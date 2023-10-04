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реєстр (802) військовий обов’язок (86) мобілізація (2873) Федоров Михайло (849)

Електронний реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" вже функціонує та постійно наповнюється інформацією, - Федоров

федоров

Єдиний електронний реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" вже функціонує та постійно наповнюється інформацією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Еспресо розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Федоров також додав, що мінцифри очікує бачення нової команди міноборони.

"Це закрита система, яка має свій захищений контур. Всі вимоги (захисту - ред.) до неї витримані. Це достатньо захищений продукт, який немає жодних натяків на можливість бути вразливим. І ми бачимо, що за півтора року повномасштабної війни немає витоку сенситивної інформації", - заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб запрацював відсьогодні, - Мінреінтеграції

Федоров також розповів, що електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" вже наповнений на понад 90%. Однак, є питання сервісів на базі "Оберігу" та якими вони будуть.

6 вересня новопризначений міністр оборони Рустем Умєров одним з основних завдань на новій посаді назвав запуск єдиного реєстру призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики.

Закон про державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів був ухвалений ще в березні 2017 року. У вересні у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт 10062, який передбачає низку змін щодо реєстру військовозобов’язаних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін затвердив новий порядок військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів

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Топ коментарі
+31
Звідки туди поступають дані і хто їх надає порушуючи закон, який забороняє передачу даних приватних осіб без їх згоди?
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04.10.2023 00:47
+29
Якимсь чином, в Україні, всі хто ховались від повістки у військомат і не служили, стали і президентом і міністром.
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04.10.2023 01:01
+28
Все остаточна крапка на конституції і правах людини с персональними даними.
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04.10.2023 01:55
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Сторінка 2 з 2
Ну це неприємна, але не прям катастрофічна річ, особливо якщо ви плануєте поїхати з часом. Ну знають вони мої хвороби і старий номер мобільного, то й що. Тут вже давно абсолютне свавілля і беззаконня, треба просто придивлятись куди їхати. А в Київ приїжджати на вихідні.
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04.10.2023 23:04 Відповісти
Ні нікуди не поїду звідси це моя країна.Але ТЦК ця структура ніяким чином не захищає персональні дані.Тепер вся база в одних руках і зільють її 100%
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05.10.2023 00:53 Відповісти
А Кошовий та Пікалоа у тій базі є...?)
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04.10.2023 09:01 Відповісти
Вони ж чітко сказали, що не вміють воювати. Які ще питання?!?
До речі, знаєте, що нещодавно заявив Кличко молодший на шоу доктора Маркуса Ланца?
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04.10.2023 09:17 Відповісти
В чергове отримав підтвердження ', що цій владі ніколи не можна довіряти. Пам'ятаю, як Федоров ще в березні відхрещувався від "продукту".
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04.10.2023 09:09 Відповісти
Він максимально відхрещується, але його можливості обмежені, він просто міністр ще й не найголовніший. Буде надто впиратись, знімуть і все. Він і так максимально протис щоб в Дії не було повісток. Але вони протисли, щоб дані синхронізувались, от і все.
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04.10.2023 09:51 Відповісти
Захищена? В інтернеті нічого не захищено-просто до нього немає зацікавленості.
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04.10.2023 09:27 Відповісти
Доцільніше було б проводити рекрутингову кампанію, зокрема залучати найманців. Скільки б не було в тому обліку, реальних бійців там буде відсотків 10.
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04.10.2023 09:36 Відповісти
Це все робили айтішники.які самі на війну не підуть.а за гроші все зроблять.
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04.10.2023 09:57 Відповісти
Куди не плюнь, а в 1% айтішника попадеш.
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04.10.2023 10:09 Відповісти
Ну а хто цей оберіг робив? Може сантехнік?
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04.10.2023 10:26 Відповісти
Навезені на місця наших ІТ бульбаші злизали з рашки.
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04.10.2023 14:22 Відповісти
Більшість саме наших.
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04.10.2023 15:30 Відповісти
Які там гроші? Ти бачив вакансії для айтишників на сайті МО? Там найбільша зарплатня 20к гривень, а всі вакансіі для формошльопів різного штибу.
Цей "реєстр" пишуть якісь лузери-джуни, які не змогли відкупитися.
Особисто я б ні за які гроші (і це навіть не в 10 разів більше, мене і таким не здивуєш) не взявся таке робити.
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04.10.2023 13:05 Відповісти
Це робили ті самі,що і дію.
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04.10.2023 15:31 Відповісти
Дію робив Єрат, коли ще треба було реальні конкурентні гроші платити, а зараз можна мобілізувати якогось ламєра та шантажувати окопом, він тоді на тебе навіть за миску юшки працювати буде, правда на від'*****, і якість продукту буде відповідною.
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04.10.2023 15:50 Відповісти
Нікого з іт примусово не мобілізували.
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04.10.2023 21:09 Відповісти
Мені розповідали про одного чувака, який платив 12К баксів командиру за відпустку(!), щоб доробити проект, навіть таке буває.
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04.10.2023 22:32 Відповісти
Значить він не хотів відкупитися.І не факт,що це правда.
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05.10.2023 00:01 Відповісти
https://www.unian.ua/society/reestr-****************-ukraina-chto-eto-i-kogda-zarabotaet-12412179.html https://www.unian.ua/society/reestr-****************-ukraina-chto-eto-i-kogda-zarabotaet-12412179.html

В Україні запрацює Е-реєстр військовозобов'язаних: чи будуть висилати повістки онлайн
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04.10.2023 10:11 Відповісти
яким чином існування цього реєстру вплине на корупційний осередок? Його ж люди наповнювати будуть...
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04.10.2023 10:57 Відповісти
Не обовязково. Шла мова що будуть збирати данні з налогової, банків. А в них є все необхідне - де і ким працюєш, де знімаєш гроші, і т.д.
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04.10.2023 14:02 Відповісти
1. Просто бреше щодо "90%".
2. Стикнувся з тим, що мої дані в ТЦК - просто неправильні. Причому в них на обліку є дві особи з приблизно моїми даними (неправильно по різному вписана фамілія) і 2 різними паспортами (обидва - мої). Тобто вони там не спромоглися навіть по МВС-ним базам перевірити дані... І мені на мою адресу принесли 2 різних повістки "для уточнення".
3. Взаємодії з ГШ в електронному вигляді в них просто немає. Коли я пішов туди з купою моїх документів, для перевірки моєї відстрочки їм знадобилось 2 тижні на паперовий запит.
4. І після "уточнення даних" - мені через місяць знов прийшли 2 повістки на неправильні фамілії. Тобто мої дані ні в якому "реєстрі" не обліковуються, а якщо і обліковуються, то повістки клєпають не по "реєстру", в який відстрочки не попадають...
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04.10.2023 11:55 Відповісти
Вам т.н. ВІН у "воєніку" прописали після "уточнення даних" ?
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04.10.2023 12:13 Відповісти
Перший раз мене нахєр в воєнкоматі післали в кінці дев'яностих - "прийдеш через півроку з фотками 4х5, бланків немає".
Другий раз мене нахєр в воєнкоматі післали на початку десятих - "в нас реорганізація, прийдеш через півроку з фотками 4х5, бланків немає".
В третій раз мене нахєр в воєнкоматі післали цьогоріч - "задовбали ці відстрочники з ГШ, нахєр іди, бланків немає".

Тож мені вже під 50 рочків, а я все з "приписним", з фоткою 16річного хлопчика... І нахєр пішов 3 рази з ТЦК.

Тож ніяких "він-номерів" мені не прописали.

Бардак, а Федоров - бреше...
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04.10.2023 12:56 Відповісти
Брат у вересні проходив ВЛК, потім 3 тижні чекав "воєнік" так як воєнком "забув" поставити свій підпис. А так той кабінет, що видає документи після проходження ВЛК, працює декілька годин три рази на тиждень, то люди займають чергу до нього о 5 годині ранку ))
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04.10.2023 13:06 Відповісти
В мене вікна квартири виходять на місцевий ВЛК, можете мені не розказувати...
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04.10.2023 22:02 Відповісти
А у нас ВЛК переїхала з ТЦК у місцеву поліклініку і "захопила" там півповерху ))
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04.10.2023 22:11 Відповісти
Оце пощастило тобі. В мене виходять на колишній, зараз там дітсадочок.
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04.10.2023 22:39 Відповісти
Зато работа ТЦК видна, им же надо обосновывать почему они сидят в тылу.
а тут реестр подоспеет, и не дай бог еще сокращать штаты ТЦК прийдется т.к. комп заберет всю ручную работу, еще прийдется на фронт идти, а ТЦКшники тоже люди - и идти, как и мобики, туда тоже не хотят.
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04.10.2023 12:35 Відповісти
Не отнимайте у тыловых военных работу своими реестрами и автоматизацией т.к. могут сократить штаты, они тоже не хотят служить на передке - в тылу их все устраивает, будьте людьми!
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04.10.2023 12:38 Відповісти
Довбойоби. Спілкувався з військовим, який пройшов Іловайський котел, був у кацапському полоні, пройшов всю війну після 24.22, був неодноразово поранений, а зараз збирається звідси валити.
Так він каже, що й далі б служив, якщо б нормально платили. Його навіть не харить корупція та все інше, справа тільки в зарплатні.
Що казати за інших, якщо навіть професійні військові, кого не лякає війна, не хочуть служити.
Ці підари просто хочуть забрити якомога більше непрофесійної халявної худоби та кинути на убій з голою сракою.
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04.10.2023 12:58 Відповісти
Мені здається, що ти повний покидьок (І можливо ти ще й гордишся цим фактом, тобто кайфуєш, коли кажеш "Да. Я полний падонак!")
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04.10.2023 13:23 Відповісти
Ти працюєш за "спасибо"? Тоді ти лошара.
Якщо в тебе буде апендицит, ти прийдеш до лікарні, а тобі скажуть "хірург звільнився та звалив забугор, бо ми йому не платили, оперувати тебе буде Вася-алкаш, якого ми спіймали на вулиці і він в нас працює за пляшку горілки, він, правда, нічого не вміє і не хоче робити, але все ОК" - це тебе влаштує?
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04.10.2023 13:35 Відповісти
Хай себя туда внесет, и детей своих - ублюдок!!!
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04.10.2023 14:16 Відповісти
Таких реєстрів нема, навіть,у цивілізованих країнах. Що вже казати за нашу "країну мрій" стосовно захищенності данних.
Пьодоров, йуноє дарованіє, даш руку на відсіч, що не буде єПовістка точнісінько, як на раші, ти ж обіцяв?
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04.10.2023 14:27 Відповісти
Про Дію теж казали, що захищена, а потім якийсь шкет її зламав...
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04.10.2023 20:40 Відповісти
Он незаконен так как каждый кто в его попадает НЕ ДАВАЛ индивидуально своего согласия на сбор, сбереженя, обробку и т.д. относительно своих персональных данных!!!
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04.10.2023 22:31 Відповісти
А банки, которые поведутся на этот шахер-махер, тупо лишатся клиентов и попадут на бабки.
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04.10.2023 22:35 Відповісти
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