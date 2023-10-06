Кабмин согласовал законопроект о запрете использования земель Каховского водохранилища

Правительство предлагает установить запрет на передачу в собственность, использование или изменение целевого назначения земель Каховского водохранилища.

Соответствующий законопроект был поддержан сегодня на заседании Кабмина, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня приняли законопроект, которым предлагаем установить запрет на передачу в собственность, использование или изменение целевого назначения земель Каховского водохранилища", - сказал Шмыгаль.

По его словам, запрет будет действовать в течение 15 лет. Единственные исключения, которые разрешены - это изменения с целью восстановления водохранилища и осуществления мероприятий по охране земель.

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"Важно, чтобы за это время земли под Каховским водохранилищем не изменили целевое назначение и тем самым готовим фундамент для восстановления водохранилища и ГЭС", - отметил премьер.

Он напомнил, что ровно 4 месяца назад россияне совершили теракт на Каховской ГЭС. Правительство, по его словам, приложило очень много усилий, чтобы справиться с этой катастрофой.

Шмыгаль отметил, что правительство выделило 11,9 млрд гривен на ликвидацию последствий подрыва Каховской ГЭС, 8,5 млрд грн было выделено на строительство магистральных водопроводов обеспечения водой Кривого Рога, других громад Днепропетровщины и юга Украины.

"Первая нить водопровода Олеск-Кряжево уже запущена, работы активно продолжаются", - сказал он.

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Глава правительства также напомнил, что 1,3 млрд грн было выделено Херсонской и Николаевской военным администрациям для восстановления жилья людей, пострадавших из-за подтопления. Еще почти 1 млрд грн было выделено для Херсонщины, Николаевщины, Запорожской и Днепропетровской областей для обеспечения транспортировки питьевой воды, ведь после теракта многие громады вообще не имели возможности ее получать.

Кроме этого, сообщил премьер, правительство выплатило 93 млн грн единовременного пособия населению Херсонщины и Николаевщины. Это выплаты по 5 тысяч грн, которые были предоставлены более чем 18 тысячам наших граждан.

"Работаем над дальнейшими шагами восстановления и преодоления последствий подрыва Каховской ГЭС", - подчеркнул руководитель правительства.