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Километры окопов и минные поля: Какие линии обороны РФ приходится проходить ВСУ на Юге, - реконструкция "Текстов"

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Российские оккупационные войска выстроили сотни километров оборонительных линий на Юге за полтора года войны против Украины.

Об этом говорится в материале издания "Тексты", которое реконструировало российскую оборонную линию на юге, передает Цензор.НЕТ.

Оборона россиян, которую они построили за последние полтора года - это сотни километров непрерывных траншей, блиндажей, ДОТов, ДЗОТов, отдельных опорных пунктов. По размеру эти оборонительные постройки как средневековый форт, который может несколько суток обороняться автономно. Также у россиян уже отлажена логистика, система малых складов боекомплекта, тыловые базы радиоразведки, отрядов БПЛА, артиллеристов.

Километры окопов и минные поля: Какие линии обороны РФ приходится проходить ВСУ на Юге, - реконструкция Текстов 01

После освобождения Работино началась битва за Токмак, которая теоретически может стать финальным актом активной военной кампании 2023 года.

Стратегическая цель ВСУ – выйти к побережью Азовского моря. Это позволит разорвать коммуникации и цепи поставок между оккупированным востоком Украины и оккупированным Крымом. Освобождение Мелитополя – шаг к этой цели.

Оккупанты сейчас стянули под Токмак все возможные резервы - "элитные части" ВДВ, мобилизованных, отряды шторм-Z. Ориентировочно в этом направлении российская армия может иметь более 100 тыс. личного состава.

В то же время, общее количество оккупационного контингента — тех, кто находится на линии боевого столкновения и в ближнем тылу, — более 400 тыс. человек.

Сейчас Украина активно наступает на Токмакском направлении. Линия фронта уже сдвинулась на юг - ко второй линии российской обороны.

Километры окопов и минные поля: Какие линии обороны РФ приходится проходить ВСУ на Юге, - реконструкция Текстов 02

Так выглядит линия российской обороны на юге Украины

Российские укрепления на этом направлении состоят из трех основных линий обороны: линии обеспечения (первой), состоящей из отдельных, передовых опорных пунктов, второй основной линии и третьей запасной линии.

Первая линия – так называемые ВОПы и РОПы, которые удерживают взводы или роты. Их так и расшифровывают: "взводный/ротный опорный пункт".

Это относительно автономные укрепления, состоящие из окопов и блиндажей. Все возможное пространство между этими укреплениями и основной линии обороны — минные поля. Только отдельные дороги соединяют опорные пункты со второй линией обороны, с которой идет снабжение.

Перед первой линией и между ее укреплениями, вероятнее всего, и расположены самые большие со времени Первой мировой войны минные поля в Европе.

Километры окопов и минные поля: Какие линии обороны РФ приходится проходить ВСУ на Юге, - реконструкция Текстов 03

Так выглядит опорный пункт первой линии российской обороны на юге Украины.

Силы обороны Украины на участках Токмакского направления смогли преодолеть эти минные поля и укрепления, которыми они оцеплены, а также частично преодолели вторую линию обороны: противотанковый ров и противотанковые пирамиды — на этом сошлись большинство OSINT-исследователей, изучающих боевые действия на юге.

Вторая линия – основная. В основе – сеть окопов, длиной в десятки километров. На эти окопы нанизаны различные укрепления: сложные инженерные укрепления и конструкции, бетонные бункеры, упомянутые ранее ВОП и РОП. Также здесь встречаются большие укрепления батальонного уровня с гарнизоном 500-600 человек. Такие укрепления уже имеют собственные штабы и склады, преимущественно расположенные в ближайших населенных пунктах.

Километры окопов и минные поля: Какие линии обороны РФ приходится проходить ВСУ на Юге, - реконструкция Текстов 04
Так выглядит передовой пункт второй линии российской обороны на юге Украины.

Третья линия – запасная. На нее должны отступить войска в случае прорыва основной линии. Она тоже имеет укрепление. На нем расположены склады батальонного уровня, ремонтные мастерские.

К тому же на этой линии обороны находятся подразделения поддержки: подразделения разведки, РЭБ, РЭР, штабы артиллерийских подразделений.

Также она содержит укрепления вокруг крупных населенных пунктов — Токмака и Очеретуватого, превратившихся в автономные укрепрайоны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ продвинулись на расстояние до 600 метров возле Работино на Запорожье, - Силы обороны Таврического направления

Километры окопов и минные поля: Какие линии обороны РФ приходится проходить ВСУ на Юге, - реконструкция Текстов 05

Так выглядит укрепление третьей линии российской обороны на юге Украины

Эти оборонительные линии мощные, поэтому их штурм может затянуться на месяцы, отмечает издание.
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Топ комментарии
+7
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05.10.2023 15:38
+6
Вот так то
вони не шашлички їли і не асфальтоукладчики купляли а готувались чого не скажеш про нас
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05.10.2023 15:41
+4
Так може у нас все це теж є , просто під асфальтом сховане??? Треба зелю спитати , він знає!
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05.10.2023 15:49
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05.10.2023 15:35 Ответить
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05.10.2023 15:38 Ответить
А є таке саме, тільки з мінними полями, укріпрайонами та лініями оборони які мали б спиняти рашистів, чи для цього достатньо лише взяти атлас доріг України?
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05.10.2023 15:40 Ответить
можна до бескінечності дякувати нашим партнерам за допомогу, але час, який пішов на вмовляння, кацапи витратили не дарма...
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05.10.2023 15:41 Ответить
Вот так то
вони не шашлички їли і не асфальтоукладчики купляли а готувались чого не скажеш про нас
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05.10.2023 15:41 Ответить
Уявіть такі окопи та мінні поля по всьому кордону України.
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05.10.2023 15:43 Ответить
Так може у нас все це теж є , просто під асфальтом сховане??? Треба зелю спитати , він знає!
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05.10.2023 15:49 Ответить
******* шашличник..................
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05.10.2023 15:50 Ответить
Якщо подивитись, то пройдено лише самі хлипкі спорудження. Саме складне лише попереду. А вже скоро дощі й морози. Тож перспективі такі собі.
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05.10.2023 15:51 Ответить
Дивно. А ми на Півдні ставили мангали - готувались до шашликів!
Мангали не допомогли?
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05.10.2023 15:53 Ответить
Ми мало що знаємо, але дуже вже багато зайвого галасу було про цей наступ. На харьківщіні все було без зайвого галасу. І не зовсім зрозуміло чому ми зупинилися перед Сватовою. Від звідти аж до самого Северодонецка вони драпанули. А тепер і там вони вже укріплень набудували. І там уже не пробитись.
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05.10.2023 15:55 Ответить
Брехня про півтора року. Літо і осінь 22-го кацапи обороною мало опікувались, а рвались наступати. Зимою погодні умови ( згадаймо яка була зима ) не дозволяли облаштувати суцільні лінії оборони і мінні загородження, При зимовому роздоріжжі і аж до початку квітня в поля немождиво було загнати техніку, а вручну в багнюці і під дощем з мокрим снігом багато не набудуєш. Тобто можливість вибудувати суцільну багаторівневу оборону і встановити таку кількість мін, рашисти отримали в перших числах квітня і одночасно отримали інформацію від Рєзнікова і Зеленського (на всіх пабліках і телемарафоні також), що ЗСУ вже готові до наступу. А потім отримали ще пару місяців на облаштування оборони до початку наступу.
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05.10.2023 21:06 Ответить
Ммм,да! Поки візьмуть 3ю лінію москалі нариють 4у та 5ту...
Читав і думав : якби то писали про наших в 2022му то можна було би цього літа до родичів в Херсон або Маріуполь з'їздити.
Є чудова поговорка: хто не хоче по життю йти, в кінці буде змушений бігти.
"Щира подяка" Резнікову, Баканову Зеленому ви (*****) зробили все що могли, але навпаки. Звідки ви взялися? Хто вас народив? То є прокляття.
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05.10.2023 23:01 Ответить
 
 