Оккупанты наносят удары по Харькову

В Харькове раздаются звуки взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что есть информация об ударе по центральной части города.

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