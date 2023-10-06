РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13193 посетителя онлайн
Новости
6 501 9

ВСУ продвинулись в Донецкой и Запорожской областях, - ISW

война,всу

Силы обороны за минувшие сутки имели успешные наступательные действия в районе Андреевки Донецкой области, а также в районе Работино и Вербового Запорожской области

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

"Украинские войска продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском направлении (запад Запорожской области) и наступательные действия на Бахмутском направлении", говорится в отчете.

В ISW подтвердили данные Генштаба ВСУ, что украинские силы достигли неопределенных успехов к востоку от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута). В то же время спикер Таврической группировки войск полковник Александр Штупун сообщил, что украинские силы достигли частичного успеха к западу от Работино (10 км к югу от Орехова).

Также читайте: На Ореховском направлении россияне больше не могут проводить все контратаки и противостоять украинскому прорыву, - ISW

Автор: 

боевые действия (4049) ВСУ (6587) ISW (493)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По десять км в день, вважай без авiцii, кацапам не подолати . Все бiльше стае очевидним, завдяки кому кремлядь отримала перемогу у 2СВ. Слава нашим воiнам ! Дай бог iм сил , наснаги, вдачi та з Перемогою повернутися до своiх домiвок. АМiНЬ !!!
показать весь комментарий
06.10.2023 07:06 Ответить
по десять км в день? - ми б вже були під уралом...
показать весь комментарий
06.10.2023 07:16 Ответить
А може вже й розвиднiлось вiд химеро-атакамсов, то й дасть бог дiйдемо до Уралу, бо в цей час якраз шестнадцатые фантики начнут порхать в небе.
показать весь комментарий
06.10.2023 07:27 Ответить
все норм...
показать весь комментарий
06.10.2023 07:41 Ответить
показать весь комментарий
06.10.2023 07:47 Ответить
ЗЫ... территория Рипейских гор - исконно наша территория. Грондар-Земри-Замора-Триполье-Оранта-Киевская Русь-Украина, у всех этих государств - одна и та же территория, как в мифах и легендах, так и в классической истории

показать весь комментарий
06.10.2023 07:49 Ответить
Единственно, шо меня бесит, шо историки славян соотнесли к индоевропейцам... Славянская гаплогруппа - чисто Европейская. А вот родственное крыло, типо, наш дядя сепарнул в аркаимные места, а затем в Индию, Иран там и завис. От него пошли и индусы, и иранцы,и башкиры, и татары , и тюрки, и кхмеры, и северокитайские европейцы-сянбийцы. Это и есть индоевропейцы. Для большей убедительности , хошь на индоевропейца взглянуть, который никогда не был в Европе , но получил европейскую кровь, гайда в Пенджаб, або i до iпереводнякiв у козлорилiю. Возмущен, мол какого .ера историки до сих пор не пересмотрели свои взгляды, в унисон гаплогруппным изысканиям, к тому же Гитлера уже давно нет. Вот раньше , всех называли арийцами, но из-за позиции нацистов, мол фрицы - истинные арийцы, градацию арии подменили индоевропейской градацией. Неподобство, бо у украинцев нет индийской гаплогруппы-спутницы, в то время, как у индусской высшей касты европейская гаплогруппа присутствует - R1a1 Z93-93(в Азии родилась), у нас же - R1a1 Z28-283 гаплогруппы, которые родились в Карпатах и до сих пор здесь же автохтонят своим большинством... ЗЫ... Европейцы есть европейцами, некоторые азиаы и есть индоевропейцами, типо, папа европеец, мама - азиатка.
показать весь комментарий
06.10.2023 08:09 Ответить
R1a1 Z93-93 = R1a1 Z93-94
показать весь комментарий
06.10.2023 08:23 Ответить
 
 