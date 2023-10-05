Зеленський: 12-й пакет санкцій проти Росії складний. Ми над цим працюємо

Запровадження 12-го пакету санкцій проти Російської Федерації – це дуже складний процес, але нині питання опрацьовується.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з представниками ЗМІ за підсумками ІІІ саміту Європейської політичної спільноти, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На жаль, кожен такий крок вимагає багатьох зусиль лідерів країн. Україна – не виключення. Ми над цим працюємо, ми намагаємося постійно об’єднувати всі зусилля, ми це робимо, і лідери нам допомагають. 12-й пакет складний", – сказав Зеленський.

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За його словами, туди закладаються обмеження стосовно керівництва Газпрому, щодо ядерної галузі РФ та багато інших питань. Україна має список компаній, який передає європейський лідерам, аби їх також включали в цей пакет.

"Є багато різних викликів. Не треба боятися, щоденна робота дасть бажаний та справедливий результат", – додав Президент.