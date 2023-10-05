Кілометри окопів та мінні поля: Які лінії оборони РФ доводиться проходити ЗСУ на Півдні, - реконструкція "Текстів"

Російські окупаційні війська вибудували сотні кілометрів оборонних ліній на Півдні за півтора року війни проти України.

Про це йдеться в матеріалі видання "Тексти", яке реконструювало російську оборону лінію на півдні, передає Цензор.НЕТ.

Оборона росіян, яку вони побудували за останні півтора року, - це сотні кілометрів безперервних траншей, бліндажів, ДОТів, ДЗОТів, окремих опорних пунктів. За розміром ці оборонні споруди як середньовічний форт, який може кілька діб оборонятись автономно. Також у росіян вже налагоджена логістика, система малих складів боєкомплекту, тилові бази радіорозвідки, загонів БПЛА, артилеристів.

Після звільнення Роботиного розпочалася велика битва за Токмак, яка теоретично може стати фінальним актом активної воєнної кампанії 2023 року.

Стратегічна ціль ЗСУ — вийти до узбережжя Азовського моря. Це дасть змогу розірвати комунікації та ланцюги постачання між окупованим сходом України та окупованим Кримом. Звільнення Мелітополя — крок до цієї мети.

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Окупанти зараз стягнули під Токмак усі можливі резерви — "елітні частини" ВДВ, мобілізованих, загони шторм-Z. Орієнтовно на цьому напрямку російська армія може мати понад 100 тис. особового складу.

Водночас загальна кількість окупаційного контингенту — тих, хто перебуває на лінії бойового зіткнення та у ближньому тилу, — понад 400 тис. осіб.

Зараз Україна активно наступає на Токмацькому напрямку. Лінія фронту вже посунулася на південь — до другої лінії російської оборони.





Так виглядає лінія російської оборони на півдні України

Російські укріплення на цьому напрямку складаються з трьох основних ліній оборони: лінії забезпечення (першої), яка складається із окремих, передових опорних пунктів, другої — основної лінії та третьої — запасної лінії.

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Перша лінія — так звані ВОПи та РОПи, які утримують взводи або роти. Їх так і розшифровують: "взводний/ротний опорний пункт".

Це відносно автономні укріплення, що складаються з окопів і бліндажів. Весь можливий простір між цими укріпленнями й до основної лінії оборони — мінні поля. Тільки окремі дороги зʼєднують опорні пункти з другою лінією оборони, з якої відбувається постачання.

Перед першою лінією та між її укріпленнями, найімовірніше, й розташовано найбільші від часу Першої світової війни мінні поля у Європі.





Так виглядає опорний пункт першої лінії російської оборони на півдні України

Сили оборони України на ділянках Токмацького напрямку змогли подолати ці мінні поля та укріплення, якими їх оточено, а також частково здолали другу лінію оборони: протитанковий рів і протитанкові піраміди — на цьому зійшлися більшість OSINT-дослідників, які вивчають бойові дії на півдні.

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Друга лінія — основна. В основі — мережа окопів, завдовжки десятки кілометрів. На ці окопи нанизано різні укріплення: складні інженерні укріплення й конструкції, бетонні бункери, згадані раніше ВОПи й РОПи. Також тут трапляються великі укріплення батальйонного рівня із залогою 500-600 людей. Такі укріплення вже мають власні штаби та склади, які переважно розташовано в найближчих населених пунктах.





Так виглядає передовий пункт другої лінії російської оборони на півдні України

Третя лінія — запасна. На неї мають відступити війська у випадку прориву основної лінії. Вона також має укріплення. На ній розташовані склади батальйонного рівня, ремонтні майстерні.

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До того ж на цій лінії оборони містяться підрозділи підтримки: підрозділи розвідки, РЕБ, РЕР, штаби артилерійських підрозділів.

Також вона містить укріплення навколо великих населених пунктів — Токмака й Очеретуватого, які перетворили на автономні укріпрайони.





Так виглядає укріплення третьої лінії російської оборони на півдні України

Ці оборонні лінії потужні, тому їхній штурм може затягнутися на місяці, зазначає видання.

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