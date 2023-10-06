На поддержку Украины осталось $5,4 млрд, - Пентагон

Министерство обороны США будет взаимодействовать с Конгрессом для ускорения принятия решений о продолжении военной поддержки Украины.

Об этом сказал спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Безусловно, мы продвигаемся дальше, и нам понадобится финансирование от Конгресса. Мы продолжим сотрудничать с Конгрессом, с представителями обеих партий, чтобы отстоять нужное нам финансирование", - подчеркнул спикер минобороны США.

Райдер также подтвердил, что в бюджетных фондах в поддержку Украины осталось $5,4 млрд, а также около $1,6 млрд на пополнение запасов Пентагона, использованных в пакетах помощи Украине.

По словам представителя Пентагона, этого достаточно для выделения новых пакетов помощи в ближайшей перспективе.

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