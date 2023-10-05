Молдова вводит бесплатный транзит газа для Украины зимой
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы призвала регулятора газотранспортной системы Молдовы обеспечить бесплатную транспортировку европейского газа в хранилища через четыре пункта на украинско-молдавской границе.
Реализация этой политики означает, что Украина может импортировать до 17 млн кубометров природного газа в сутки через Трансбалканский и Ясско-Кишиневский газопроводы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Поскольку в Молдове действует чрезвычайное положение из-за войны в Украине, решение Комиссии должно быть выполнено в соответствии с законом.
Имея более четверти миллиарда кубометров газа в хранящемся резерве в Румынии и Украине, Молдова заявляет, что имеет достаточные запасы на зиму. Из-за обвинений со стороны России в незаконном хранении газа в Украине Молдова уточнила, что хранящееся в Украине топливо было приобретено на свободном рынке, а не у Газпрома.
Кроме того, соединение газовых систем Молдовы и Украины имеет важное значение из-за опасений, что Россия может дестабилизировать ситуацию в Молдове.
Доступ к газовым сетям Юго-Восточной Европы Украина получила после успешных тестовых поставок, осуществленных молдавским газовым оператором "Молдоватрансгаз" в конце января.
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Спасибі. Разом до перемоги
але є ймовірність, що в ОПі дермака придумають, як і з Молдовою розісратися, досвід простих-дебільних рішень вже є і досить багатий
шурма?
чи хто там зараз, із молодих нових ліц?
кому передали нагляд за ресурсами?
Тоді за https://biz.censor.net/resonance/3447288/ministr_energetyky_moldovy_viktor_parlikov_koly_znykne_gaz_na_sharu_vid_rf_na_yakomu_trymayetsya_ilyuziya керівника молдовського міненерго у ПМР зникне джерело доходу у вигляді безкоштовного газу, 2 млрд. куб.м якого туди щорічно закачує пітьма.
Як завжди брехали суки?