Россия для раскола поддержки Украины на Западе распространяет нарратив о коррупции, - Зеленский

Нарратив о коррупции в Украине использует Россия, чтобы расколоть единство Европы и поддержку Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время общения с представителями СМИ по итогам ІІІ саммита Европейского политического сообщества, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Прежде всего, это известный российский нарратив о коррупции. Они понимают, что не могут расколоть общее единство Европы и поддержку Украины. Соединенные Штаты и их спецслужбы узнали о корнях идеи, как расшатать общество, поддержку в мире", – сказал глава государства.

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Зеленский объяснил, что сначала Россия нашла тему нацизма, впоследствии было убийство детей, теперь они нашли новую тему, чтобы остановить военную поддержку – это информация, что украинские органы власти нажились из денег, предоставленных партнерами.

"Конечно, есть разные люди и случаи. Судебной системе во время войны сложно, но мы боремся с этим, мы понимаем, что ни один доллар, ни один евро не был украден у наших партнеров ни с какого правительственного института. США поддерживают эти факты", – отметил президент.

Также в ответ на заявление бывшего главы Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера о несоответствии Украины критериям для членства в ЕС из-за коррупции, глава государства спросил: когда лидеры Евросоюза много раз были в Украине с начала полномасштабной агрессии, почему он не нашел ни одного случая, чтобы посетить Украину и поддержать ее?

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"Это ему не интересно? Теперь он решил написать какие-то российские нарративы, потому что все забыли, кто он? Я думаю, что это глупо", - добавил Зеленский.