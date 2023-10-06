ВР увеличила расходы госбюджета на нужды обороны на 303 млрд грн в 2023 году

Верховная Рада приняла закон об увеличении расходов госбюджета в 2023 году на 322,6 млрд грн,

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"После 11 часов 15 минут рассмотрения поправок Парламент проголосовал в целом увеличение расходов Госбюджета 2023 года на 322,6 млрд грн", - написал он.

Законопроект №10038 в целом поддержали 313 народных депутатов.

На нужды обороны выделяется 303 млрд гривен, в том числе для:

+195,7 млрд гривен – ВСУ,

+39,7 млрд гривен – Национальной гвардии,

+20,4 млрд гривен – Государственной пограничной службы,

+19 млрд гривен – Национальной полиции,

+13,2 млрд гривен - закупок и модернизации военной техники и вооружения ВСУ,

+4,4 млрд гривен - Минстратегпрома на производство в Украине оружия и боеприпасов,

+4,2 млрд гривен - СБУ,

+2,5 млрд гривен – ГУР МО,

+2,1 млрд гривен - Государственной специальной службы транспорта Минобороны,

+ 570,2 млн гривен - Госспецсвязи,

+ 500,7 млн гривен - Службе внешней разведки,

+ 230,5 млн гривен - Управлению государственной охраны,

+151 млн гривен – вознаграждение курсантам системы МВД.

"Изменениями установлены два рекорда за историю Украины: расходы общего бюджета впервые будут больше 3,39 трлн грн, а дефицит больше 2 трлн грн", - отметил Железняк.

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Также увеличиваются расходы на:

+16,5 млрд гривен – помощь на проживание внутренне перемещенным лицам,

+5,97 млрд гривен – на "быстрое восстановление" (грант Европейского Союза),

+1,2 млрд гривен – МИД, в частности, для дипломатических учреждений в странах Африки и Аравийского полуострова, а также для сопровождения Украины по делам против России в Международном суде ООН и Арбитражных трибуналах по морскому праву,

+552,8 млн гривен – издание школьных учебников для 5 и 6 класса.

Планируется сокращение других расходов на 11,4 млрд. гривен, в основном путем уменьшения расходов на обслуживание государственного долга (на 10,7 млрд. гривен).