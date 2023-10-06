Северная Корея начала поставлять артиллерию в Россию, - СМИ
Северная Корея начала поставлять артиллерию в Россию. Неясно, это лишь одна ограниченная партия или это лишь часть более масштабных поставок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS News.
"Пока непонятно, является ли эта передача частью новой долгосрочной цепочки поставок или более ограниченной партией. Так же непонятно, что Северная Корея получает в обмен за это оружие", - говорится в материале.
Поддержка Северной Кореей Кремля, похоже, стала кульминацией саммита в прошлом месяце в РФ, когда Ким Чен Ын поехал на поезде, чтобы лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.
Многие ожидали, что Ким попросит у Путина денег и еды, чтобы поддержать экономику Северной Кореи в обмен на его поддержку вторжения РФ в Украину, а также на оружие. Неназванное должностное лицо из Южной Кореи выразило опасение, что КНДР получит от России технологии, необходимые для изготовления атомных субмарин и более совершенных дальнобойных ракет.
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Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель
Пропагандисты заявляют, что с такими темпами скоро останутся без авиации.
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РФ буде підтримувати комуністична Корея,
комуністичний Китай,
а ще якісь «ліві бійці з імперіалізмом».
Проти РФ буде стояти весь Західниі світ.
чи поділяться вони з нами
А Ви почали виляти як Кацапська хв01да.....
Дайте пряму відповідь на пряме питання.
Взамін КНДР хоче продовольства, вона хоче нафти, вона просто хоче грошей. Бажано багато.
По друге Китай вже давно переходить на 155 калібр. Тому з арти вони багато вони не зможуть дати
По третє Китаю це тупо не потрібно, і це проблема. Одна справа коли ти щось типу КНДР або Ірану, яка обмазана санкціями по повній. Інша справа коли Китай, який залежить як від експорту, так і від імпорту з іншими країними
Опять же госдеп грозился ввести страшные санкции, если начнутся поставки хоть какого вооружения. Не удивлюсь, если скоро живое мясо из Кореи начнёт поступать.
Русня вирішила воювати до останнього.
А в Україні такі чмошники керують країною.. що п*здець👈
Звісно що це довгострокова співпраця теранів й нелюдей - Засрашки й Північної Кореї.