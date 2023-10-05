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ЗСУ (7197) контрнаступ на Півдні (343)

Кілометри окопів та мінні поля: Які лінії оборони РФ доводиться проходити ЗСУ на Півдні, - реконструкція "Текстів"

зсу

Російські окупаційні війська вибудували сотні кілометрів оборонних ліній на Півдні за півтора року війни проти України.

Про це йдеться в матеріалі видання "Тексти", яке реконструювало російську оборону лінію на півдні, передає Цензор.НЕТ.

Оборона росіян, яку вони побудували за останні півтора року, - це сотні кілометрів безперервних траншей, бліндажів, ДОТів, ДЗОТів, окремих опорних пунктів. За розміром ці оборонні споруди як середньовічний форт, який може кілька діб оборонятись автономно. Також у росіян вже налагоджена логістика, система малих складів боєкомплекту, тилові бази радіорозвідки, загонів БПЛА, артилеристів.

Кілометри окопів та мінні поля: Які лінії оборони РФ доводиться проходити ЗСУ на Півдні, - реконструкція Текстів 01

Після звільнення Роботиного розпочалася велика битва за Токмак, яка теоретично може стати фінальним актом активної воєнної кампанії 2023 року.

Стратегічна ціль ЗСУ — вийти до узбережжя Азовського моря. Це дасть змогу розірвати комунікації та ланцюги постачання між окупованим сходом України та окупованим Кримом. Звільнення Мелітополя — крок до цієї мети.

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Окупанти зараз стягнули під Токмак усі можливі резерви — "елітні частини" ВДВ, мобілізованих, загони шторм-Z. Орієнтовно на цьому напрямку російська армія може мати понад 100 тис. особового складу.

Водночас загальна кількість окупаційного контингенту — тих, хто перебуває на лінії бойового зіткнення та у ближньому тилу, — понад 400 тис. осіб.

Зараз Україна активно наступає на Токмацькому напрямку. Лінія фронту вже посунулася на південь — до другої лінії російської оборони.

Кілометри окопів та мінні поля: Які лінії оборони РФ доводиться проходити ЗСУ на Півдні, - реконструкція Текстів 02

Так виглядає лінія російської оборони на півдні України

Російські укріплення на цьому напрямку складаються з трьох основних ліній оборони: лінії забезпечення (першої), яка складається із окремих, передових опорних пунктів, другої — основної лінії та третьої — запасної лінії.

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Перша лінія — так звані ВОПи та РОПи, які утримують взводи або роти. Їх так і розшифровують: "взводний/ротний опорний пункт".

Це відносно автономні укріплення, що складаються з окопів і бліндажів. Весь можливий простір між цими укріпленнями й до основної лінії оборони — мінні поля. Тільки окремі дороги зʼєднують опорні пункти з другою лінією оборони, з якої відбувається постачання.

Перед першою лінією та між її укріпленнями, найімовірніше, й розташовано найбільші від часу Першої світової війни мінні поля у Європі.

Кілометри окопів та мінні поля: Які лінії оборони РФ доводиться проходити ЗСУ на Півдні, - реконструкція Текстів 03

Так виглядає опорний пункт першої лінії російської оборони на півдні України

Сили оборони України на ділянках Токмацького напрямку змогли подолати ці мінні поля та укріплення, якими їх оточено, а також частково здолали другу лінію оборони: протитанковий рів і протитанкові піраміди — на цьому зійшлися більшість OSINT-дослідників, які вивчають бойові дії на півдні.

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Друга лінія — основна. В основі — мережа окопів, завдовжки десятки кілометрів. На ці окопи нанизано різні укріплення: складні інженерні укріплення й конструкції, бетонні бункери, згадані раніше ВОПи й РОПи. Також тут трапляються великі укріплення батальйонного рівня із залогою 500-600 людей. Такі укріплення вже мають власні штаби та склади, які переважно розташовано в найближчих населених пунктах.

Кілометри окопів та мінні поля: Які лінії оборони РФ доводиться проходити ЗСУ на Півдні, - реконструкція Текстів 04

Так виглядає передовий пункт другої лінії російської оборони на півдні України

Третя лінія — запасна. На неї мають відступити війська у випадку прориву основної лінії. Вона також має укріплення. На ній розташовані склади батальйонного рівня, ремонтні майстерні.

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До того ж на цій лінії оборони містяться підрозділи підтримки: підрозділи розвідки, РЕБ, РЕР, штаби артилерійських підрозділів.

Також вона містить укріплення навколо великих населених пунктів — Токмака й Очеретуватого, які перетворили на автономні укріпрайони.

Кілометри окопів та мінні поля: Які лінії оборони РФ доводиться проходити ЗСУ на Півдні, - реконструкція Текстів 05

Так виглядає укріплення третьої лінії російської оборони на півдні України

Ці оборонні лінії потужні, тому їхній штурм може затягнутися на місяці, зазначає видання.

Читайте: За добу ворог втратив на Таврійському напрямку 251 особу та 16 одиниць техніки. 8 окупантів здалися у полон, - Сили оборони

Автор: 
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Топ коментарі
+7
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05.10.2023 15:38
+6
Вот так то
вони не шашлички їли і не асфальтоукладчики купляли а готувались чого не скажеш про нас
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05.10.2023 15:41
+4
Так може у нас все це теж є , просто під асфальтом сховане??? Треба зелю спитати , він знає!
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05.10.2023 15:49
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05.10.2023 15:35 Відповісти
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05.10.2023 15:38 Відповісти
А є таке саме, тільки з мінними полями, укріпрайонами та лініями оборони які мали б спиняти рашистів, чи для цього достатньо лише взяти атлас доріг України?
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05.10.2023 15:40 Відповісти
можна до бескінечності дякувати нашим партнерам за допомогу, але час, який пішов на вмовляння, кацапи витратили не дарма...
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05.10.2023 15:41 Відповісти
Вот так то
вони не шашлички їли і не асфальтоукладчики купляли а готувались чого не скажеш про нас
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05.10.2023 15:41 Відповісти
Уявіть такі окопи та мінні поля по всьому кордону України.
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05.10.2023 15:43 Відповісти
Так може у нас все це теж є , просто під асфальтом сховане??? Треба зелю спитати , він знає!
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05.10.2023 15:49 Відповісти
******* шашличник..................
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05.10.2023 15:50 Відповісти
Якщо подивитись, то пройдено лише самі хлипкі спорудження. Саме складне лише попереду. А вже скоро дощі й морози. Тож перспективі такі собі.
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05.10.2023 15:51 Відповісти
Дивно. А ми на Півдні ставили мангали - готувались до шашликів!
Мангали не допомогли?
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05.10.2023 15:53 Відповісти
Ми мало що знаємо, але дуже вже багато зайвого галасу було про цей наступ. На харьківщіні все було без зайвого галасу. І не зовсім зрозуміло чому ми зупинилися перед Сватовою. Від звідти аж до самого Северодонецка вони драпанули. А тепер і там вони вже укріплень набудували. І там уже не пробитись.
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05.10.2023 15:55 Відповісти
Брехня про півтора року. Літо і осінь 22-го кацапи обороною мало опікувались, а рвались наступати. Зимою погодні умови ( згадаймо яка була зима ) не дозволяли облаштувати суцільні лінії оборони і мінні загородження, При зимовому роздоріжжі і аж до початку квітня в поля немождиво було загнати техніку, а вручну в багнюці і під дощем з мокрим снігом багато не набудуєш. Тобто можливість вибудувати суцільну багаторівневу оборону і встановити таку кількість мін, рашисти отримали в перших числах квітня і одночасно отримали інформацію від Рєзнікова і Зеленського (на всіх пабліках і телемарафоні також), що ЗСУ вже готові до наступу. А потім отримали ще пару місяців на облаштування оборони до початку наступу.
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05.10.2023 21:06 Відповісти
Ммм,да! Поки візьмуть 3ю лінію москалі нариють 4у та 5ту...
Читав і думав : якби то писали про наших в 2022му то можна було би цього літа до родичів в Херсон або Маріуполь з'їздити.
Є чудова поговорка: хто не хоче по життю йти, в кінці буде змушений бігти.
"Щира подяка" Резнікову, Баканову Зеленому ви (*****) зробили все що могли, але навпаки. Звідки ви взялися? Хто вас народив? То є прокляття.
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05.10.2023 23:01 Відповісти
 
 