Километры окопов и минные поля: Какие линии обороны РФ приходится проходить ВСУ на Юге, - реконструкция "Текстов"

Российские оккупационные войска выстроили сотни километров оборонительных линий на Юге за полтора года войны против Украины.

Об этом говорится в материале издания "Тексты", которое реконструировало российскую оборонную линию на юге, передает Цензор.НЕТ.

Оборона россиян, которую они построили за последние полтора года - это сотни километров непрерывных траншей, блиндажей, ДОТов, ДЗОТов, отдельных опорных пунктов. По размеру эти оборонительные постройки как средневековый форт, который может несколько суток обороняться автономно. Также у россиян уже отлажена логистика, система малых складов боекомплекта, тыловые базы радиоразведки, отрядов БПЛА, артиллеристов.

После освобождения Работино началась битва за Токмак, которая теоретически может стать финальным актом активной военной кампании 2023 года.

Стратегическая цель ВСУ – выйти к побережью Азовского моря. Это позволит разорвать коммуникации и цепи поставок между оккупированным востоком Украины и оккупированным Крымом. Освобождение Мелитополя – шаг к этой цели.

Оккупанты сейчас стянули под Токмак все возможные резервы - "элитные части" ВДВ, мобилизованных, отряды шторм-Z. Ориентировочно в этом направлении российская армия может иметь более 100 тыс. личного состава.

В то же время, общее количество оккупационного контингента — тех, кто находится на линии боевого столкновения и в ближнем тылу, — более 400 тыс. человек.

Сейчас Украина активно наступает на Токмакском направлении. Линия фронта уже сдвинулась на юг - ко второй линии российской обороны.





Так выглядит линия российской обороны на юге Украины

Российские укрепления на этом направлении состоят из трех основных линий обороны: линии обеспечения (первой), состоящей из отдельных, передовых опорных пунктов, второй основной линии и третьей запасной линии.

Первая линия – так называемые ВОПы и РОПы, которые удерживают взводы или роты. Их так и расшифровывают: "взводный/ротный опорный пункт".

Это относительно автономные укрепления, состоящие из окопов и блиндажей. Все возможное пространство между этими укреплениями и основной линии обороны — минные поля. Только отдельные дороги соединяют опорные пункты со второй линией обороны, с которой идет снабжение.

Перед первой линией и между ее укреплениями, вероятнее всего, и расположены самые большие со времени Первой мировой войны минные поля в Европе.

Так выглядит опорный пункт первой линии российской обороны на юге Украины.

Силы обороны Украины на участках Токмакского направления смогли преодолеть эти минные поля и укрепления, которыми они оцеплены, а также частично преодолели вторую линию обороны: противотанковый ров и противотанковые пирамиды — на этом сошлись большинство OSINT-исследователей, изучающих боевые действия на юге.

Вторая линия – основная. В основе – сеть окопов, длиной в десятки километров. На эти окопы нанизаны различные укрепления: сложные инженерные укрепления и конструкции, бетонные бункеры, упомянутые ранее ВОП и РОП. Также здесь встречаются большие укрепления батальонного уровня с гарнизоном 500-600 человек. Такие укрепления уже имеют собственные штабы и склады, преимущественно расположенные в ближайших населенных пунктах.



Так выглядит передовой пункт второй линии российской обороны на юге Украины.

Третья линия – запасная. На нее должны отступить войска в случае прорыва основной линии. Она тоже имеет укрепление. На нем расположены склады батальонного уровня, ремонтные мастерские.

К тому же на этой линии обороны находятся подразделения поддержки: подразделения разведки, РЭБ, РЭР, штабы артиллерийских подразделений.

Также она содержит укрепления вокруг крупных населенных пунктов — Токмака и Очеретуватого, превратившихся в автономные укрепрайоны.

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Так выглядит укрепление третьей линии российской обороны на юге Украины

Эти оборонительные линии мощные, поэтому их штурм может затянуться на месяцы, отмечает издание.