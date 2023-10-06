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Северная Корея начала поставлять артиллерию в Россию, - СМИ

корея,рф,кндр,путін,північна

Северная Корея начала поставлять артиллерию в Россию. Неясно, это лишь одна ограниченная партия или это лишь часть более масштабных поставок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS News.

"Пока непонятно, является ли эта передача частью новой долгосрочной цепочки поставок или более ограниченной партией. Так же непонятно, что Северная Корея получает в обмен за это оружие", - говорится в материале.

Поддержка Северной Кореей Кремля, похоже, стала кульминацией саммита в прошлом месяце в РФ, когда Ким Чен Ын поехал на поезде, чтобы лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Многие ожидали, что Ким попросит у Путина денег и еды, чтобы поддержать экономику Северной Кореи в обмен на его поддержку вторжения РФ в Украину, а также на оружие. Неназванное должностное лицо из Южной Кореи выразило опасение, что КНДР получит от России технологии, необходимые для изготовления атомных субмарин и более совершенных дальнобойных ракет.

Читайте также: КНДР внесла поправку в конституцию по политике наращивания ядерных сил, - Reuters

Автор: 

КНДР (1193) россия (95526) артиллерия (635)


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Топ комментарии
+21
Сьогодні аналагавнєтнає пво сбіла свой самальот под Маріуполєм-це другий за тиждень...
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06.10.2023 18:35
+17
Поки демократії грають в шахи, диктатури з ними грають в "чапаєва". За такої гри нескладно здогадатися хто переможе. Може пора заради збереження вломити цим гравцям в "чапаєва"? Невже інстинкт самозбереження повністю атрофований?
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06.10.2023 18:49
+15
Ото весело у світі. Поки захід змагається за права геїв, трансів, запрошує всупереч батьківській волі цих людей у школу перевиховувати дітей, агітувати за зміну статі, диктатури озброюються і вбивають. Вже американські новинарні повідомляють що Китай намагається контролювати світові запаси їжі. Ігнорувати це самогубство.
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06.10.2023 18:39
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Сьогодні аналагавнєтнає пво сбіла свой самальот под Маріуполєм-це другий за тиждень...
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06.10.2023 18:35 Ответить
https://focus.ua/static/storage/originals/7/63/9792b4196e3a0e387df35a63dc311637.jpg

Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель

Пропагандисты заявляют, что с такими темпами скоро останутся без авиации.
https://focus.ua/static/storage/originals/b/cd/d4cee59b82ff7999f3d7a77a5a123cdb.jpg
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06.10.2023 18:39 Ответить
ето гойдаааааа в квадратє-рашисти нє астанавлівайтєсь...
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06.10.2023 18:41 Ответить
Ніхто і немає сумнівів.

РФ буде підтримувати комуністична Корея,
комуністичний Китай,

а ще якісь «ліві бійці з імперіалізмом».

Проти РФ буде стояти весь Західниі світ.
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06.10.2023 19:26 Ответить
Китаю там не буде. Вони не такі дурні. Зброї і *********** не дадуть.
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07.10.2023 07:45 Ответить
Интерено, надолго ли хватит этого прыща на Корейской Републике...
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06.10.2023 19:00 Ответить
Свінольот.
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06.10.2023 19:08 Ответить
корійчат ще не поставляє ?
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06.10.2023 18:36 Ответить
вважаю що це ще попереду...
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06.10.2023 18:38 Ответить
Отож. Мільйон спокійно можуть підкинути. Баби нарожають.
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06.10.2023 18:40 Ответить
Ні. Вони розбігнуться
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06.10.2023 18:39 Ответить
Ні. Це цінний трудовий ресурс для Півночі. Да і свого тупого стада баранів вистачає в кацапії
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06.10.2023 19:11 Ответить
там все просто, багато простіше, ніж у так званих цивілізованих країн. ескалація їх не хвилює.
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06.10.2023 18:37 Ответить
кажуть доволі круті запаси зброї має південна корея
чи поділяться вони з нами
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06.10.2023 18:41 Ответить
твій коментар практично ні про що...
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06.10.2023 18:47 Ответить
Ото весело у світі. Поки захід змагається за права геїв, трансів, запрошує всупереч батьківській волі цих людей у школу перевиховувати дітей, агітувати за зміну статі, диктатури озброюються і вбивають. Вже американські новинарні повідомляють що Китай намагається контролювати світові запаси їжі. Ігнорувати це самогубство.
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06.10.2023 18:39 Ответить
Китай начинает производить больше всех еды. А это всегда была монополия США.
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06.10.2023 18:53 Ответить
Спочатку треба провести по селах світло, а вже потім годувати усю планету.
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06.10.2023 19:01 Ответить
с каких отходов они производят...?
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06.10.2023 19:02 Ответить
А ещё китай первая экономика мира и бла бла. Давай уже все московитские методички сюда тяни.
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06.10.2023 19:12 Ответить
Ksenia VB де ви жили на Заході й бачили "змагання за права Геїв" більше ніж права іньших?
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06.10.2023 20:50 Ответить
Дивлюсь там цілі дискусії. А ще бачила як батько кулаками прокладав собі дорогу в клас до своєї дитини
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07.10.2023 15:09 Ответить
Я Вас спитав ЧІТКО - ДЕ Ви жили на Заході ?
А Ви почали виляти як Кацапська хв01да.....
Дайте пряму відповідь на пряме питання.
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07.10.2023 21:06 Ответить
Не можна "перевиховати" статеву орієнтацію - ці міфи смердять кремлем.
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06.10.2023 20:53 Ответить
А що можна? - ці мифи смердять слабкими на мізкі.
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07.10.2023 21:05 Ответить
Артилерійські снаряди в КНДР сумісні з російською зброєю, адже всі вони "родом з СРСР", стандарти в корейській та російській арміях ідентичні.

Взамін КНДР хоче продовольства, вона хоче нафти, вона просто хоче грошей. Бажано багато.
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06.10.2023 18:43 Ответить
Кимчениру пофіг на продовольство у нього пика скоро трісне а от зробити так щоб балістичні ракети не просто падали в море а летіли по заданій траєкторії....
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06.10.2023 19:11 Ответить
...потрібна якісна електроніка, яку отримувала русня з інших країн.
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06.10.2023 20:54 Ответить
Читаємо, що зброю почала постачати Північна Корея, а чудово розуміємо що Китай
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06.10.2023 18:47 Ответить
Наврядчи. По перше Північна Корея це країна ВПК по суті. Тому снарядів в них вистачає.
По друге Китай вже давно переходить на 155 калібр. Тому з арти вони багато вони не зможуть дати
По третє Китаю це тупо не потрібно, і це проблема. Одна справа коли ти щось типу КНДР або Ірану, яка обмазана санкціями по повній. Інша справа коли Китай, який залежить як від експорту, так і від імпорту з іншими країними
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06.10.2023 19:16 Ответить
Поки демократії грають в шахи, диктатури з ними грають в "чапаєва". За такої гри нескладно здогадатися хто переможе. Може пора заради збереження вломити цим гравцям в "чапаєва"? Невже інстинкт самозбереження повністю атрофований?
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06.10.2023 18:49 Ответить
Не вломлять. Бо вони виродилися у небоєздатних сцикунів. Так і будуть мекати, як вівці, дивлячись, як диктатури підминають під себе світ, доки їх самих не підімнуть. А єдине, що треба було - вломити ***** в Україні, поки він не оговтався, так, щоб він сів на пляшку. Але засцяли, от і результат.
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06.10.2023 21:36 Ответить
яка ви нетолерантна
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07.10.2023 00:46 Ответить
Чен Ин та Пут Ин - близнюки-браття )))
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06.10.2023 19:02 Ответить
Из Мира животных....Козлорылые обезьяны и их плоскомордые сородичи...
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06.10.2023 19:07 Ответить
Узькожопі зароблять на передачу кацам бракованих ***********. Які країни, така і зброя. Якщо ху...йло знайшло постачальників зброї у цієї недокраїни, то справи у москалів справді херові.
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06.10.2023 19:10 Ответить
Помиляєтесь там з *********** "пилюку здувають" а стволи до арти змащені,які до речі шойгу замовляв т.я.їхніх "прапорщиків"просто розстріляють.
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06.10.2023 19:31 Ответить
Помнится, сколько весёлых постов и ироничных комментариев на телемарафоне было по поводу визита шойги в корею, а затем пузатрона в рашку. Основной повод для радости был - у кабаева заканчиваются снаряды, пошёл на поклон к ущербным, сейчас ему всякого дерьма надоют.

Опять же госдеп грозился ввести страшные санкции, если начнутся поставки хоть какого вооружения. Не удивлюсь, если скоро живое мясо из Кореи начнёт поступать.
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06.10.2023 19:24 Ответить
Мене теж давно бісить чмиріння москалів, природному ігнорування соаки в Україні і на міжнародній арені.
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07.10.2023 00:41 Ответить
********** чи техніку?
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06.10.2023 19:25 Ответить
https://site.ua/alexander.kovalenko/pomozet-li-severnaya-koreya-rossii-izbezat-snaryadnogo-krizisa-iyp1jv6 Постачання *********** почитайте про реалії
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06.10.2023 19:25 Ответить
Все "ЦЕ" дуже ****** пахне.
Русня вирішила воювати до останнього.
А в Україні такі чмошники керують країною.. що п*здець👈
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06.10.2023 19:38 Ответить
Сама Україна, навіть при зміні влади, вже нічого не зможе зробити - бо 30 років роззброювалася. Проти України вже вісь зла вибудована з кількох диктатур. А наші "союзники" - сцикуни, навіть дальнобійні ракети не хочуть постачати - обсираються. Як перемогти з такою "підтримкою"
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06.10.2023 21:40 Ответить
Та отож
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07.10.2023 09:03 Ответить
Ой.... не знають..... а що вони знають ?
Звісно що це довгострокова співпраця теранів й нелюдей - Засрашки й Північної Кореї.
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06.10.2023 20:51 Ответить
короче московский режим разоружен. очередь севкорейского режима разоружится
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06.10.2023 21:57 Ответить
ценой наших жизней
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07.10.2023 00:47 Ответить
шольцу треба брати приклад з кім чена
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07.10.2023 00:19 Ответить
 
 