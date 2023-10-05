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Новини Санкції проти Росії
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Зеленський (22416) санкції (11292)

Зеленський: 12-й пакет санкцій проти Росії складний. Ми над цим працюємо

зеленський

Запровадження 12-го пакету санкцій проти Російської Федерації – це дуже складний процес, але нині питання опрацьовується.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з представниками ЗМІ за підсумками ІІІ саміту Європейської політичної спільноти, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На жаль, кожен такий крок вимагає багатьох зусиль лідерів країн. Україна – не виключення. Ми над цим працюємо, ми намагаємося постійно об’єднувати всі зусилля, ми це робимо, і лідери нам допомагають. 12-й пакет складний", – сказав Зеленський.

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За його словами, туди закладаються обмеження стосовно керівництва Газпрому, щодо ядерної галузі РФ та багато інших питань. Україна має список компаній, який передає європейський лідерам, аби їх також включали в цей пакет.

"Є багато різних викликів. Не треба боятися, щоденна робота дасть бажаний та справедливий результат", – додав Президент.

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Топ коментарі
+7
США: утримайтесь від корупції, бо це вплине на постачання зброї для ЗСУ.
Україна: Кабмін дає стипендію батьку Президента.
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05.10.2023 20:01
+4
Чекайте, він ще зробить батьку УБД і бойові виплати
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05.10.2023 20:14
+3
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05.10.2023 19:58
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Не напрацюйте хоч так, як напрацювали в Словаччині чи Польщі.
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05.10.2023 19:55 Відповісти
Потужна осінь посилення України. Все, як обіцяв найвеличніший лідор.
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05.10.2023 20:17 Відповісти
бутусов!
щось забагато!
чи ти платиш за знаки?
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05.10.2023 19:57 Відповісти
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05.10.2023 19:58 Відповісти
Там де ОПа попрацює, там жОПА
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05.10.2023 20:01 Відповісти
США: утримайтесь від корупції, бо це вплине на постачання зброї для ЗСУ.
Україна: Кабмін дає стипендію батьку Президента.
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05.10.2023 20:01 Відповісти
В тебе добре виходить працювати над довічною стипендією своєму папіку.
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05.10.2023 20:12 Відповісти
Чекайте, він ще зробить батьку УБД і бойові виплати
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05.10.2023 20:14 Відповісти
Воно працює
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05.10.2023 20:13 Відповісти
Вона працює.....
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05.10.2023 20:16 Відповісти
ПнХ,виродку.
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05.10.2023 20:29 Відповісти
Мы работаем над этим!!!
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05.10.2023 20:31 Відповісти
на своих ложить нельзя
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05.10.2023 20:36 Відповісти
 
 