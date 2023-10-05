Зеленский: 12-й пакет санкций против России сложный. Мы над этим работаем
Введение 12-го пакета санкций против Российской Федерации – это очень сложный процесс, но сейчас вопрос прорабатывается.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время общения с представителями СМИ по итогам ІІІ саммита Европейского политического сообщества, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"К сожалению, каждый такой шаг требует многих усилий лидеров стран. Украина – не исключение. Мы над этим работаем, мы стараемся постоянно объединять все усилия, мы это делаем, и лидеры нам помогают. 12-й пакет сложный", – сказал Зеленский.
По его словам, туда закладываются ограничения в отношении руководства "Газпрома", ядерной отрасли РФ и многих других вопросов. У Украины есть список компаний, который передает европейский лидерам, чтобы их также включали в этот пакет.
"Есть много разных вызовов. Не надо бояться, ежедневная работа даст желаемый и справедливый результат", – добавил президент.
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