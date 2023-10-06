Трамп хочет возглавить Палату представителей США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готов временно занять пост спикера Палаты представителей, чтобы служить "объединителем" для Республиканской партии, пока законодатели не примут решение о том, кто займет этот пост.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Fox News.

"Меня попросили выступить в качестве объединителя, потому что у меня очень много друзей в Конгрессе. Если они не получат голосов, они спросили меня, не рассмотрел ли бы я возможность занять должность спикера, пока они не найдут кого-нибудь на более длительный срок, потому что я баллотируюсь в президенты", - заявил Трамп.

Также читайте: Байден: Движение Трампа – угроза демократии

Он не уточнил, кто именно его спрашивал, хотя ряд законодателей от Республиканской партии заявили, что они предпочитают его на должности спикера.

После устранения Маккарти глава юридического комитета Палаты представителей Джим Джордан из штата Огайо, и глава большинства в Палате представителей Стив Скализ из Луизианы, объявили о своих кандидатурах на должность спикера.

Читайте также: Палата представителей США не сможет принимать новые законы, в частности о поддержке Украины, до избрания нового спикера, - посол Маркарова

Трамп отметил, что если республиканцы не смогут прийти к консенсусу, он займет пост спикера на короткий "30, 60 или 90-дневный период".

Напомним, члены Палаты представителей США проголосовали за отставку Кевина Маккарти с должности спикера нижней палаты Конгресса. Временным спикером Палаты назначен Патрик МакГенри.