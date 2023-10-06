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Оккупанты наносят удары по Харькову

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В Харькове раздаются звуки взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что есть информация об ударе по центральной части города.

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Автор: 

ракеты (3569) Харьков (7485) Терехов Игорь (255) Синегубов Олег (560)


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06.10.2023 07:02 Ответить
 
 