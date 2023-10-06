Администрация Байдена рассматривает альтернативные пути финансирования помощи Украине, - Politico
По информации Politico, администрация Байдена рассматривает возможность использования грантовой программы Государственного департамента США для передачи дополнительной военной помощи Украине на фоне проблем с финансированием от Конгресса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Президент США Джо Байден заявил в среду, что "есть другой способ, посредством которого мы сможем найти для этого финансирование". От дальнейших комментариев он отказался.
Источники издания сообщили, что президент имел в виду именно грантовую программу Госдепа по иностранному военному финансированию.
"Эта программа предоставляет гранты или ссуды, чтобы помочь странам-партнерам приобрести оружие и оборонное оборудование - предназначенное для Украины и других стран, пострадавших от полномасштабного вторжения России, сказали двое чиновников", - пишет Politico.
Тем не менее, один чиновник сказал, что даже если США воспользуются финансовыми полномочиями по закупке оружия, Конгресс все равно должен разрешить дополнительное финансирование для поддержки Украины.
Также сообщается, что администрация Байдена потенциально может попросить Конгресс перенаправить финансирование из другого бюджета Пентагона в поддержку Украины. Однако этот маршрут требует одобрения законодателей.
"Перепрограммирование – это всегда вариант для срочных потребностей. На данный момент, однако, насколько мне известно, не было принято решение об использовании перепрограммирования как способа поддержки безопасности Украины", – сказал спикер Пентагона Патрик Райдер.
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Якщо в результаті Україна все отримає, а республіканці будуть злиті, то оце буде реальний приклад "многоходовочкі".
При цьому конгрес до обрання постійного спікера не може ухвалювати жодних рішень. То для чого Politico пише це бла бла?
Тепер ідіоти ви бачите це своїми очами! Але справжня катастрофа буде не зараз ( бо запаси ще є) а впродовж місяця коли небуди чим боронити Україну.
Основним, але не оголошеним предметом обговорення на зустрічі президента США Байдена з прем'єр-міністром Канади Трюдо, президентом Європейської комісії фон дер Ляєн, президентом Європейської ради Мішель, канцлером Німеччини Шольцем, прем'єр-міністром Італії Мелоні, прем'єр-міністром Японії Кішіда, генеральним секретарем НАТО Столтенбергом. , президентом Польщі Дуда, президентом Румунії Йоганнісом, прем'єр-міністром Великобританії Сунак і міністром закордонних справ Франції Колонна було обговорення трьох варіантів рішення щодо передачі Україні конфіскованих активів РФ, які станом на 01.09.2023 становлять $303.488 млрд. (більшість знаходиться в США - $189.041 млрд. )
Запропоновані рішення:
1. Використання прибутку з конфіскованих активів (Франція)
Проти США і Великобританія. Аргумент - 77% конфіскату золотовалютні запаси.
2. Арешт золота і конфіскація валютних запасів. (Польща, Японія, Румунія)
3. Повна конфіскація активів з передачею під управління МВФ для оперативного використання фінансування зафіксованих і перевірений потреб України (США і Великобританія)
Подальше обговорення буде вести спеціалізована група представників. Термін розробки пропозицій - до 0.01.2024 р.
Група зовнішнього моніторингу tZE inform
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