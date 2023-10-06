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Новости Помощь Украине
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На поддержку Украины осталось $5,4 млрд, - Пентагон

пентагон,райдер

Министерство обороны США будет взаимодействовать с Конгрессом для ускорения принятия решений о продолжении военной поддержки Украины.

Об этом сказал спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Безусловно, мы продвигаемся дальше, и нам понадобится финансирование от Конгресса. Мы продолжим сотрудничать с Конгрессом, с представителями обеих партий, чтобы отстоять нужное нам финансирование", - подчеркнул спикер минобороны США.

Райдер также подтвердил, что в бюджетных фондах в поддержку Украины осталось $5,4 млрд, а также около $1,6 млрд на пополнение запасов Пентагона, использованных в пакетах помощи Украине.

По словам представителя Пентагона, этого достаточно для выделения новых пакетов помощи в ближайшей перспективе.

Также читайте: Администрация Байдена рассматривает альтернативные пути финансирования помощи Украине, - Politico

Автор: 

Пентагон (1459) США (26652)


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Топ комментарии
+9
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06.10.2023 03:08
+8
А хто зупинив ракетну програму,хто розігнав аеророзвідку,хто відвів танкову бригаду з Чернігівщини,хто розмінував Чонгар...?!!!
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06.10.2023 04:35
+6
Ну вся допомога так и работала,если шо. Деньги не покидали штаты. Заказы делались там же,налоги там же. Счет-Украине. Ну и ессено зарплаты,пенсии консультантам,логистам и тд, там же. Даже странно,что ж Пентагон так нервничает? Это сарказм.
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06.10.2023 03:08
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без фінансування Конгресом цих грошей для американської армії - тобто вийняв зі складів 5лярдів? - 5ть і поклади взад...
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06.10.2023 02:18 Ответить
Ну вся допомога так и работала,если шо. Деньги не покидали штаты. Заказы делались там же,налоги там же. Счет-Украине. Ну и ессено зарплаты,пенсии консультантам,логистам и тд, там же. Даже странно,что ж Пентагон так нервничает? Это сарказм.
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06.10.2023 03:08 Ответить
а це зовсім не сарказм.
так воно було і буде - взяв у Пентагона? і це нормально якшо Конгрес забезпечить теж ж саме фінансування, яке взяли....
на сьогодні 5+ лярдів на допомогу Україні є, але рішення тих самих 5 лярдів покласти взад нема.
тому Пентагон і ******, а хто би не псіхував?
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06.10.2023 03:16 Ответить
А дефіцит бюджета України на грудень 2023 року буде десь $33,319,245,278.20. А ну зелені, підкажіть який курс грині буде у грудні, якщо Боневтік не знайде де взяти 30 ярдів? Бо ми бачимо що діється.

Я припускаю, що буде ПОТУЖНА ЕМІСІЯ ГРИНІ і потім нова хвиля інфляції? Десь спокійно до 50. А ну, боневтиківські підлізи, переконаєте мене у протилежному?
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06.10.2023 02:22 Ответить
яйця по 18 в кілометрах..
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06.10.2023 02:31 Ответить
все це полувідпускання гривні - понти для охлоса...
почитайте уважно як і чим це "відпускання" контролюється...
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06.10.2023 02:33 Ответить
Да фиг его знает... Дожить ещё надо до декабря. Хотя, наверное, хорошего будет мало
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06.10.2023 02:36 Ответить
виключайте пессімізм, все буде Україна!
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06.10.2023 02:57 Ответить
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06.10.2023 03:08 Ответить
Rus-ні!
Peace-да!
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06.10.2023 04:13 Ответить
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06.10.2023 08:06 Ответить
ніколи і ніхто не кладе яйця в одну корзину...
допомога це гуд, але це не буде вісіти на зеленому вимогалові безкінечно - робіть своє...
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06.10.2023 02:45 Ответить
одне діло вимагати на умовний Байрактар інше діло сказати "стоїть вже третій - приїдьте подивіться, як сподобається - інвестуйте."
ми розширимося і зробимо - мізкі, рукі, все на місці.
на прибанкого ******* навіть не звертайте уваги...
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06.10.2023 02:53 Ответить
73
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06.10.2023 03:23 Ответить
ці "120 джавелинів" спалили всю русню під Києвом.
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06.10.2023 03:25 Ответить
"НИХРЕНА небыло сделано"? ******, ты тут было с 2014-го по 2019-й, или так ********* залезло? говорю с тобой на единственно понятном тебе языке!
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06.10.2023 03:37 Ответить
А хто зупинив ракетну програму,хто розігнав аеророзвідку,хто відвів танкову бригаду з Чернігівщини,хто розмінував Чонгар...?!!!
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06.10.2023 04:35 Ответить
Потім зеленим гнідам кирдик
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06.10.2023 03:18 Ответить
І тобі в тому числі,чи ти думаєш з тобою кацапи після того як тут у них подохло 300 тисяч будуть церемонитися? А зелені втечуть,а ти залишишся і кацапи тебе будуть і в хвіст і в гриву
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06.10.2023 05:02 Ответить
Якщо позбутись зелених гнід, держава зміцнішає і допомга розблокується
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06.10.2023 08:45 Ответить
Наївнаі херня, американці хотіли би позбутися зелених,вони зробили би це давно,це не проблема, просто вивалюєш усі факти коррупції,щоб не було претензій ні у союзників ні в народу України і ставиш того кого треба, а вони зеленського по конгресах таскають,по парламентахх у світі і його піарять. Справа не в зелених,а в тому що на самому заході є купу продажних шкур котрі на руку кремля грають,плюс сам захід розуміє,що кацапи не такі уже і недолугі виявилися і що для них самих також стає складним підтримувати цю війну як у військовому,так і у економічному аспекті.
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06.10.2023 08:54 Ответить
І знову новий серіал, де створюється штучна проблема і героїчна боротьба за її вирішення.

- США, так коли будуть літаки та Атакамси і може ще гелікоптери / бпла типу Предатор?

- Ем...цей-во.. БОРОТЬБА! Ми виходим на боротьбу з ем.ем..кхм..новим фінансовим роком і всіма, хто не дає нам виділити гроші на Україну.

- Стоп. Так є ж закон про ленд-ліз, щоб обходити Конгрес і напряму підтримувати! Вам лише треба було його продовжити.

- Ем..кхм..кхкхкхкммммм... БОРОТЬБА! Залишається дуже мало. Дивіться! Залишилось лише 5.2 млрд і це число падає. І коли, коли воно опуститься до 0 то настане вселенський апокаліпсис, але ми боримось. А ну дивись на циферки магічні, не відволікайся! Ми стільки сил витратили на клоунаду, уважно дивись і слідкуй, щоб не впала до 0! Втомився? Да, це важко лапшу вішати, втомилася США від цієї війни...
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06.10.2023 03:32 Ответить
а от красти перестанете надонаде - мо і буде...
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06.10.2023 04:33 Ответить
Ой я вас благаю. Казочки не розказуйте. Вам показати бурну історію, куди американці давали гроші, коли вони хочуть? І диктаторам, і наркокраїнам, і повстанцям що ріжуть голови, і кому тільки не дають, коли бачать вигоду. І в НАТО приймали диктаторські країни (почитайте історію), і підтримували диктаторські країни. І ігнорували та лобіювали корупційні уряди. І це все більше 70 років продовжується.

Якщо не буде теми *крадіння*, то буде *не репресуйте меньшинства*, *порушення прав, випустіть людей*, *поки не буде виборів, бо ви нелегітимні*, *поки не проведете реформи, бо тільки з такою-то реформою людина зможе підняти Ф-16 в повітря*, *поки не проведете повну приватизацію всього що залишилось*, *поки не змінете бюджет на інший*, *поки не створете якусь нову структуру в дежраві, яка буде щось регулювати та контролювати*.

Ці *поки* безкінечні і я можу продовжувати скільки завгодно. Це окозамилювання і перекладання проблеми з хворої голови на здорову. Це не в нашій країні бувший Президент засуджений за корупцію і може стати знову Президентом =)

Тому *поки не поборете корупцію на політичному олімпі в США*, не маєте права навіть рота відкривати з цих питань по відношенню до будь-кого, не тільки України.
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06.10.2023 14:39 Ответить
1ый адекватный комментарий. Розовые пони тут думают, что к нам такое отношение, бо у нас коррупция. А когда у нас президентом будет Иисус Христос, а в парламенте - святые серафимы, вот тогда нам все дадут и везде нас возьмут
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07.10.2023 01:32 Ответить
Це сума,еквівалент 5000 ракет ATACMS.
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06.10.2023 03:46 Ответить
а в асфальті скока кілометрів?
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06.10.2023 04:27 Ответить
Ще більше.Там вся ракетна програма.
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06.10.2023 06:21 Ответить
офис простих рішень - а не саме його ви понавибирали і чi не він зараз при владі?...
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06.10.2023 06:37 Ответить
кубічних?
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06.10.2023 08:22 Ответить
донати - тільки персонально бо притули все схомчять на спутникі...
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06.10.2023 04:43 Ответить
Це вже офiцiйно пiдписаний лендлiз, чи ще нi?
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06.10.2023 04:52 Ответить
Та в любому випадку я думаю,що якщо не зараз то десь в майбутньому за рік все це відбудеться так чи інакше,якщо підтримка була б незаперечною і сильною то таких розмов взагалі би не виникало
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06.10.2023 05:04 Ответить
Потім,щоб тікати з Європи, треба буде набагато більше.
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06.10.2023 05:39 Ответить
Небритая свинья и заворовавшийся мудак Вова пускай еще побыкует как он это сделал в Вильнюсе и стрибуны ООН, глядишь и этих денег не станет.
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06.10.2023 06:38 Ответить
На это и расчет у zeбратии! Не получилось мытьём, так получится катаньем! Клоун делает своё дело, а те , кто у него за спиной, в тени, своё! Не получилось сдать Украину за три дня, уничтожат за три года! Зелёная инфекция методично и планомерно убивает страну.
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06.10.2023 08:28 Ответить
Пора своїх«бідняків»брати за одне місце.
Там грошей більше,як річний бюджет пентагону.
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06.10.2023 06:49 Ответить
з вас мо почяти?
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06.10.2023 07:47 Ответить
При всём уважении не тянут США на войну против русни. Включайте лендлиз, болезные, хватит морщить жопы.
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06.10.2023 07:19 Ответить
а от і кац.
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06.10.2023 07:48 Ответить
так він правий, американці починаючи з 2001 року протринькали 10 трлн доларів хрен знає на що, на афганістани і іншу різну муть,а до того закрили 19 військововиробничих підприємств котрі виробляли **********,зброю і все інше, бо вирішили що кацапи уже не становлять ніякої загрози, у них купу безпекових організацій котрі зїдають шелні кошти і вони не змогли розгледіти,що собою являють кацапи,це називається некомпетентність, зараз вони просто напросто хочуть заморозити цю війну,тому що бачать що від контрнаступу ефекту по суті 0,і в допомозі вони також не вивозять,тому що ту кількість *********** вони не можуть зараз забезпечити котра потрібна Україні. Вчора Бутусов про це казав,ща за 4 місяці просунулися на 9 км,при цьому положили купу техніки і солдатів. І якщо тобі правда очі ріже і ти відразу біжиш когось кацапами обзивати тому що аргументації немає більше ніякої то це твої проблеми
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06.10.2023 08:19 Ответить
Мені набридли підораси. (с)
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07.10.2023 08:05 Ответить
ім дозволили самих себе обзивати кацапнею 🤣
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06.10.2023 07:51 Ответить
 
 