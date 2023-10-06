На Киевщине после освобождения обнаружили 15 массовых захоронений, - полиция

В Киевской области после деоккупации обнаружили 1377 убитых и погибших граждан. Также удалось установить 15 мест массовых захоронений, из которых эксгумировано 180 тел мирных жителей.

Об этом сообщили в полиции Киевщины, информирует Цензор.НЕТ.

Там рассказали, что продолжают фиксировать факты военных преступлений оккупантов.

"Правоохранители Киевщины после деоккупации области обнаружили 1377 убитых и погибших граждан. Также установлено 15 мест массовых захоронений, из которых эксгумировано 180 тел местных жителей. Больше всего "братских могил" в Бучанском районе - 12, в которых обнаружено 169 человек", - сообщили в пресс-службе .

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В полиции уточнили, что неидентифицированными остаются около 180 тел граждан.