БУДУТ ТОЛЬКО сколько РФ будет агрессором в Украине!
А вопрос подняли, что бы в бюджете ВСЕГДА была нужная статья расходов и не более того...
Никто никого не выгоняет и не выгонит!
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05.10.2023 17:44 Відповісти
Не виганятимуть. Просто запропонують добровільно покинути країну. Хто не захоче - силоміць посадять в літак. І все.
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05.10.2023 22:04 Відповісти
Что с тобой говорит, если ты не видишь знака = между "выгонять" и "силоміць посадять в літак"...
Сходи лучше пости....
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05.10.2023 22:07 Відповісти
"Примусове повернення літаком буде крайнім заходом." - це цитата з статті. Тобто, хто не захоче добровільно, силоміць садовитимуть в літак.
"Никто никого не выгоняет и не выгонит!" - а це цитата з твого посту. То є знак рівності, чи нема?
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05.10.2023 22:14 Відповісти
Ты ОРИГИНАЛ читал заявления?!
Или на "перепечатку ссылаешься"!?
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05.10.2023 22:19 Відповісти
конвенция оон о беженцах, ст 33 или ст34. - силой никого не вышлют

Статья 33 - Запрещение высылки беженцев или их принудительного возвращения (в страны, из которых они прибыли)

1. Договаривающиеся государства не будут никоим образом высылать или возвращать беженцев на границу страны, где их жизни или свободе угрожает опасность вследствие их расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений.

Статья 34 - Натурализация

Договаривающиеся государства будут по возможности облегчать ассимиляцию и натурализацию беженцев. В частности, они будут делать все от них зависящее для ускорения делопроизводства по натурализации и возможного уменьшения связанных с ним сборов и расходов.
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06.10.2023 02:46 Відповісти
Швейцарці ладні заплатити будь-які гроші, щоб виїхали. Мені приятелька розповідала (живе там давно, і залучена як перекладач з української), що нахабство деяких "українців" загоняє швейцарців у ступор. Одній не найбіднішій "бєженці" за сходу України треба було виписати окуляри, але це можна зробити про рецепту й з частковою доплатою за роботу. А операції там роблять безкоштовно. Так вона попросила лазерну операцію на очах. Це не катаракта, не глаукома, просто в неї зір 0,9. Швейцарська лікарка аж присіла під такого. То ж дійсно, краще дати гроші на виїзд.
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05.10.2023 14:14 Відповісти
Дивно. Хто в своєму розумі хоче одягати окуляри при 0.9 зору. А тим більше вимагати операції на віть у самій шикарній клініці. Це вам кума бабки сусідського підсвинка розповіла про таких українців?
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05.10.2023 17:05 Відповісти
Недолугі є в кожній нації. Сам постійно опікую біженців і багато чого бачу чую..але це є для мене не новина)))
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05.10.2023 18:42 Відповісти
ничего себе как достали
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05.10.2023 14:41 Відповісти
Вовсе нет. Просто Швейцария ВСЕГДА была "бама-целочка"...
Швейцария имеет заслуженную репутацию государства с самой сложной и жесткой иммиграционной политикой.

она даже к знаменитостям из ЕС имела особое отношение...Ален Делону чего
только стоило с нею связатся...
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05.10.2023 15:30 Відповісти
точно, я ще дивуюсь, як ті 70 тис. туди прорвались.

Нічого так. Побули "біженцями" (вибачайте, хто справжній біженець ) на утриманні Швейцарії, потім з 35-130 тис. у кармані назад.
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05.10.2023 15:38 Відповісти
Ну это же не Украина, где могут только отбирать до последней нитки и нарушать права...
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05.10.2023 17:40 Відповісти
у біженців ??
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05.10.2023 19:45 Відповісти
Украина, ее власть, чиновники и прочие - обдирают ВСЕХ, кто находится в Украине...! И граждан, и остальных!!!
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05.10.2023 20:29 Відповісти
" ... и прочие - обдирают ВСЕХ ..." - гарна конструкція, усі обдирають усіх.
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05.10.2023 21:31 Відповісти
Ну что я могу сделать, если украинцы друг друга впрудить готовы ради шкурных интересов...
Или военкоматы, врачи, барыги, судьи и тд. у вас с неба свалились...?
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05.10.2023 21:42 Відповісти
конвенция оон о беженцах, ст tel:33 33 или стtel:34 34 . - силой никого не вышлют

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees.shtml

Статья tel:33 33 - Запрещение высылки беженцев или их принудительного возвращения (в страны, из которых они прибыли)
1. Договаривающиеся государства не будут никоим образом высылать или возвращать беженцев на границу страны, где их жизни или свободе угрожает опасность вследствие их расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений.

Статья tel:34 34 - Натурализация
Договаривающиеся государства будут по возможности облегчать ассимиляцию и натурализацию беженцев. В частности, они будут делать все от них зависящее для ускорения делопроизводства по натурализации и возможного уменьшения связанных с ним сборов и расходов.
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06.10.2023 02:43 Відповісти
А де українська стратегія повернення наших громадян?
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05.10.2023 14:48 Відповісти
Вже є. Хто повернеться - штрафувати. Стаття була тут нещодавно.
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05.10.2023 22:05 Відповісти
А а Киеве дядька.
Если и будут штрафовать то только иллюзионистов, которые въедут не выезжая из страны.
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05.10.2023 22:27 Відповісти
Іншим чином, чешіть звідси, ми вам ще і заплатим.
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05.10.2023 15:00 Відповісти
Так. Уявімо наплив біженців до нас з Ірану, Афгану, чи ще звідкилясь.
Таке вже колись назрівало, якось відбились.
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05.10.2023 15:40 Відповісти
Такое было 92 - 93 год когда вьетнамцы по инерции от совка пытались зарабатывать, простите, купонокарбованци, но потом махнули с голоду в Россию
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05.10.2023 22:30 Відповісти
мова саме про біженців, а не заробітчан. До речі, у нас на ринку торгують в*єтнамці давно. І дітки вже підросли.
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06.10.2023 19:19 Відповісти
А в чому питання/проблема?
Кожна країна / людина вирішує сама що у неї в хаті твориться?
Чи ти ще на навчанні в Ольгієво?
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05.10.2023 18:44 Відповісти
конченая страна
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06.10.2023 01:34 Відповісти
 
 