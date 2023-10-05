ГСЧС с 7 октября запускает электронный реестр объектов повышенной опасности

Государственная служба чрезвычайных ситуаций запускает Государственный электронный реестр объектов повышенной опасности. Он заработает с 7 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Как отмечается, такой реестр позволяет регистрировать соответствующие объекты без непосредственного обращения в территориальные органы ГСЧС. Через новый сервис появится возможность подавать материалы по идентификации объектов повышенной опасности в электронной форме через личный кабинет.

Ранее служба ввела электронное декларирование соответствия материально-технической базы. В настоящее время проводятся работы над запуском электронного декларирования еще в Дии.Бизнес.

Кроме того, для улучшения взаимодействия с бизнесом специалисты службы в прошлом году создали и поддерживают работу чат-бота "Интерактивный инспектор", что помогает предпринимателям в получении ответов на вопросы безопасности.

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