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Новости Санкции против России
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Зеленский (19029) санкции (11040)

Зеленский: 12-й пакет санкций против России сложный. Мы над этим работаем

зеленський

Введение 12-го пакета санкций против Российской Федерации – это очень сложный процесс, но сейчас вопрос прорабатывается.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время общения с представителями СМИ по итогам ІІІ саммита Европейского политического сообщества, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"К сожалению, каждый такой шаг требует многих усилий лидеров стран. Украина – не исключение. Мы над этим работаем, мы стараемся постоянно объединять все усилия, мы это делаем, и лидеры нам помогают. 12-й пакет сложный", – сказал Зеленский.

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По его словам, туда закладываются ограничения в отношении руководства "Газпрома", ядерной отрасли РФ и многих других вопросов. У Украины есть список компаний, который передает европейский лидерам, чтобы их также включали в этот пакет.

"Есть много разных вызовов. Не надо бояться, ежедневная работа даст желаемый и справедливый результат", – добавил президент.
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Топ комментарии
+7
США: утримайтесь від корупції, бо це вплине на постачання зброї для ЗСУ.
Україна: Кабмін дає стипендію батьку Президента.
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05.10.2023 20:01
+4
Чекайте, він ще зробить батьку УБД і бойові виплати
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05.10.2023 20:14
+3
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05.10.2023 19:58
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Не напрацюйте хоч так, як напрацювали в Словаччині чи Польщі.
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05.10.2023 19:55 Ответить
Потужна осінь посилення України. Все, як обіцяв найвеличніший лідор.
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05.10.2023 20:17 Ответить
бутусов!
щось забагато!
чи ти платиш за знаки?
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05.10.2023 19:57 Ответить
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05.10.2023 19:58 Ответить
Там де ОПа попрацює, там жОПА
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05.10.2023 20:01 Ответить
США: утримайтесь від корупції, бо це вплине на постачання зброї для ЗСУ.
Україна: Кабмін дає стипендію батьку Президента.
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05.10.2023 20:01 Ответить
В тебе добре виходить працювати над довічною стипендією своєму папіку.
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05.10.2023 20:12 Ответить
Чекайте, він ще зробить батьку УБД і бойові виплати
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05.10.2023 20:14 Ответить
Воно працює
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05.10.2023 20:13 Ответить
Вона працює.....
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05.10.2023 20:16 Ответить
ПнХ,виродку.
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05.10.2023 20:29 Ответить
Мы работаем над этим!!!
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05.10.2023 20:31 Ответить
на своих ложить нельзя
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05.10.2023 20:36 Ответить
 
 