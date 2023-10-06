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Новости Война
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На Киевщине после освобождения обнаружили 15 массовых захоронений, - полиция

захоронения,массовые

В Киевской области после деоккупации обнаружили 1377 убитых и погибших граждан. Также удалось установить 15 мест массовых захоронений, из которых эксгумировано 180 тел мирных жителей.

Об этом сообщили в полиции Киевщины, информирует Цензор.НЕТ.

Там рассказали, что продолжают фиксировать факты военных преступлений оккупантов.

"Правоохранители Киевщины после деоккупации области обнаружили 1377 убитых и погибших граждан. Также установлено 15 мест массовых захоронений, из которых эксгумировано 180 тел местных жителей. Больше всего "братских могил" в Бучанском районе - 12, в которых обнаружено 169 человек", - сообщили в пресс-службе .

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В полиции уточнили, что неидентифицированными остаются около 180 тел граждан.

Автор: 

захоронения (219) Киевская область (4135) Нацполиция (16463) военные преступления (1436)


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мабуть, будуть ще...
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06.10.2023 13:08 Ответить
В Галичині ще до цього часу знаходять...
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06.10.2023 13:14 Ответить
При чому тут Галичина?
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06.10.2023 14:11 Ответить
один почерк...це для тебе, щоб понімав, на скільки років можуть розтягтись подібні знахідки...
безвісти пропало 26 тис людей...
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06.10.2023 15:21 Ответить
https://youtu.be/LSe_PeKVg4A?t=696
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06.10.2023 18:17 Ответить
 
 