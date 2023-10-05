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Газ (9402) газопровод (829) Молдова (1833)

Молдова вводит бесплатный транзит газа для Украины зимой

газ,молдова

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы призвала регулятора газотранспортной системы Молдовы обеспечить бесплатную транспортировку европейского газа в хранилища через четыре пункта на украинско-молдавской границе.

Реализация этой политики означает, что Украина может импортировать до 17 млн кубометров природного газа в сутки через Трансбалканский и Ясско-Кишиневский газопроводы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Поскольку в Молдове действует чрезвычайное положение из-за войны в Украине, решение Комиссии должно быть выполнено в соответствии с законом.

Имея более четверти миллиарда кубометров газа в хранящемся резерве в Румынии и Украине, Молдова заявляет, что имеет достаточные запасы на зиму. Из-за обвинений со стороны России в незаконном хранении газа в Украине Молдова уточнила, что хранящееся в Украине топливо было приобретено на свободном рынке, а не у Газпрома.

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Кроме того, соединение газовых систем Молдовы и Украины имеет важное значение из-за опасений, что Россия может дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Доступ к газовым сетям Юго-Восточной Европы Украина получила после успешных тестовых поставок, осуществленных молдавским газовым оператором "Молдоватрансгаз" в конце января.
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Топ комментарии
+6
дякуємо, сусіди..
але є ймовірність, що в ОПі дермака придумають, як і з Молдовою розісратися, досвід простих-дебільних рішень вже є і досить багатий
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05.10.2023 19:09
+4
Mulţumesc. ******** spre victorie
Спасибі. Разом до перемоги
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05.10.2023 19:03
+2
Українці будуть плати за транспортировку до твоєї плити чи котла. А ти думав шо газ по трубах сам пішки до тебе йде?
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05.10.2023 19:08
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Дякуємо. Але.... За транспортировку, безоплатну, все одно будуть платити Українці. Дякуємо зелономугнію і його виборцям
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05.10.2023 19:01 Ответить
Українці будуть плати за транспортировку до твоєї плити чи котла. А ти думав шо газ по трубах сам пішки до тебе йде?
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05.10.2023 19:08 Ответить
Будуть платить, але поясни причому тут "зелономугнію і його виборцям"? Транспортування газу то окрема послуга і була введена на вимогу ЄС, коли стався андбандлінг Нафтогазу.
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05.10.2023 19:19 Ответить
Ну і ок
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05.10.2023 19:01 Ответить
Mulţumesc. ******** spre victorie
Спасибі. Разом до перемоги
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05.10.2023 19:03 Ответить
дякуємо, сусіди..
але є ймовірність, що в ОПі дермака придумають, як і з Молдовою розісратися, досвід простих-дебільних рішень вже є і досить багатий
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05.10.2023 19:09 Ответить
і хто ж на цьому нагріється?
шурма?
чи хто там зараз, із молодих нових ліц?
кому передали нагляд за ресурсами?
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05.10.2023 19:14 Ответить
Пересічнимукраїнцям від того аж ніяк не полегшає. Хіба "красиві та успішні" трохи погладшають.
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05.10.2023 19:29 Ответить
Молдова сподівається інтегрувати до себе Придністров'я через економічні важелі після 2024 року, коли завершиться дія конртакту між українським Нафтогазом і рашистським Газпромом про транзит газу.
Тоді за https://biz.censor.net/resonance/3447288/ministr_energetyky_moldovy_viktor_parlikov_koly_znykne_gaz_na_sharu_vid_rf_na_yakomu_trymayetsya_ilyuziya керівника молдовського міненерго у ПМР зникне джерело доходу у вигляді безкоштовного газу, 2 млрд. куб.м якого туди щорічно закачує пітьма.
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05.10.2023 19:32 Ответить
Не дивляться вони Шмарклемарафон, та не слухають відосики-гундосики. Неодноразова рапортували, що газу у нас вже достатньо для проходження зимнього сезону!
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05.10.2023 19:36 Ответить
Так на днях наші потужні зелепухи розпиналися, що свого газу досить на всі потреби.
Як завжди брехали суки?
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05.10.2023 20:28 Ответить
 
 