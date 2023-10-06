ВР увеличила расходы госбюджета на нужды обороны на 303 млрд грн в 2023 году
Верховная Рада приняла закон об увеличении расходов госбюджета в 2023 году на 322,6 млрд грн,
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"После 11 часов 15 минут рассмотрения поправок Парламент проголосовал в целом увеличение расходов Госбюджета 2023 года на 322,6 млрд грн", - написал он.
Законопроект №10038 в целом поддержали 313 народных депутатов.
На нужды обороны выделяется 303 млрд гривен, в том числе для:
- +195,7 млрд гривен – ВСУ,
- +39,7 млрд гривен – Национальной гвардии,
- +20,4 млрд гривен – Государственной пограничной службы,
- +19 млрд гривен – Национальной полиции,
- +13,2 млрд гривен - закупок и модернизации военной техники и вооружения ВСУ,
- +4,4 млрд гривен - Минстратегпрома на производство в Украине оружия и боеприпасов,
- +4,2 млрд гривен - СБУ,
- +2,5 млрд гривен – ГУР МО,
- +2,1 млрд гривен - Государственной специальной службы транспорта Минобороны,
- + 570,2 млн гривен - Госспецсвязи,
- + 500,7 млн гривен - Службе внешней разведки,
- + 230,5 млн гривен - Управлению государственной охраны,
- +151 млн гривен – вознаграждение курсантам системы МВД.
"Изменениями установлены два рекорда за историю Украины: расходы общего бюджета впервые будут больше 3,39 трлн грн, а дефицит больше 2 трлн грн", - отметил Железняк.
Также увеличиваются расходы на:
- +16,5 млрд гривен – помощь на проживание внутренне перемещенным лицам,
- +5,97 млрд гривен – на "быстрое восстановление" (грант Европейского Союза),
- +1,2 млрд гривен – МИД, в частности, для дипломатических учреждений в странах Африки и Аравийского полуострова, а также для сопровождения Украины по делам против России в Международном суде ООН и Арбитражных трибуналах по морскому праву,
- +552,8 млн гривен – издание школьных учебников для 5 и 6 класса.
Планируется сокращение других расходов на 11,4 млрд. гривен, в основном путем уменьшения расходов на обслуживание государственного долга (на 10,7 млрд. гривен).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це приблизно $54,561,360,000 дефіцит бюджету, покрити таку діру можливо якщо ввімкнути потужний печатний станок або почати потужно продавати державні активи, або потужно брати в борг під відсотки, або Байден з конгресом продовжить фінансувати України.
ненормально, щоб під час війни гроші платників податиків витрачали на будівництво доріг і мостів, як це робить Кличко, які до того ж ще завалюються від невмілого будівництва, або на придбання кавоварок для бомбосховищ, як це робив голова Деснянської РДА
зникла двопартійна підтримки України,
більшість республіканців не вважає можливим далі витрачати кошти на захист України від російської агресії,
оскільки Конгрес і прийняття бюджету на наступний рік контролюють республіканці, це матиме відповідні наслідки для України
Щодо підтримки США, то що там чекати, з республіканцями вже все доволі ясно, і там справа не лише у Трампі, питаннях внутрішньої політики і нібито прагненні республіканців до ізоляціонізму,
Дейлі Мейл після другого туру дебатів кандидатів у президенти від республіканців провела серед прибічників цієї партії опитування, кого вони підтримують
Результати на зараз: Трампа - 27%, Рамасвамі - 26%, Де Сантіса - 17% .... .... Бургума - 3%. Все це кандидати, які проти підтримки України (Рамасвамі просто пропонує кинути України на поталу Путлєру, а допомогати іншим країнам, які на його погляд більше заслуговують підтримки, Бургум вважає, нехай Україна захищається, але не за рахунок американських платників податків). До них можете додати кандидата від Арканзаса Азу Хатчінсона, який про Україну взагалі жодного разу не висловився, але який має 2% підтримки
Ви все ще на щось сподіваєтесь? Республіканські партійці переважно вітають блокування допомоги Україні
Ознаки диктатури:
1. Однопартійна або обмежена політична конкуренція.
2. Авторитарний лідер або група лідерів з великими повноваженнями.
3. Порушення прав людини і обмеження свобод громадян
4. Контроль над засобами масової інформації і пропаганда
5. Політичні репресії і обмеження громадянських свобод
6. Виборчий обман або відсутність виборів, які відповідають міжнародним стандартам.
7. Відсутність демократичного контролю і розділу влади
По кожному пункту я вам можу навести приклади... Але краще вже самі. Є звісно не повністю виконані умови. Але ще все попереду. А так дійсно ми на бумазі ще демократія.
Право народу вільно обирати владу, це і є демократія.
Буває демократичним шляхом народи втрачають демократію, але Мордору це не стосується, бо у них її ніколи не було, тому у Московщині ніколи не було і вільних виборів.
Очевидно на президентських виборах Зеленського не переоберуть, наш народ не любить, коли хтось засиджується при владі, але відбудуться вони нескоро, тому що Конституцією вибори під час війни не передбачені.
А те що робите зараз, з'жджаєте з теми на свої власні фобії, вашому критиканству плюсів не додасть, воно тупоголове, тому що безпідставно ображає українців і Україну,
якби ви були з прапорцем США, я б у вас діагностував прибічника Трампа чи Рамасвамі.
Дефіцит у 10% виглядає ще нормально, але як можна збільшувати видатки на які у тебе нема грошей?
Це як наркоман що заліз у борги заради наступної дози.