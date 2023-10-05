Молдова вводит бесплатный транзит газа для Украины зимой

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы призвала регулятора газотранспортной системы Молдовы обеспечить бесплатную транспортировку европейского газа в хранилища через четыре пункта на украинско-молдавской границе.

Реализация этой политики означает, что Украина может импортировать до 17 млн кубометров природного газа в сутки через Трансбалканский и Ясско-Кишиневский газопроводы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Поскольку в Молдове действует чрезвычайное положение из-за войны в Украине, решение Комиссии должно быть выполнено в соответствии с законом.

Имея более четверти миллиарда кубометров газа в хранящемся резерве в Румынии и Украине, Молдова заявляет, что имеет достаточные запасы на зиму. Из-за обвинений со стороны России в незаконном хранении газа в Украине Молдова уточнила, что хранящееся в Украине топливо было приобретено на свободном рынке, а не у Газпрома.

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Кроме того, соединение газовых систем Молдовы и Украины имеет важное значение из-за опасений, что Россия может дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Доступ к газовым сетям Юго-Восточной Европы Украина получила после успешных тестовых поставок, осуществленных молдавским газовым оператором "Молдоватрансгаз" в конце января.