На Киевщине после освобождения обнаружили 15 массовых захоронений, - полиция
В Киевской области после деоккупации обнаружили 1377 убитых и погибших граждан. Также удалось установить 15 мест массовых захоронений, из которых эксгумировано 180 тел мирных жителей.
Об этом сообщили в полиции Киевщины, информирует Цензор.НЕТ.
Там рассказали, что продолжают фиксировать факты военных преступлений оккупантов.
"Правоохранители Киевщины после деоккупации области обнаружили 1377 убитых и погибших граждан. Также установлено 15 мест массовых захоронений, из которых эксгумировано 180 тел местных жителей. Больше всего "братских могил" в Бучанском районе - 12, в которых обнаружено 169 человек", - сообщили в пресс-службе .
В полиции уточнили, что неидентифицированными остаются около 180 тел граждан.
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