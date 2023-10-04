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вибори (6591) Молдова (2017) росія (63574)

У Молдові проросійську партію "Шор" не пустять на вибори

молдова,вибори

У Молдові заборонять участь у виборах для представників забороненої проросійської партії "Шор".

Про це заявив речник парламенту Молдови Ігор Гросу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на NewsMaker.

Відповідні поправки до Кодексу про вибори парламент Молдови збирається ухвалити в середу, 4 жовтня.

Також депутати збираються ухвалити поправки, завдяки яким можна буде уточнювати список осіб, які не матимуть права брати участь у виборчій кампанії.

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"Конституційний суд ясно дав це зрозуміти, коли визнав злочинне угруповання "Шор" неконституційним. Злочинні угруповання загрожують національній безпеці та процесу вільних та справедливих виборів", - пояснив Гросу.

"Шор" - партія, яка регулярно організовує в Молодві протести проти чинної проєвропейської влади.

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Її засновник, проросійський молдавський політик Ігор Шор, втік з країни у 2019 році. 26 жовтня 2022 року США й Британія запровадили санкції проти Шора через його зв'язки з російським урядом.

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Топ коментарі
+10
бо це не партія, це кацапська агентура
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04.10.2023 14:34
+6
Ще б у нас виборчу систему змінити щоб до виборів допускали партії які проіснували хоча три роки. А то під вибори створують різні ''партєйки'' з гарними обіцянками і народ на таке ведеться.
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04.10.2023 14:39
+4
правильно, в Украине в 2014 г когда началась война. пустили еще и как все прокацапские партии.
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04.10.2023 14:39
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бо це не партія, це кацапська агентура
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04.10.2023 14:34 Відповісти
нехай на расії беруть участь у "виборах"
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04.10.2023 17:05 Відповісти
правильно, в Украине в 2014 г когда началась война. пустили еще и как все прокацапские партии.
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04.10.2023 14:39 Відповісти
так за них проголосували українці. шо не так?
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04.10.2023 17:46 Відповісти
Ще б у нас виборчу систему змінити щоб до виборів допускали партії які проіснували хоча три роки. А то під вибори створують різні ''партєйки'' з гарними обіцянками і народ на таке ведеться.
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04.10.2023 14:39 Відповісти
навіть в Молдові прокацапсячих потвор можуть пнуть із влади, а в США повна біда. один скоро стане президентом, а два десятки утриманців ***** нагнули увесь конгрес. і ніхто нічого з цим не може зробити.
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04.10.2023 14:45 Відповісти
Правильно сделали, Шор еще та паскуда, считай тоже что ОПЗЖ у нас.
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04.10.2023 14:52 Відповісти
А що, так можна було?
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04.10.2023 15:10 Відповісти
русафобия
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04.10.2023 15:11 Відповісти
Ну тоді США повинні вводити санкції проти Трампа та Маска за зв'язки з російським урядом.
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04.10.2023 15:21 Відповісти
Хоч хтось вчиться на чужих помилках
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04.10.2023 15:39 Відповісти
шоруйте нахер с Молдови
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04.10.2023 15:55 Відповісти
Молдавське крило московського "мясокомбіната" ( поганяло лідера московських обнальщиків Мязіна). Яскравий член молдавського ландромата. До речі, як віщала Скабєєва, був присутній в туреччині на святкуванні Хрипатого разом з Бєнею.
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04.10.2023 22:26 Відповісти
 
 