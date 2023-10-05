Молдова запроваджує безплатний транзит газу для України взимку
Комісія з надзвичайних ситуацій Молдови закликала регулятора газотранспортної системи Молдови забезпечити безкоштовне транспортування європейського газу до сховищ через чотири пункти на українсько-молдовському кордоні.
Реалізація цієї політики означає, що Україна може імпортувати до 17 млн кубометрів природного газу на добу через Трансбалканський та Яссько-Кишинівський газопроводи, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Оскільки в Молдові діє надзвичайний стан через війну в Україні, рішення Комісії мають бути виконані відповідно до закону.
Маючи понад чверть мільярда кубометрів газу в резерві, що зберігається в Румунії та Україні, Молдова заявляє, що має достатні запаси на зиму. Через звинувачення з боку Росії у незаконному зберіганні газу в Україні, Молдова уточнила, що паливо, яке зберігається в Україні, було придбане на вільному ринку, а не у Газпрому.
Крім того, з'єднання газових систем Молдови та України має важливе значення через побоювання, що Росія може дестабілізувати ситуацію в Молдові.
Доступ до газових мереж Південно-Східної Європи Україна отримала після успішних тестових поставок, здійснених молдовським газовим оператором "Молдоватрансгаз" наприкінці січня.
Будь ласка, зачекайте...
Спасибі. Разом до перемоги
але є ймовірність, що в ОПі дермака придумають, як і з Молдовою розісратися, досвід простих-дебільних рішень вже є і досить багатий
шурма?
чи хто там зараз, із молодих нових ліц?
кому передали нагляд за ресурсами?
Тоді за https://biz.censor.net/resonance/3447288/ministr_energetyky_moldovy_viktor_parlikov_koly_znykne_gaz_na_sharu_vid_rf_na_yakomu_trymayetsya_ilyuziya керівника молдовського міненерго у ПМР зникне джерело доходу у вигляді безкоштовного газу, 2 млрд. куб.м якого туди щорічно закачує пітьма.
Як завжди брехали суки?