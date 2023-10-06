Оккупанты наносят удары по Харькову
В Харькове раздаются звуки взрывов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.
Городской голова Игорь Терехов сообщил, что есть информация об ударе по центральной части города.
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Николай Водяной #461390
показать весь комментарий06.10.2023 07:02 Ответить Мне нравится 3
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