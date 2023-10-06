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ВР увеличила расходы госбюджета на нужды обороны на 303 млрд грн в 2023 году

вр,парламент,рада,верховна

Верховная Рада приняла закон об увеличении расходов госбюджета в 2023 году на 322,6 млрд грн,

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"После 11 часов 15 минут рассмотрения поправок Парламент проголосовал в целом увеличение расходов Госбюджета 2023 года на 322,6 млрд грн", - написал он.

Законопроект №10038 в целом поддержали 313 народных депутатов.

На нужды обороны выделяется 303 млрд гривен, в том числе для:

  • +195,7 млрд гривен – ВСУ,
  • +39,7 млрд гривен – Национальной гвардии,
  • +20,4 млрд гривен – Государственной пограничной службы,
  • +19 млрд гривен – Национальной полиции,
  • +13,2 млрд гривен - закупок и модернизации военной техники и вооружения ВСУ,
  • +4,4 млрд гривен - Минстратегпрома на производство в Украине оружия и боеприпасов,
  • +4,2 млрд гривен - СБУ,
  • +2,5 млрд гривен – ГУР МО,
  • +2,1 млрд гривен - Государственной специальной службы транспорта Минобороны,
  • + 570,2 млн гривен - Госспецсвязи,
  • + 500,7 млн гривен - Службе внешней разведки,
  • + 230,5 млн гривен - Управлению государственной охраны,
  • +151 млн гривен – вознаграждение курсантам системы МВД.

"Изменениями установлены два рекорда за историю Украины: расходы общего бюджета впервые будут больше 3,39 трлн грн, а дефицит больше 2 трлн грн", - отметил Железняк.

ВР увеличила расходы госбюджета на нужды обороны на 303 млрд грн в 2023 году 01

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Также увеличиваются расходы на:

  • +16,5 млрд гривен – помощь на проживание внутренне перемещенным лицам,
  • +5,97 млрд гривен – на "быстрое восстановление" (грант Европейского Союза),
  • +1,2 млрд гривен – МИД, в частности, для дипломатических учреждений в странах Африки и Аравийского полуострова, а также для сопровождения Украины по делам против России в Международном суде ООН и Арбитражных трибуналах по морскому праву,
  • +552,8 млн гривен – издание школьных учебников для 5 и 6 класса.

Планируется сокращение других расходов на 11,4 млрд. гривен, в основном путем уменьшения расходов на обслуживание государственного долга (на 10,7 млрд. гривен).

Автор: 

бюджет (4837) ВР (29246) оборона (5205) Железняк Ярослав (422)


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Топ комментарии
+4
Ага, поки держава дасть гроші на авто, то його й ржавчина з'їсть.
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06.10.2023 14:49
+2
у депутатов зарплаты урежьте , заберите соц помощь на жилье и т.д. и будут дополнительные средства
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06.10.2023 15:42
+1
> Змінами встановлено два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше будуть більше 3,39 трлн грн, а дефіцит більше 2 трлн грн

Це приблизно $54,561,360,000 дефіцит бюджету, покрити таку діру можливо якщо ввімкнути потужний печатний станок або почати потужно продавати державні активи, або потужно брати в борг під відсотки, або Байден з конгресом продовжить фінансувати України.
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06.10.2023 14:41
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Правила форума Совет форумчан
> Змінами встановлено два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше будуть більше 3,39 трлн грн, а дефіцит більше 2 трлн грн

Це приблизно $54,561,360,000 дефіцит бюджету, покрити таку діру можливо якщо ввімкнути потужний печатний станок або почати потужно продавати державні активи, або потужно брати в борг під відсотки, або Байден з конгресом продовжить фінансувати України.
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06.10.2023 14:41 Ответить
Нарешті, в батальйонах тепер ремонтуватимуть автотранспорт не за ВЛАСНІ КОШТИ будуть, бо мудрі та дбайливі Шмигаль з Стефанчуком, на потоках сидять під час війни московської..
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06.10.2023 14:42 Ответить
Ага, поки держава дасть гроші на авто, то його й ржавчина з'їсть.
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06.10.2023 14:49 Ответить
Якщо хочемо вижити як народ і країна, то у будь-якому випадку доведеться акумулювати усі можливі кошти на захист держави,
ненормально, щоб під час війни гроші платників податиків витрачали на будівництво доріг і мостів, як це робить Кличко, які до того ж ще завалюються від невмілого будівництва, або на придбання кавоварок для бомбосховищ, як це робив голова Деснянської РДА
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06.10.2023 15:12 Ответить
На жаль без допомоги США там одні фірми прокладки з передоплатою в 100% і 0% виконнання контрактів.
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06.10.2023 15:19 Ответить
Ваша допомога здається вже залишається у минулому,
зникла двопартійна підтримки України,
більшість республіканців не вважає можливим далі витрачати кошти на захист України від російської агресії,
оскільки Конгрес і прийняття бюджету на наступний рік контролюють республіканці, це матиме відповідні наслідки для України
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06.10.2023 15:28 Ответить
Я би сказав доволі очікувано. Але так склалось. Що США не може підтримувати одну корумповану-диктатуру яка виступає проти іншої. Але подивимось. Бо підтримка України для США це частина впливу на світ. Якщо США більше не будуть допомагати. Це буде мати для них наслідки. По типу політичного впливу, довіра та образ сильних і демократичних. Готових захищати своїх союзників. Ну і геополітичні. Наприклад війна в Європі. Поки всі події в США схожі на передвиборчу програму. Бо трамп, такий трамп. Якщо ці події хоч якось позитивно вплинуть на те що робить або робить недостатньо наша влада. То це теж позитивний момент. Ми повинні бути сильні самі по собі. А не чекати з неба манни небесної.
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06.10.2023 16:20 Ответить
Манни небесної не чекаю, за корупцію в умовах війни варто було б ввести смертну кару, тільки хто ж буде визначати корупціонерів, якщо корумповані слідчі органи і судочинство
Щодо підтримки США, то що там чекати, з республіканцями вже все доволі ясно, і там справа не лише у Трампі, питаннях внутрішньої політики і нібито прагненні республіканців до ізоляціонізму,
Дейлі Мейл після другого туру дебатів кандидатів у президенти від республіканців провела серед прибічників цієї партії опитування, кого вони підтримують
Результати на зараз: Трампа - 27%, Рамасвамі - 26%, Де Сантіса - 17% .... .... Бургума - 3%. Все це кандидати, які проти підтримки України (Рамасвамі просто пропонує кинути України на поталу Путлєру, а допомогати іншим країнам, які на його погляд більше заслуговують підтримки, Бургум вважає, нехай Україна захищається, але не за рахунок американських платників податків). До них можете додати кандидата від Арканзаса Азу Хатчінсона, який про Україну взагалі жодного разу не висловився, але який має 2% підтримки
Ви все ще на щось сподіваєтесь? Республіканські партійці переважно вітають блокування допомоги Україні
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06.10.2023 17:05 Ответить
До речі ви дивний, якщо вважаєте Україну диктатурою і порівнюєте її з Московщиною.
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06.10.2023 17:09 Ответить
узурпація влади. корупція на всіх рівнях. Майже всі силові структури під контролем, одних осіб(зе, дермак, татаров(який приховував та продовжує приховувати всі злочини беркутівців проти майданівців)). Майже всі опозиційні СМИ викинуті з ефірів. Або на них заведена справа. Багато реформ просто нівельовані або просто повернуті в зад. Це я вам кажу як людина яка приймала в цьому участь. І мені просто боляче дивитись як мою роботу просто помножили на 0. На Залужного копають постійно. Бо бачать в ньому загрозу. Це ще не диктатура?! І в чому різниця?! Чи це все не на часі?!
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06.10.2023 18:38 Ответить
Ви збожеволіли на корупції, корупція не визначає тип державного устрою. Україна демократія, а не диктатура. Якщо не бачите відмінностей між Україною і Московщиною, тоді будь-які пояснення зайві.
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06.10.2023 18:46 Ответить
ви із всього вичитали тільки слово корупція?!
Ознаки диктатури:
1. Однопартійна або обмежена політична конкуренція.
2. Авторитарний лідер або група лідерів з великими повноваженнями.
3. Порушення прав людини і обмеження свобод громадян
4. Контроль над засобами масової інформації і пропаганда
5. Політичні репресії і обмеження громадянських свобод
6. Виборчий обман або відсутність виборів, які відповідають міжнародним стандартам.
7. Відсутність демократичного контролю і розділу влади

По кожному пункту я вам можу навести приклади... Але краще вже самі. Є звісно не повністю виконані умови. Але ще все попереду. А так дійсно ми на бумазі ще демократія.
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06.10.2023 19:13 Ответить
Проти нас та США грають великі гроші з параші. І великий вплив з Китаю. Плюс випусники "трускавецьких курсів". Які в зовнішній політиці, повні нулі. Як в принципі у всьому що вони роблять. Маємо що маємо. А в США дуже швидко зміняються настрої. У будь-якому випадку Україна повинна розраховувати тільки на себе.
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06.10.2023 18:44 Ответить
В Україні весь час були, навіть за втручання Москви у 2004 і 2009 рр., більш-менш чесні вибори (і впевнений, і надалі будуть), влада вільно переходила кілька разів до опозиції,
Право народу вільно обирати владу, це і є демократія.
Буває демократичним шляхом народи втрачають демократію, але Мордору це не стосується, бо у них її ніколи не було, тому у Московщині ніколи не було і вільних виборів.
Очевидно на президентських виборах Зеленського не переоберуть, наш народ не любить, коли хтось засиджується при владі, але відбудуться вони нескоро, тому що Конституцією вибори під час війни не передбачені.
А те що робите зараз, з'жджаєте з теми на свої власні фобії, вашому критиканству плюсів не додасть, воно тупоголове, тому що безпідставно ображає українців і Україну,
якби ви були з прапорцем США, я б у вас діагностував прибічника Трампа чи Рамасвамі.
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06.10.2023 19:09 Ответить
Не треба прикриватись народом. І в основному це ображає тих хто повівся і ведеться на популізм зе. За який доводиться всім платити кров'ю. Всі наші чесні вибори до яких приходила до влади опозиція, було залиті нею. Помаранчева революція, революція гідності. І щось не весь народ був на майдані?! Більшість нила про "скоріше б це все закінчилось.". Народу України так же легко навішати лапші як і росіянцям. Лише критична маса людей що вміють критично мислити і готові боротися, рухають її по шляху демократії. Зараз багато хто з цих людей вже мертві. Бо більшість обрала "шашлики" і продовжує це робити. Весь гос. ресурс зараз працює на регіоналів які себе назвали СН. Після того як зе порушив конституцію вже купу разів. Я не бачу щоб його зупинило це зробити знову.
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08.10.2023 14:27 Ответить
у депутатов зарплаты урежьте , заберите соц помощь на жилье и т.д. и будут дополнительные средства
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06.10.2023 15:42 Ответить
А що таке?! А як же дороги?! Я вже мовчу про шашлики... Просрали сволочі все що можна. Зелена гниль.
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06.10.2023 16:05 Ответить
тут знайшов вдалу https://www.youtube.com/watch?v=mnGSz1moE_0 РЕТРОСПЕКТИВУ з цього питання...
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06.10.2023 23:26 Ответить
Дефіцит в 2 трлн - це сумний рекорд
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06.10.2023 18:01 Ответить
як можна збільшувати навмання бюджет без гарантії покриття дефіциту? А якщо захід не дасть грошей?
Дефіцит у 10% виглядає ще нормально, але як можна збільшувати видатки на які у тебе нема грошей?
Це як наркоман що заліз у борги заради наступної дози.
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07.10.2023 12:35 Ответить
 
 