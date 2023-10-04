Електронний реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" вже функціонує та постійно наповнюється інформацією, - Федоров
Єдиний електронний реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" вже функціонує та постійно наповнюється інформацією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Еспресо розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Федоров також додав, що мінцифри очікує бачення нової команди міноборони.
"Це закрита система, яка має свій захищений контур. Всі вимоги (захисту - ред.) до неї витримані. Це достатньо захищений продукт, який немає жодних натяків на можливість бути вразливим. І ми бачимо, що за півтора року повномасштабної війни немає витоку сенситивної інформації", - заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Федоров також розповів, що електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" вже наповнений на понад 90%. Однак, є питання сервісів на базі "Оберігу" та якими вони будуть.
6 вересня новопризначений міністр оборони Рустем Умєров одним з основних завдань на новій посаді назвав запуск єдиного реєстру призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики.
Закон про державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів був ухвалений ще в березні 2017 року. У вересні у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт 10062, який передбачає низку змін щодо реєстру військовозобов’язаних.
Будь ласка, зачекайте...
До речі, знаєте, що нещодавно заявив Кличко молодший на шоу доктора Маркуса Ланца?
Цей "реєстр" пишуть якісь лузери-джуни, які не змогли відкупитися.
Особисто я б ні за які гроші (і це навіть не в 10 разів більше, мене і таким не здивуєш) не взявся таке робити.
В Україні запрацює Е-реєстр військовозобов'язаних: чи будуть висилати повістки онлайн
2. Стикнувся з тим, що мої дані в ТЦК - просто неправильні. Причому в них на обліку є дві особи з приблизно моїми даними (неправильно по різному вписана фамілія) і 2 різними паспортами (обидва - мої). Тобто вони там не спромоглися навіть по МВС-ним базам перевірити дані... І мені на мою адресу принесли 2 різних повістки "для уточнення".
3. Взаємодії з ГШ в електронному вигляді в них просто немає. Коли я пішов туди з купою моїх документів, для перевірки моєї відстрочки їм знадобилось 2 тижні на паперовий запит.
4. І після "уточнення даних" - мені через місяць знов прийшли 2 повістки на неправильні фамілії. Тобто мої дані ні в якому "реєстрі" не обліковуються, а якщо і обліковуються, то повістки клєпають не по "реєстру", в який відстрочки не попадають...
Другий раз мене нахєр в воєнкоматі післали на початку десятих - "в нас реорганізація, прийдеш через півроку з фотками 4х5, бланків немає".
В третій раз мене нахєр в воєнкоматі післали цьогоріч - "задовбали ці відстрочники з ГШ, нахєр іди, бланків немає".
Тож мені вже під 50 рочків, а я все з "приписним", з фоткою 16річного хлопчика... І нахєр пішов 3 рази з ТЦК.
Тож ніяких "він-номерів" мені не прописали.
Бардак, а Федоров - бреше...
а тут реестр подоспеет, и не дай бог еще сокращать штаты ТЦК прийдется т.к. комп заберет всю ручную работу, еще прийдется на фронт идти, а ТЦКшники тоже люди - и идти, как и мобики, туда тоже не хотят.
Так він каже, що й далі б служив, якщо б нормально платили. Його навіть не харить корупція та все інше, справа тільки в зарплатні.
Що казати за інших, якщо навіть професійні військові, кого не лякає війна, не хочуть служити.
Ці підари просто хочуть забрити якомога більше непрофесійної халявної худоби та кинути на убій з голою сракою.
Якщо в тебе буде апендицит, ти прийдеш до лікарні, а тобі скажуть "хірург звільнився та звалив забугор, бо ми йому не платили, оперувати тебе буде Вася-алкаш, якого ми спіймали на вулиці і він в нас працює за пляшку горілки, він, правда, нічого не вміє і не хоче робити, але все ОК" - це тебе влаштує?
Пьодоров, йуноє дарованіє, даш руку на відсіч, що не буде єПовістка точнісінько, як на раші, ти ж обіцяв?