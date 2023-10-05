Швейцарія розробила стратегію повернення українських біженців додому. Платитимуть до 4000 євро
Уряд Швейцарії оприлюднив попередню стратегію з повернення українських біженців додому. На виїзд дадуть 6-9 місяців після закінчення статусу захисту.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.
Плани чиновників виходять із того, що статус S (тимчасовий захист) українців може бути деактивований у 2024 чи 2025 році.
За прогнозами влади Швейцарії, повернутися додому добровільно зможуть 80% українців (близько 70 000 людей). Більшість із них - жінки та діти.
Інші 20% біженців (14 000 осіб), швидше за все, залишаться в Швейцарії і після закінчення терміну дії статусу S та наданого їм часу для виїзду. Очікується, що цей показник змінюватиметься від тривалості війни та ступеня збитків, завданих Україні російською агресією. Ймовірність добровільного повернення зменшуватиметься.
Оскільки після 5 років безперервного перебування в країні біженці мають право отримати швейцарський дозвіл на проживання категорії "B" (щороку поновлюєтся), влада Швейцарії вважає, що треба буде зробити все можливе для ефективного заохочення добровільного від'їзду українців на батьківщину.
Чиновники пропонують встановити час, відведений на виїзд, у діапазоні від 6 до 9 місяців, щоб дати можливість спланувати поїздку.
Добровільний виїзд буде самостійним по суші. Примусове повернення літаком буде крайнім заходом. Не наполягатимуть на швидкому виїзді людей, які потребують особливої підтримки - це приблизно 1000 дітей без супроводу дорослих та 1600 біженців віком від 75 років та з проблемами здоров'я.
Також розглядається питання про початкову фінансову допомогу. Суми можуть змінюватись, щоб не заохочувати людей чекати до останнього. Виплати коливатимуться від 1 000 до 4 000 швейцарських франків (1 037 та 4 150 євро) на людину залежно від періоду відправлення.
МЗС Швейцарії підкреслює, що статус зберігатиметься доти, доки люди з України потребуватимуть захисту.
Будь ласка, зачекайте...
"МИД Швейцарии подчеркивает, что статус будет сохраняться до тех пор, пока люди из Украины будут нуждаться в защите"
во все НЕТ! ОНИ БУДУТ ТОЛЬКО сколько РФ будет агрессором в Украине!
А вопрос подняли, что бы в бюджете ВСЕГДА была нужная статья расходов и не более того...
Никто никого не выгоняет и не выгонит!
Сходи лучше пости....
"Никто никого не выгоняет и не выгонит!" - а це цитата з твого посту. То є знак рівності, чи нема?
Или на "перепечатку ссылаешься"!?
Статья 33 - Запрещение высылки беженцев или их принудительного возвращения (в страны, из которых они прибыли)
1. Договаривающиеся государства не будут никоим образом высылать или возвращать беженцев на границу страны, где их жизни или свободе угрожает опасность вследствие их расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений.
Статья 34 - Натурализация
Договаривающиеся государства будут по возможности облегчать ассимиляцию и натурализацию беженцев. В частности, они будут делать все от них зависящее для ускорения делопроизводства по натурализации и возможного уменьшения связанных с ним сборов и расходов.
Швейцария имеет заслуженную репутацию государства с самой сложной и жесткой иммиграционной политикой.
она даже к знаменитостям из ЕС имела особое отношение...Ален Делону чего
только стоило с нею связатся...
Нічого так. Побули "біженцями" (вибачайте, хто справжній біженець ) на утриманні Швейцарії, потім з 35-130 тис. у кармані назад.
Или военкоматы, врачи, барыги, судьи и тд. у вас с неба свалились...?
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees.shtml
Статья tel:33 33 - Запрещение высылки беженцев или их принудительного возвращения (в страны, из которых они прибыли)
1. Договаривающиеся государства не будут никоим образом высылать или возвращать беженцев на границу страны, где их жизни или свободе угрожает опасность вследствие их расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений.
Статья tel:34 34 - Натурализация
Договаривающиеся государства будут по возможности облегчать ассимиляцию и натурализацию беженцев. В частности, они будут делать все от них зависящее для ускорения делопроизводства по натурализации и возможного уменьшения связанных с ним сборов и расходов.
Если и будут штрафовать то только иллюзионистов, которые въедут не выезжая из страны.
Таке вже колись назрівало, якось відбились.
Кожна країна / людина вирішує сама що у неї в хаті твориться?
Чи ти ще на навчанні в Ольгієво?