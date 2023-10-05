Россия для раскола поддержки Украины на Западе распространяет нарратив о коррупции, - Зеленский
Нарратив о коррупции в Украине использует Россия, чтобы расколоть единство Европы и поддержку Украины.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время общения с представителями СМИ по итогам ІІІ саммита Европейского политического сообщества, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Прежде всего, это известный российский нарратив о коррупции. Они понимают, что не могут расколоть общее единство Европы и поддержку Украины. Соединенные Штаты и их спецслужбы узнали о корнях идеи, как расшатать общество, поддержку в мире", – сказал глава государства.
Зеленский объяснил, что сначала Россия нашла тему нацизма, впоследствии было убийство детей, теперь они нашли новую тему, чтобы остановить военную поддержку – это информация, что украинские органы власти нажились из денег, предоставленных партнерами.
"Конечно, есть разные люди и случаи. Судебной системе во время войны сложно, но мы боремся с этим, мы понимаем, что ни один доллар, ни один евро не был украден у наших партнеров ни с какого правительственного института. США поддерживают эти факты", – отметил президент.
Также в ответ на заявление бывшего главы Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера о несоответствии Украины критериям для членства в ЕС из-за коррупции, глава государства спросил: когда лидеры Евросоюза много раз были в Украине с начала полномасштабной агрессии, почему он не нашел ни одного случая, чтобы посетить Украину и поддержать ее?
"Это ему не интересно? Теперь он решил написать какие-то российские нарративы, потому что все забыли, кто он? Я думаю, что это глупо", - добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якби це мурло не стало, боронь Боже, вироком для нашої України...
😂😂😂😂😂😂
Ну просто нет слов..., ну раз сама святость так заявило...то я уж не знаю...
Кто нибудь видел, у него есть справка от психиатра?!
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8 Корупція
Україна на 122 місці по рівню коррупції в світі. США на 27-му. В Європі краще тільки ніж у рашці і гірше ніж у всіх інших країнах Європи
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8 Корупція
***Написал и задумался: а если опять за зеленое гов*но проголосуют??***
Одному п.дору з мін оборони якась пенсіонерка позичила 600 тис долл та він їх тримав в дивані, а потім суд віддав ці гроші. І в нашому "самому некорупційному суді" навіть не з"явилося питання: а при міністерській зарплаті, навіть в 100 тис грн, яким чином він збирався ці гроші повертати?
А що на протязі минулого та цього року робиться в місцевих тендерах?
Слів немає