ВСУ продвинулись в Донецкой и Запорожской областях, - ISW

Силы обороны за минувшие сутки имели успешные наступательные действия в районе Андреевки Донецкой области, а также в районе Работино и Вербового Запорожской области

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

"Украинские войска продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском направлении (запад Запорожской области) и наступательные действия на Бахмутском направлении", говорится в отчете.

В ISW подтвердили данные Генштаба ВСУ, что украинские силы достигли неопределенных успехов к востоку от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута). В то же время спикер Таврической группировки войск полковник Александр Штупун сообщил, что украинские силы достигли частичного успеха к западу от Работино (10 км к югу от Орехова).

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