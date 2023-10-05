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газ (10265) газопровід (1539) Молдова (2017)

Молдова запроваджує безплатний транзит газу для України взимку

газ,молдова

Комісія з надзвичайних ситуацій Молдови закликала регулятора газотранспортної системи Молдови забезпечити безкоштовне транспортування європейського газу до сховищ через чотири пункти на українсько-молдовському кордоні.

Реалізація цієї політики означає, що Україна може імпортувати до 17 млн кубометрів природного газу на добу через Трансбалканський та Яссько-Кишинівський газопроводи, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Оскільки в Молдові діє надзвичайний стан через війну в Україні, рішення Комісії мають бути виконані відповідно до закону.

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Маючи понад чверть мільярда кубометрів газу в резерві, що зберігається в Румунії та Україні, Молдова заявляє, що має достатні запаси на зиму. Через звинувачення з боку Росії у незаконному зберіганні газу в Україні, Молдова уточнила, що паливо, яке зберігається в Україні, було придбане на вільному ринку, а не у Газпрому.

Крім того, з'єднання газових систем Молдови та України має важливе значення через побоювання, що Росія може дестабілізувати ситуацію в Молдові.

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Доступ до газових мереж Південно-Східної Європи Україна отримала після успішних тестових поставок, здійснених молдовським газовим оператором "Молдоватрансгаз" наприкінці січня.

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Топ коментарі
+6
дякуємо, сусіди..
але є ймовірність, що в ОПі дермака придумають, як і з Молдовою розісратися, досвід простих-дебільних рішень вже є і досить багатий
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05.10.2023 19:09
+4
Mulţumesc. ******** spre victorie
Спасибі. Разом до перемоги
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05.10.2023 19:03
+2
Українці будуть плати за транспортировку до твоєї плити чи котла. А ти думав шо газ по трубах сам пішки до тебе йде?
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05.10.2023 19:08
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Дякуємо. Але.... За транспортировку, безоплатну, все одно будуть платити Українці. Дякуємо зелономугнію і його виборцям
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05.10.2023 19:01 Відповісти
Українці будуть плати за транспортировку до твоєї плити чи котла. А ти думав шо газ по трубах сам пішки до тебе йде?
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05.10.2023 19:08 Відповісти
Будуть платить, але поясни причому тут "зелономугнію і його виборцям"? Транспортування газу то окрема послуга і була введена на вимогу ЄС, коли стався андбандлінг Нафтогазу.
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05.10.2023 19:19 Відповісти
Ну і ок
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05.10.2023 19:01 Відповісти
Mulţumesc. ******** spre victorie
Спасибі. Разом до перемоги
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05.10.2023 19:03 Відповісти
дякуємо, сусіди..
але є ймовірність, що в ОПі дермака придумають, як і з Молдовою розісратися, досвід простих-дебільних рішень вже є і досить багатий
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05.10.2023 19:09 Відповісти
і хто ж на цьому нагріється?
шурма?
чи хто там зараз, із молодих нових ліц?
кому передали нагляд за ресурсами?
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05.10.2023 19:14 Відповісти
Пересічнимукраїнцям від того аж ніяк не полегшає. Хіба "красиві та успішні" трохи погладшають.
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05.10.2023 19:29 Відповісти
Молдова сподівається інтегрувати до себе Придністров'я через економічні важелі після 2024 року, коли завершиться дія конртакту між українським Нафтогазом і рашистським Газпромом про транзит газу.
Тоді за https://biz.censor.net/resonance/3447288/ministr_energetyky_moldovy_viktor_parlikov_koly_znykne_gaz_na_sharu_vid_rf_na_yakomu_trymayetsya_ilyuziya керівника молдовського міненерго у ПМР зникне джерело доходу у вигляді безкоштовного газу, 2 млрд. куб.м якого туди щорічно закачує пітьма.
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05.10.2023 19:32 Відповісти
Не дивляться вони Шмарклемарафон, та не слухають відосики-гундосики. Неодноразова рапортували, що газу у нас вже достатньо для проходження зимнього сезону!
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05.10.2023 19:36 Відповісти
Так на днях наші потужні зелепухи розпиналися, що свого газу досить на всі потреби.
Як завжди брехали суки?
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05.10.2023 20:28 Відповісти
 
 