Администрация Байдена рассматривает альтернативные пути финансирования помощи Украине, - Politico

По информации Politico, администрация Байдена рассматривает возможность использования грантовой программы Государственного департамента США для передачи дополнительной военной помощи Украине на фоне проблем с финансированием от Конгресса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Президент США Джо Байден заявил в среду, что "есть другой способ, посредством которого мы сможем найти для этого финансирование". От дальнейших комментариев он отказался.

Источники издания сообщили, что президент имел в виду именно грантовую программу Госдепа по иностранному военному финансированию.

"Эта программа предоставляет гранты или ссуды, чтобы помочь странам-партнерам приобрести оружие и оборонное оборудование - предназначенное для Украины и других стран, пострадавших от полномасштабного вторжения России, сказали двое чиновников", - пишет Politico.

Тем не менее, один чиновник сказал, что даже если США воспользуются финансовыми полномочиями по закупке оружия, Конгресс все равно должен разрешить дополнительное финансирование для поддержки Украины.

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Также сообщается, что администрация Байдена потенциально может попросить Конгресс перенаправить финансирование из другого бюджета Пентагона в поддержку Украины. Однако этот маршрут требует одобрения законодателей.

"Перепрограммирование – это всегда вариант для срочных потребностей. На данный момент, однако, насколько мне известно, не было принято решение об использовании перепрограммирования как способа поддержки безопасности Украины", – сказал спикер Пентагона Патрик Райдер.