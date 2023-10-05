Молдова запроваджує безплатний транзит газу для України взимку

Комісія з надзвичайних ситуацій Молдови закликала регулятора газотранспортної системи Молдови забезпечити безкоштовне транспортування європейського газу до сховищ через чотири пункти на українсько-молдовському кордоні.

Реалізація цієї політики означає, що Україна може імпортувати до 17 млн кубометрів природного газу на добу через Трансбалканський та Яссько-Кишинівський газопроводи, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Оскільки в Молдові діє надзвичайний стан через війну в Україні, рішення Комісії мають бути виконані відповідно до закону.

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Маючи понад чверть мільярда кубометрів газу в резерві, що зберігається в Румунії та Україні, Молдова заявляє, що має достатні запаси на зиму. Через звинувачення з боку Росії у незаконному зберіганні газу в Україні, Молдова уточнила, що паливо, яке зберігається в Україні, було придбане на вільному ринку, а не у Газпрому.

Крім того, з'єднання газових систем Молдови та України має важливе значення через побоювання, що Росія може дестабілізувати ситуацію в Молдові.

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Доступ до газових мереж Південно-Східної Європи Україна отримала після успішних тестових поставок, здійснених молдовським газовим оператором "Молдоватрансгаз" наприкінці січня.