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Новости Помощь Украине
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Администрация Байдена рассматривает альтернативные пути финансирования помощи Украине, - Politico

дом,белый

По информации Politico, администрация Байдена рассматривает возможность использования грантовой программы Государственного департамента США для передачи дополнительной военной помощи Украине на фоне проблем с финансированием от Конгресса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Президент США Джо Байден заявил в среду, что "есть другой способ, посредством которого мы сможем найти для этого финансирование". От дальнейших комментариев он отказался.

Источники издания сообщили, что президент имел в виду именно грантовую программу Госдепа по иностранному военному финансированию.

"Эта программа предоставляет гранты или ссуды, чтобы помочь странам-партнерам приобрести оружие и оборонное оборудование - предназначенное для Украины и других стран, пострадавших от полномасштабного вторжения России, сказали двое чиновников", - пишет Politico.

Тем не менее, один чиновник сказал, что даже если США воспользуются финансовыми полномочиями по закупке оружия, Конгресс все равно должен разрешить дополнительное финансирование для поддержки Украины.

Также читайте: Белый дом отложил продвижение в Конгрессе 24 млрд дол. помощи для Украины, - The Washington Post

Также сообщается, что администрация Байдена потенциально может попросить Конгресс перенаправить финансирование из другого бюджета Пентагона в поддержку Украины. Однако этот маршрут требует одобрения законодателей.

"Перепрограммирование – это всегда вариант для срочных потребностей. На данный момент, однако, насколько мне известно, не было принято решение об использовании перепрограммирования как способа поддержки безопасности Украины", – сказал спикер Пентагона Патрик Райдер.

Автор: 

Байден Джо (2790) США (26652)


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Топ комментарии
+5
Казали "не в томимось" , "підтримуватимуіати будемо скільки треба" ..... пройшло трохи меньше ніж 2 роки й почалися "гойдалки".....
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06.10.2023 01:40
+4
Заїбав вже зі своїми інтригами, для чого тоді підписував Ленд-Ліз у травні минулого року? Президент Зеленський повинен домовитись з Президентом Байденом про запуск цієї процедури і тоді США нададуть Україні потрібну зброю в товарних кількостях щоб можна було за кілька місяців вигнати кацапстанців з території країни та закінчити війну, а так то тільки воду мутять там, то дають, то не дають, то ще щось, то буде фінансування, то вже не буде...
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06.10.2023 01:38
+2
Заінтригував. Навіть не здогадаюсь що буде далі (після сторнування 24 ярдів допомоги). Буде дружньо поплескувати по спині Боневтіка?
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06.10.2023 01:23
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Заінтригував. Навіть не здогадаюсь що буде далі (після сторнування 24 ярдів допомоги). Буде дружньо поплескувати по спині Боневтіка?
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06.10.2023 01:23 Ответить
Будемо сподіватися, що вся ця феєрія у Конгресі не була для Госдепу та Байдена несподіванкою і все прораховано.
Якщо в результаті Україна все отримає, а республіканці будуть злиті, то оце буде реальний приклад "многоходовочкі".
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06.10.2023 01:30 Ответить
"навіть якщо США скористаються фінансовими повноваженнями для закупівлі зброї, Конгрес все одно повинен дозволити додаткове фінансування для підтримки України."

При цьому конгрес до обрання постійного спікера не може ухвалювати жодних рішень. То для чого Politico пише це бла бла?
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06.10.2023 01:32 Ответить
Член Палати представників Кевін Маккарті був усунутий з посади спікера Палати представників у вівторок. Про це Трамп розповів Fox News Digital. "Якщо вони не отримають голосів, вони запитали мене, чи розглядав би я можливість зайняти посаду спікера, поки вони не отримають когось на довший термін. Я роблю це не тому, що хочу - я зроблю це, якщо буде потрібно, якщо вони не зможуть прийняти своє рішення", - сказав Трамп. Трамп підкреслив, що якщо республіканці не зможуть дійти консенсусу, він візьме посаду спікера на короткий "30, 60 або 90-денний період".
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06.10.2023 01:35 Ответить
Звичайно, є люди, які проголосують за Трампа, навіть якщо він опиниться за ґратами. Але найголовніше - це думка поміркованих виборців. І в цьому випадку вони більше не голосуватимуть за Трампа. І це вирішить результат виборів.
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06.10.2023 07:52 Ответить
Заїбав вже зі своїми інтригами, для чого тоді підписував Ленд-Ліз у травні минулого року? Президент Зеленський повинен домовитись з Президентом Байденом про запуск цієї процедури і тоді США нададуть Україні потрібну зброю в товарних кількостях щоб можна було за кілька місяців вигнати кацапстанців з території країни та закінчити війну, а так то тільки воду мутять там, то дають, то не дають, то ще щось, то буде фінансування, то вже не буде...
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06.10.2023 01:38 Ответить
Схоже, західним партнерам, і США в тому числі, швидке закінчення війни не потрібне.
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06.10.2023 02:35 Ответить
Ви ще вірите, щоЗеленський хоче швидкої перемоги?
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06.10.2023 04:05 Ответить
тільки влада Трампа дасть Земародерам змогу безнаказано забрати грошенят з офшорів, в разі, звичайно виконання інтересів Хйла- затягування війни
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06.10.2023 04:07 Ответить
Казали "не в томимось" , "підтримуватимуіати будемо скільки треба" ..... пройшло трохи меньше ніж 2 роки й почалися "гойдалки".....
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06.10.2023 01:40 Ответить
Для тих хто в танку - ви не вірили тому що вам казали про те що зелебобін офіс робить все щоб зірвати допомогу Заходу?

Тепер ідіоти ви бачите це своїми очами! Але справжня катастрофа буде не зараз ( бо запаси ще є) а впродовж місяця коли небуди чим боронити Україну.
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06.10.2023 02:36 Ответить
05.‎10.‎2023
Основним, але не оголошеним предметом обговорення на зустрічі президента США Байдена з прем'єр-міністром Канади Трюдо, президентом Європейської комісії фон дер Ляєн, президентом Європейської ради Мішель, канцлером Німеччини Шольцем, прем'єр-міністром Італії Мелоні, прем'єр-міністром Японії Кішіда, генеральним секретарем НАТО Столтенбергом. , президентом Польщі Дуда, президентом Румунії Йоганнісом, прем'єр-міністром Великобританії Сунак і міністром закордонних справ Франції Колонна було обговорення трьох варіантів рішення щодо передачі Україні конфіскованих активів РФ, які станом на ‎01.‎09.‎2023 становлять $303.488 млрд. (більшість знаходиться в США - $189.041 млрд. )
Запропоновані рішення:
1. Використання прибутку з конфіскованих активів (Франція)
Проти США і Великобританія. Аргумент - 77% конфіскату золотовалютні запаси.
2. Арешт золота і конфіскація валютних запасів. (Польща, Японія, Румунія)
3. Повна конфіскація активів з передачею під управління МВФ для оперативного використання фінансування зафіксованих і перевірений потреб України (США і Великобританія)
Подальше обговорення буде вести спеціалізована група представників. Термін розробки пропозицій - до ‎0.‎01.‎2024 р.

Група зовнішнього моніторингу tZE inform
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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06.10.2023 05:55 Ответить
Саме для такої ситуації і був прийнятий закон про ленд-ліз. Проведення допомоги за допомогою такого бухгалтерського механізму не вимагає погодження в Конгресі.
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06.10.2023 06:25 Ответить
в протоколе о ленд лизе записано, что он действуе по 2023 вкл. но там же происано, что он может быть продлен и описан механизм продления
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06.10.2023 06:50 Ответить
можна оголосити росію державою терористом, а путінську владу - фашистським режимом. Конфіскувати майно російських і уураїнських олігархів, які сприяли становленню фашистської росії і на ті гроші дати не 31абрамс, а необхідну кількість абрамсів. За ці кошти можна дати достатню кількість ппо. Але для цього потрібне бажання західних політиків реально допомогти українцям у відстоюванні своєї держави, а крім того у відновленні міжнародного права, яке грубо порушувалося росією не раз. Натомість ми спостерігаємо лише порожні балачки політиків, перетворення України на полігон і на сіру зону. Це і гидко, і боляче, але це так.
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06.10.2023 08:52 Ответить
 
 