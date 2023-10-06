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Трамп хочет возглавить Палату представителей США

трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готов временно занять пост спикера Палаты представителей, чтобы служить "объединителем" для Республиканской партии, пока законодатели не примут решение о том, кто займет этот пост.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Fox News.

"Меня попросили выступить в качестве объединителя, потому что у меня очень много друзей в Конгрессе. Если они не получат голосов, они спросили меня, не рассмотрел ли бы я возможность занять должность спикера, пока они не найдут кого-нибудь на более длительный срок, потому что я баллотируюсь в президенты", - заявил Трамп.

Также читайте: Байден: Движение Трампа – угроза демократии

Он не уточнил, кто именно его спрашивал, хотя ряд законодателей от Республиканской партии заявили, что они предпочитают его на должности спикера.

После устранения Маккарти глава юридического комитета Палаты представителей Джим Джордан из штата Огайо, и глава большинства в Палате представителей Стив Скализ из Луизианы, объявили о своих кандидатурах на должность спикера.

Читайте также: Палата представителей США не сможет принимать новые законы, в частности о поддержке Украины, до избрания нового спикера, - посол Маркарова

Трамп отметил, что если республиканцы не смогут прийти к консенсусу, он займет пост спикера на короткий "30, 60 или 90-дневный период".

Напомним, члены Палаты представителей США проголосовали за отставку Кевина Маккарти с должности спикера нижней палаты Конгресса. Временным спикером Палаты назначен Патрик МакГенри.

Автор: 

Конгресс США (1234) США (26652) Трамп Дональд (5214)


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Топ комментарии
+14
Трамп хоче очолити палату ? Ну це якщо Наполеон і голов.лікар погодяться ))
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06.10.2023 08:35
+14
і Рейган і Маккейн разом повернулися на правий бік...
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06.10.2023 08:37
+14
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06.10.2023 08:38
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06.10.2023 08:27 Ответить
Трамп не ризикнув виставляти свою кандидатуру на посаду спікера і підтримав Jim Jordan (R-Ohio)
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06.10.2023 08:28 Ответить
06.10.23 01:04 EDT POLITICO

Джордан является близким союзником Трампа и одним из ведущих законодателей Республиканской партии, расследующих дело президента Джо Байдена.Джордан, жесткий соучредитель консервативного Freedom Caucus, заявил в Fox News в четверг вечером, что он уверен, что сможет собрать вместе раздробленную республиканскую конференцию

В прошлом Джордан сталкивался с руководством Республиканской партии, включая бывшего спикера-республиканца Джона Бонера, который назвал его политическим "террористом".
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06.10.2023 09:18 Ответить
Звичайно, є люди, які проголосують за Трампа, навіть якщо він опиниться за ґратами. Але найголовніше - це думка поміркованих виборців. І в цьому випадку вони більше не голосуватимуть за Трампа. І це вирішить результат виборів.
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06.10.2023 08:29 Ответить
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06.10.2023 08:30 Ответить
І посилений пайок в тюрмі. 😁
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06.10.2023 08:30 Ответить
А що окрім трампа США не має кандидатів? Мда, 2019 доя України також був клоунським. Один рудий,інший за професією
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06.10.2023 08:33 Ответить
Вот почему , шо трамп, шо пыня, шо шлепер, не верятт, шо они - уже проигранный случай.
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06.10.2023 08:34 Ответить
він розлядує,,,
вор-спікер! - начулися...
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06.10.2023 08:35 Ответить
Десь читала, що спікером не може бути особа на яку є кримінальна справа, що передбачає ув'язнення сроком на 2 роки або довше. Самі республіканці встановили це правило. Може трамп про це не знає
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06.10.2023 08:51 Ответить
он-лайн переклад з POLITICO 05.10:23
Трамп рассматривает возможность поездки в Конгресс до выборов спикера
По словам республиканца, знакомого с внутренними дискуссиями, бывший президент готов выдвинуть себя в качестве кандидата в качестве спикера
Палата представителей никогда не избирала спикера, который не был бы членом Конгресса, хотя технически это не является конституционным требованием. Трамп также может столкнуться с проблемами с собственными правилами конференции Республиканской партии, в которых предусматривается, что член руководства Республиканской партии должен отойти в сторону, "если им будет предъявлено обвинение в уголовном преступлении, за которое может быть вынесен приговор в виде двух или более лет тюремного заключения".
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06.10.2023 09:05 Ответить
не знаю таких тонковщів, але американське законодавство не заперечуює людині під сроком і в тюрмі бути Президентом...
мабуть зі спікером приблизно теж саме ...
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06.10.2023 09:06 Ответить
Мова йде про внутрішнє рішення республіканської партії. А значить мова йде про те, наскільки республіканці зійдуть з розуму УСІ! змінюючи своє власне правило прийняте раніше.
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06.10.2023 09:21 Ответить
нема вже республіканців - цей рудий слон вперся в лавку і растоптав боками все....
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06.10.2023 09:27 Ответить
При Трампе экономика росла как на дрожах, уровень безработицы - самый низкий чуть ли не за 50 лет. Кучу плюшек бизнесу, эгоистичная внешняя политика. А дебилы орут что он "популист", херасе, комуняки-демократы это как раз популистический сброд для маргиналов. А республиканцы, это сила.
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06.10.2023 09:32 Ответить
Ти - кацап? Бо українці знають про обвали американської економіки при Трампі і його повний провал в боротьбі з КОВІДом
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06.10.2023 10:20 Ответить
Ахахах, где ты информацию берешь?
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06.10.2023 12:09 Ответить
2.5% це далеко не - как на дрожжях . Майже такий же ( трохи менший ) процент був і при Обамці . Хоча трамп обіцяв американцям і взагалі 4-5 % .
А безробіття при трампі - так , було найнижчим за півстоліття , але знову ж - його рівень почав суттєво знижуватись ще за Обами , і ця тенденція до зниження - дісталась трампу в спадок .
Але справжній результат роботи трампа як президента , це період коронавірусу . Він наламав таких дрів , що всі ці показники рухнули в прірву . Він не справився , не втримав економіку США , і тому говорити про нього як про геніального суперпрезидента - не варто .
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06.10.2023 10:48 Ответить
Безробіття при трапі було одне з найвищих за 40 років.Післі корони замість підтримати середній та малий бізнес гроші були віделенні тіки корпораціям близьким до республіканцям і лічно трамповому крімінільному кодлу.Тіки післь обрання Байдена сітуація почала вирівнюватись.Зараз бізробіття найнижче.Ви думаєте чого маск рве задницю за трампа і респів(проти україни)-гроші потрібні-пролетає зі своїма проектами.Раз клянчить гроі у арабів,русні і кітаю.
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06.10.2023 12:07 Ответить
Не знаю звідки у вас такі дані , але джерела в змі , ті що читаю я , кажуть що процент безробіття в США , в період президентства трампа і дійсно - знизився до 3.5 % . Це найнижчий рівень за майже півстоліття . Зараз , за Байдена він теж приблизно 3.5 .
.
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06.10.2023 13:22 Ответить
Оце правда. Демократи стали більшими республіканцями. Останнім бум Маккейн. Решта безсовісні політикани. Що там немає більш гідної персони, яка здатна привернути увагу нації ? Тому вони вдруге ставлять на шарлатана і скандаліста Трумпа, якому імпічмент оголосили..
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06.10.2023 09:33 Ответить
Серед демократів є суттєва частина представників лівого спектру, які рік тому наполягали на пошуку дипломатичного вирішення замість "ескалації війни". Трампістів, до речі, менше за прогресистів.
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06.10.2023 20:49 Ответить
Колись Україну вчили прикладу американської рівноваги при двопартійності ... Зараз політиканство стало методом перемоги "своєї партії" не задля США , а задля власної пермоги - такий собі вірус трампізму . Жах! Це називається, як в тому анекдоті про Вовочкe "хто вчить Zeленського не ковирятися у носі"...
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06.10.2023 09:38 Ответить
не треба українців нічому вчити - навчені вже по самісенькі не горюйте...
ми швидко вчимося - за нами не заржавіє...
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06.10.2023 10:04 Ответить
Трамп хоче очолити палату ? Ну це якщо Наполеон і голов.лікар погодяться ))
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06.10.2023 08:35 Ответить
і Рейган і Маккейн разом повернулися на правий бік...
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06.10.2023 08:37 Ответить
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06.10.2023 08:38 Ответить
ведана...
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06.10.2023 08:42 Ответить
Обирає вам президента.
А який їй сенс ? Ну що такого зробив для канадки Трумп ?
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06.10.2023 08:47 Ответить
навіть не знаю як так толерантно сказати - важко сперечатися з алцгеймером...
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06.10.2023 08:52 Ответить
...яка в Канадії - в неї там свою руді таракани...
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06.10.2023 09:00 Ответить
Ви впевнені, що та нещасна, ушкоджена головою цьотка живе в Канаді, а не, скажімо, у Чернівцях?
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07.10.2023 00:11 Ответить
Пам'ятаю таку яскраву учасницю форуму, вічно ворогувала з Іренкою ко, ну а в тебе є докази, що під цим ніком саме вона чи це всього лише припущення та докази
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06.10.2023 11:26 Ответить
Навряд. Певно, Ведана, нарешті, знайшла ліки, раз ціхо сидить.
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07.10.2023 04:57 Ответить
Нехай очолить якусь палату у психлікарні-це буде набагато краще...
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06.10.2023 08:40 Ответить
У нас Зеленский тоже начал творить такой хаос перед выборами (Помните, его новогоднее поздравление вместо президента?). И наш мудрый нарит писался от восторга от этого хаоса, нравилась ему такая клоунада
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06.10.2023 08:43 Ответить
а ви знаєте, шо ніхто в Америці це не почює - як все було так і буде...
в Україні почюють щє й як...
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06.10.2023 08:48 Ответить
Трамп - балабол. Северные потоки остановил не Трамп или Байден, а несколько сотен килограмм взрывчатки в 2022-м. Многие приписывают эту диверсию Порошенко (типа нашли его "визитки" на той яхте, с которой закладывали взрывчатку на трубы)
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06.10.2023 09:04 Ответить
Он выводил высокие технологии из Китая? Серъозно? А не при Трампе ли его дружок Маск начал строить фабрику в Шанхае и выводить в Китай современные технологии электромобилей? А не при Трампе ли Китай стал монополистом в производстве ячеек солнечных панелей?
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06.10.2023 09:12 Ответить
пздц плюси на тлі заяв щодо України😡
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06.10.2023 09:15 Ответить
Ei ti , ruski v Japonii , pashol na tualet , tipo sartir !!
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06.10.2023 09:21 Ответить
Напомню "историкам", что Трамп пришел, когда СП-2 был отстроен на 6% и приостановлен первыми санкциями Обамы. Трамп топал ножками, "накладывал санкции", поднимал пыль. Выглядело красиво. Но когда Байден в 2021 году хотел окончательно остановить строительство, оказалось, что СП-2 готов на 95%, и санкции накладывать уже просто не на что (потому они и не были наложены!). Пришлось думать, под каким соусом не дать его запустить. И не дали. Так или иначе...
Так что не надо про сурового Трампа: он дымовую завесу создавал, а строительство шло очень бодрыми темпами!
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06.10.2023 09:22 Ответить
вже не хоче, з приводу: щоб служити "об'єднувачем" для Республіканської партії , вважаю що трамп і йогг кодла активно працює над знищення партії
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06.10.2023 09:03 Ответить
палату № 6
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06.10.2023 09:08 Ответить
Без мила в сраку лізе )
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06.10.2023 09:12 Ответить
Амеріка паламалась.
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06.10.2023 09:17 Ответить
А вибратися в Конгрес не потрібно перед тим, як стати його спікером?
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06.10.2023 09:18 Ответить
Мабуть, обратись, бо вибратись туди кожен дурень може
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06.10.2023 10:26 Ответить
Трамп надежда США и Украины. Я не знаю почему у нас столько дебилов, которые настолько не понимают в политике США, что не доходит что при Трампе помощь Украине была бы больше, а дед Байда вообще забыл даже те 5 миллиардов что выделили на Украину потратить.

Только Трамп! Боже храни Америку и Украину!
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06.10.2023 09:29 Ответить
What
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06.10.2023 10:25 Ответить
Агій!

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07.10.2023 04:55 Ответить
Агент КГБ хочет быть спикером ?
Пусть работает спикером в Думе.
Там много *********.
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06.10.2023 09:44 Ответить
Пітушину хату він очолить
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06.10.2023 10:11 Ответить
А так можна? Я б теж хотів прогулюючись біля вр запропонувати себе на її голову. Америка дійсно вільна країна, бл@...
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06.10.2023 10:23 Ответить
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06.10.2023 10:30 Ответить
 
 