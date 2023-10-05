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Россия для раскола поддержки Украины на Западе распространяет нарратив о коррупции, - Зеленский

зеленський

Нарратив о коррупции в Украине использует Россия, чтобы расколоть единство Европы и поддержку Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время общения с представителями СМИ по итогам ІІІ саммита Европейского политического сообщества, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Прежде всего, это известный российский нарратив о коррупции. Они понимают, что не могут расколоть общее единство Европы и поддержку Украины. Соединенные Штаты и их спецслужбы узнали о корнях идеи, как расшатать общество, поддержку в мире", – сказал глава государства.

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Зеленский объяснил, что сначала Россия нашла тему нацизма, впоследствии было убийство детей, теперь они нашли новую тему, чтобы остановить военную поддержку – это информация, что украинские органы власти нажились из денег, предоставленных партнерами.

"Конечно, есть разные люди и случаи. Судебной системе во время войны сложно, но мы боремся с этим, мы понимаем, что ни один доллар, ни один евро не был украден у наших партнеров ни с какого правительственного института. США поддерживают эти факты", – отметил президент.

Также в ответ на заявление бывшего главы Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера о несоответствии Украины критериям для членства в ЕС из-за коррупции, глава государства спросил: когда лидеры Евросоюза много раз были в Украине с начала полномасштабной агрессии, почему он не нашел ни одного случая, чтобы посетить Украину и поддержать ее?

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"Это ему не интересно? Теперь он решил написать какие-то российские нарративы, потому что все забыли, кто он? Я думаю, что это глупо", - добавил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) коррупция (8560)


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Топ комментарии
+54
Московія поширює наратив про корупцію , а саму корупцію поширює ОПа Зеленого Трубадура.
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05.10.2023 21:00
+44
Во как получается! Это все агенты русни

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05.10.2023 21:01
+36
Корупція в Україні,це іпсо!
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05.10.2023 20:59
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Страница 2 из 2
Клоун, є клоун.
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05.10.2023 21:28 Ответить
Якби тільки клоун. Як він сам сказав Порошенку - " я ваш вирок".

Якби це мурло не стало, боронь Боже, вироком для нашої України...
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21.03.2024 12:15 Ответить
Так вже стало...
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21.03.2024 14:29 Ответить
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05.10.2023 21:31 Ответить
Какой президент - такой и электорат.
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05.10.2023 21:34 Ответить
Я так і знав,що це росія закуповувала яйця по 17 грн. наполеончик забув добавити,що там ще Порошенко їм помагав
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05.10.2023 21:31 Ответить
Як же ж добре зеленій гниді що є війна і кацапи: мародериш воюючу країну і спираєш на те що то кацапи все корупцію придумали.
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05.10.2023 21:32 Ответить
Что не смеётесь,не смешно?Это...это!
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05.10.2023 21:33 Ответить
от жеж зеленожопая свинота, высунуло свою ряху из державного корыта, что то там прохрюкало "я не ем, я только нюхаю", и обратно засунуло и продолжило чавкать. тьфу...
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05.10.2023 21:36 Ответить
Ха-ха-ха!!!!!!
😂😂😂😂😂😂
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05.10.2023 21:37 Ответить
Ага . И яйца МО РФ закупало по 17 гривень !
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05.10.2023 21:41 Ответить
Та ти шо...?!
Ну просто нет слов..., ну раз сама святость так заявило...то я уж не знаю...

Кто нибудь видел, у него есть справка от психиатра?!
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05.10.2023 21:45 Ответить
Коли тільки з'явився квартал95, я раз мимоходом його глянув і мені стало противно. І після того принципово його не дивився ніколи. Так за що ж мені президент із цього кварталу.
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05.10.2023 21:47 Ответить
Бубочка, кацапи кацапами, а шо корупція зашкалює то це правда
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05.10.2023 21:48 Ответить
ЦИРК НІКУДИ НЕ ПОЇХАВ. ЗЕБЛАЗНІ FOREVER...
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05.10.2023 21:52 Ответить
Надо меньше красть!
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05.10.2023 21:57 Ответить
у жадности две дочери-давай давай...
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05.10.2023 22:08 Ответить
Нє раскачивайте пианино, нашего писюониста тошнит!
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05.10.2023 22:01 Ответить
Україна на 122 місці по рівню коррупції. В Європі краще тільки ніж у рашці і гірше ніж у всіх інших країнах Європи
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8 Корупція
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05.10.2023 22:02 Ответить
не п#зди
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05.10.2023 22:04 Ответить
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05.10.2023 22:10 Ответить
Дело пахнет керосином для нас, а именно хотят совсем прекратить помощь под предлогом коррупции. Коррупция есть и в Штатах и у нас и все это знают. Зеленский отчаянно пытается представить, что коррупции нет, что бы помощь продолжалась. Что остается делать? Говорить, что мы боремся с коррупцией и просить дальше помощь...
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05.10.2023 22:32 Ответить
Порівнювання зі штатами зовсім недоречно.
Україна на 122 місці по рівню коррупції в світі. США на 27-му. В Європі краще тільки ніж у рашці і гірше ніж у всіх інших країнах Європи
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8 Корупція
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05.10.2023 22:44 Ответить
Всі хто попався за корупцію, за розкрадання грошей вкладетків банків мають вже отримати реальні строки, а не чекати зручного моменту коли їх звільнять із СІЗО.
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05.10.2023 22:40 Ответить
США треба надавити на нашу владу щоб провели демократизацію законів про вибори. Вибори президента мають проводити за демократичним польським зразком. Бо ми обираємо тільки із ставлеників олігархату, які по закону, але неконституційно скуповують місця в бюлетенях за величезну декількамільйонну "виборчу заставу". Це узаконена коррупція.
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05.10.2023 22:53 Ответить
Час повернути Сірку позичені очі
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05.10.2023 22:55 Ответить
зеленое гов-но нужно убирать с лица истории, и чем быстрее, тем лучше. Не зря западные партнеры призывают к скорейшим выборам
***Написал и задумался: а если опять за зеленое гов*но проголосуют??***
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05.10.2023 22:56 Ответить
Если второй тур окажется в таком же составе как и в 2019 году, то вполне возможно. Значит надо думать что предпринять для блага Украины. Так как благо Украины это главное. Особеено в наше время. Такие у нас избиратели и надо под них подстраиваться и не надо пытаться их обманывать. Порошенко еще довольно молодой у него все впереди и он не незаменимый сейчас. Значит патриотам следует выдвинуть в президенты проходного и который будет бороться с коррупцией по настоящему.
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05.10.2023 23:18 Ответить
"Рафік не винуват"
Одному п.дору з мін оборони якась пенсіонерка позичила 600 тис долл та він їх тримав в дивані, а потім суд віддав ці гроші. І в нашому "самому некорупційному суді" навіть не з"явилося питання: а при міністерській зарплаті, навіть в 100 тис грн, яким чином він збирався ці гроші повертати?
А що на протязі минулого та цього року робиться в місцевих тендерах?
Слів немає
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06.10.2023 00:18 Ответить
Шапіто...
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06.10.2023 00:20 Ответить
Десь таке уже чули: "не розхитуйте човен", "рука крємля". Невже і цей також "працює" по тій же методичці?
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06.10.2023 00:28 Ответить
Варто додати, звинувачуючи всіх навколо за розкриття своїх корупційних злочинів
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06.10.2023 15:53 Ответить
Кусок тупого зеленого гівн@ , краще б промовчав .Казковий долбо@б , всіх за дурнів хоче мати .
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06.10.2023 04:06 Ответить
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