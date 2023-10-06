Трамп хочет возглавить Палату представителей США
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готов временно занять пост спикера Палаты представителей, чтобы служить "объединителем" для Республиканской партии, пока законодатели не примут решение о том, кто займет этот пост.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Fox News.
"Меня попросили выступить в качестве объединителя, потому что у меня очень много друзей в Конгрессе. Если они не получат голосов, они спросили меня, не рассмотрел ли бы я возможность занять должность спикера, пока они не найдут кого-нибудь на более длительный срок, потому что я баллотируюсь в президенты", - заявил Трамп.
Он не уточнил, кто именно его спрашивал, хотя ряд законодателей от Республиканской партии заявили, что они предпочитают его на должности спикера.
После устранения Маккарти глава юридического комитета Палаты представителей Джим Джордан из штата Огайо, и глава большинства в Палате представителей Стив Скализ из Луизианы, объявили о своих кандидатурах на должность спикера.
Трамп отметил, что если республиканцы не смогут прийти к консенсусу, он займет пост спикера на короткий "30, 60 или 90-дневный период".
Напомним, члены Палаты представителей США проголосовали за отставку Кевина Маккарти с должности спикера нижней палаты Конгресса. Временным спикером Палаты назначен Патрик МакГенри.
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Джордан является близким союзником Трампа и одним из ведущих законодателей Республиканской партии, расследующих дело президента Джо Байдена.Джордан, жесткий соучредитель консервативного Freedom Caucus, заявил в Fox News в четверг вечером, что он уверен, что сможет собрать вместе раздробленную республиканскую конференцию
В прошлом Джордан сталкивался с руководством Республиканской партии, включая бывшего спикера-республиканца Джона Бонера, который назвал его политическим "террористом".
вор-спікер! - начулися...
Трамп рассматривает возможность поездки в Конгресс до выборов спикера
По словам республиканца, знакомого с внутренними дискуссиями, бывший президент готов выдвинуть себя в качестве кандидата в качестве спикера
Палата представителей никогда не избирала спикера, который не был бы членом Конгресса, хотя технически это не является конституционным требованием. Трамп также может столкнуться с проблемами с собственными правилами конференции Республиканской партии, в которых предусматривается, что член руководства Республиканской партии должен отойти в сторону, "если им будет предъявлено обвинение в уголовном преступлении, за которое может быть вынесен приговор в виде двух или более лет тюремного заключения".
мабуть зі спікером приблизно теж саме ...
А безробіття при трампі - так , було найнижчим за півстоліття , але знову ж - його рівень почав суттєво знижуватись ще за Обами , і ця тенденція до зниження - дісталась трампу в спадок .
Але справжній результат роботи трампа як президента , це період коронавірусу . Він наламав таких дрів , що всі ці показники рухнули в прірву . Він не справився , не втримав економіку США , і тому говорити про нього як про геніального суперпрезидента - не варто .
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ми швидко вчимося - за нами не заржавіє...
А який їй сенс ? Ну що такого зробив для канадки Трумп ?
в Україні почюють щє й як...
Так что не надо про сурового Трампа: он дымовую завесу создавал, а строительство шло очень бодрыми темпами!
Только Трамп! Боже храни Америку и Украину!
Пусть работает спикером в Думе.
Там много *********.