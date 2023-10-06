Северная Корея начала поставлять артиллерию в Россию, - СМИ

Северная Корея начала поставлять артиллерию в Россию. Неясно, это лишь одна ограниченная партия или это лишь часть более масштабных поставок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS News.

"Пока непонятно, является ли эта передача частью новой долгосрочной цепочки поставок или более ограниченной партией. Так же непонятно, что Северная Корея получает в обмен за это оружие", - говорится в материале.

Поддержка Северной Кореей Кремля, похоже, стала кульминацией саммита в прошлом месяце в РФ, когда Ким Чен Ын поехал на поезде, чтобы лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Многие ожидали, что Ким попросит у Путина денег и еды, чтобы поддержать экономику Северной Кореи в обмен на его поддержку вторжения РФ в Украину, а также на оружие. Неназванное должностное лицо из Южной Кореи выразило опасение, что КНДР получит от России технологии, необходимые для изготовления атомных субмарин и более совершенных дальнобойных ракет.

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