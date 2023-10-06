На поддержку Украины осталось $5,4 млрд, - Пентагон
Министерство обороны США будет взаимодействовать с Конгрессом для ускорения принятия решений о продолжении военной поддержки Украины.
Об этом сказал спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Безусловно, мы продвигаемся дальше, и нам понадобится финансирование от Конгресса. Мы продолжим сотрудничать с Конгрессом, с представителями обеих партий, чтобы отстоять нужное нам финансирование", - подчеркнул спикер минобороны США.
Райдер также подтвердил, что в бюджетных фондах в поддержку Украины осталось $5,4 млрд, а также около $1,6 млрд на пополнение запасов Пентагона, использованных в пакетах помощи Украине.
По словам представителя Пентагона, этого достаточно для выделения новых пакетов помощи в ближайшей перспективе.
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так воно було і буде - взяв у Пентагона? і це нормально якшо Конгрес забезпечить теж ж саме фінансування, яке взяли....
на сьогодні 5+ лярдів на допомогу Україні є, але рішення тих самих 5 лярдів покласти взад нема.
тому Пентагон і ******, а хто би не псіхував?
Я припускаю, що буде ПОТУЖНА ЕМІСІЯ ГРИНІ і потім нова хвиля інфляції? Десь спокійно до 50. А ну, боневтиківські підлізи, переконаєте мене у протилежному?
почитайте уважно як і чим це "відпускання" контролюється...
Peace-да!
допомога це гуд, але це не буде вісіти на зеленому вимогалові безкінечно - робіть своє...
ми розширимося і зробимо - мізкі, рукі, все на місці.
на прибанкого ******* навіть не звертайте уваги...
- США, так коли будуть літаки та Атакамси і може ще гелікоптери / бпла типу Предатор?
- Ем...цей-во.. БОРОТЬБА! Ми виходим на боротьбу з ем.ем..кхм..новим фінансовим роком і всіма, хто не дає нам виділити гроші на Україну.
- Стоп. Так є ж закон про ленд-ліз, щоб обходити Конгрес і напряму підтримувати! Вам лише треба було його продовжити.
- Ем..кхм..кхкхкхкммммм... БОРОТЬБА! Залишається дуже мало. Дивіться! Залишилось лише 5.2 млрд і це число падає. І коли, коли воно опуститься до 0 то настане вселенський апокаліпсис, але ми боримось. А ну дивись на циферки магічні, не відволікайся! Ми стільки сил витратили на клоунаду, уважно дивись і слідкуй, щоб не впала до 0! Втомився? Да, це важко лапшу вішати, втомилася США від цієї війни...
Якщо не буде теми *крадіння*, то буде *не репресуйте меньшинства*, *порушення прав, випустіть людей*, *поки не буде виборів, бо ви нелегітимні*, *поки не проведете реформи, бо тільки з такою-то реформою людина зможе підняти Ф-16 в повітря*, *поки не проведете повну приватизацію всього що залишилось*, *поки не змінете бюджет на інший*, *поки не створете якусь нову структуру в дежраві, яка буде щось регулювати та контролювати*.
Ці *поки* безкінечні і я можу продовжувати скільки завгодно. Це окозамилювання і перекладання проблеми з хворої голови на здорову. Це не в нашій країні бувший Президент засуджений за корупцію і може стати знову Президентом =)
Тому *поки не поборете корупцію на політичному олімпі в США*, не маєте права навіть рота відкривати з цих питань по відношенню до будь-кого, не тільки України.
Там грошей більше,як річний бюджет пентагону.