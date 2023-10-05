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реєстр (802) ДСНС (4983)

ДСНС із 7 жовтня запускає електронний реєстр об’єктів підвищеної небезпеки

дснс

Державна служба надзвичайних ситуацій України запускає Державний електронний реєстр об’єктів підвищеної небезпеки. Він запрацює з 7 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Як зазначається, такий реєстр дає змогу реєструвати відповідні об’єкти без безпосереднього звернення до територіальних органів ДСНС. Через новий сервіс з'явиться можливість подавати матеріали ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки в електронній формі через особистий кабінет.

Раніше служба запровадила електронне декларування відповідності матеріально-технічної бази. Наразі проводяться роботи над запуском електронного декларування ще в Дії.Бізнес.

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Крім того, для покращення взаємодії з бізнесом фахівці служби минулого року створили та підтримують роботу чат-бота "Інтерактивний інспектор", що допомагає підприємцям в отриманні відповідей на безпекові питання.

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Основне питання, що з цього матимуть власники цих об'єктів?
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05.10.2023 20:55 Відповісти
Матимуть обов'язкове страхування об'єктів підвищеної небезпеки, встановлення систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій, аварійно-рятувальне обслуговування за договором з ДСНС, планові перевірки раз на два роки і позапланові (після скасування воєнного стану). Сумнівне і дороге задоволення...
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05.10.2023 22:29 Відповісти
 
 