РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13031 посетитель онлайн
Новости
3 774 22

Кабмин согласовал законопроект о запрете использования земель Каховского водохранилища

водосховище,каховське

Правительство предлагает установить запрет на передачу в собственность, использование или изменение целевого назначения земель Каховского водохранилища.

Соответствующий законопроект был поддержан сегодня на заседании Кабмина, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня приняли законопроект, которым предлагаем установить запрет на передачу в собственность, использование или изменение целевого назначения земель Каховского водохранилища", - сказал Шмыгаль.

По его словам, запрет будет действовать в течение 15 лет. Единственные исключения, которые разрешены - это изменения с целью восстановления водохранилища и осуществления мероприятий по охране земель.

Читайте также: Канада поможет восстановить Каховскую ГЭС, - Зеленский

"Важно, чтобы за это время земли под Каховским водохранилищем не изменили целевое назначение и тем самым готовим фундамент для восстановления водохранилища и ГЭС", - отметил премьер.

Он напомнил, что ровно 4 месяца назад россияне совершили теракт на Каховской ГЭС. Правительство, по его словам, приложило очень много усилий, чтобы справиться с этой катастрофой.

Шмыгаль отметил, что правительство выделило 11,9 млрд гривен на ликвидацию последствий подрыва Каховской ГЭС, 8,5 млрд грн было выделено на строительство магистральных водопроводов обеспечения водой Кривого Рога, других громад Днепропетровщины и юга Украины.

"Первая нить водопровода Олеск-Кряжево уже запущена, работы активно продолжаются", - сказал он.

Смотрите также: Настоящий экоцид: Каховское водохранилище через три месяца после теракта. ВИДЕО

Глава правительства также напомнил, что 1,3 млрд грн было выделено Херсонской и Николаевской военным администрациям для восстановления жилья людей, пострадавших из-за подтопления. Еще почти 1 млрд грн было выделено для Херсонщины, Николаевщины, Запорожской и Днепропетровской областей для обеспечения транспортировки питьевой воды, ведь после теракта многие громады вообще не имели возможности ее получать.

Кроме этого, сообщил премьер, правительство выплатило 93 млн грн единовременного пособия населению Херсонщины и Николаевщины. Это выплаты по 5 тысяч грн, которые были предоставлены более чем 18 тысячам наших граждан.

"Работаем над дальнейшими шагами восстановления и преодоления последствий подрыва Каховской ГЭС", - подчеркнул руководитель правительства.

Автор: 

Кабмин (14027) Шмыгаль Денис (2683) Каховская ГЭС (270)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
..а може краще створити заповідник "Великий Луг", як споконвік було, може й осетри у Дніпро повернуться, якщо вже без греблі?
показать весь комментарий
06.10.2023 19:14
+5
Люди там картоплю почали садити, наступного року засіють поля пшениці.
показать весь комментарий
06.10.2023 19:16
+4
"Течія страшенна.. що в брід можна ходити.." (то, можливо, зброси води з метою воєнної безпеки)
- так там десь здавна пороги й були, через яких "чайки" тягали берегом, і при тому риби "море" було саме на Великому Лузі, як і дичини всякої, і сам древній луг вжЕ є великим акумулятором води, тільки природним, з болотами та озерами.. не заважати Дніпру - і все буде добре..
показать весь комментарий
06.10.2023 19:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а що, до цього можна було?
то може потрібно київську та канівську грес підірвати нахер, що б вигнати отих "хазяїнів життя"?
показать весь комментарий
06.10.2023 18:49 Ответить
Не накаркай...
показать весь комментарий
06.10.2023 18:56 Ответить
у тебе там діляночка, з виходом до фарватера київського водосховища?
невже біля януковоща, та яценюка?
чи може в ясногородці, у суркісів?
показать весь комментарий
06.10.2023 19:06 Ответить
Для того, щоб ти обпльовував Яценюка Онищенко https://www.pravda.com.ua/news/2016/12/3/7128790/ заплатив журналістам 30 млн баксів.
Віскі "The Macallan in Lalique" розв'язує язик...
показать весь комментарий
06.10.2023 19:30 Ответить
..а може краще створити заповідник "Великий Луг", як споконвік було, може й осетри у Дніпро повернуться, якщо вже без греблі?
показать весь комментарий
06.10.2023 19:14 Ответить
Нам треба мореплавство повернути! Вода впала на 9 - 10 метрів углиб! Течія страшенна, риба голодна, бо нема водоростей. Від Дніпрогесу вниз мілина, що в брід можна ходити. В шлюзі ЗГЕС дерева вже виросли😢😢😢
показать весь комментарий
06.10.2023 19:22 Ответить
"Течія страшенна.. що в брід можна ходити.." (то, можливо, зброси води з метою воєнної безпеки)
- так там десь здавна пороги й були, через яких "чайки" тягали берегом, і при тому риби "море" було саме на Великому Лузі, як і дичини всякої, і сам древній луг вжЕ є великим акумулятором води, тільки природним, з болотами та озерами.. не заважати Дніпру - і все буде добре..
показать весь комментарий
06.10.2023 19:44 Ответить
І не просто риби, а найціннішої.
показать весь комментарий
06.10.2023 21:13 Ответить
Ви напевно зовсім не орієнтуєтесь про що взагалі мова. Які зброси води? Зруйнована ******, тому водосховище висохло, від слова зовсім! Нема там ніяких річечок, боліт і озер. Там зараз піщана пустеля і звідтіля горне пісок як у Сахарі. Кацапи впритул підходять по тій пустелі до мого села. Сьогодні зранку прилетіло 9 ракет, загинули люди. А ви про дичину.... 😢
показать весь комментарий
07.10.2023 15:09 Ответить
..щодо збросу води, йдеться, звісно, про верхні за течією греблі: київська, канівська, Дніпрогес....
а щодо обстрілів, співчуваю, у самого пів хати постраждало за місяць обстрілів під Київом, досі остаточно не закінчив.. вже після Війни..
і про "сахару" - до нашої Перемоги ніхто, однаково, там нічого не робитиме, це ж очевидно.. за цей час там по-любому усе заростатиме і створюватиметься вже новий мікроклімат..
якщо вже на моїх півгектара України у самого-одного з "пустелі" з суховіями, без поливу, поступово створюється парк, без легкого доступу до води (до "зеркала" у глибокому колодязі - 25метрів), то з природніми луками з високими грунтовими водами у Дніпра проблем не буде..
і пустелі не буде, хіба що місцеві елітні жлоби почнуть шось мутити.. а похєрити можна усе, щоб потім "геройськи" рятувати за шалене бюджетне чи кредитне бабло..
..і да, наші дискусії (обмін неідеальними персональними думками) рєшАлам, зеленій владі мародерів, "до сраки" - однаково робитимуть, як вони роблять усе..
показать весь комментарий
07.10.2023 16:18 Ответить
Так то воно так, природа своє візьме, але щоб відновити судноплавство, треба відбудувати греблю. Поглиблювати русло не варіант, бо гранітні пороги під самим Дніпрогесом і під мостами. До того ж знадобиться перебудовувати саму Запорізьку греблю, що навряд получиться. І Ви навіть не уявляєте, яка насправді екологічна катастрофа сталася! 😢
показать весь комментарий
07.10.2023 19:51 Ответить
Ага. заповідник. Елітний "заповідник" для "елітних тварин" - "Великий луг" - як в Конча-Заспі та Вишеньках під Києвом. Де вщент забудували, власне, і заповідник, і великі луки. В одних тільки Вишеньках сотні скіфських курганів знищили. Отакий от "заповідник". Біля річки - буде "еліта", в оазисі, а довкола того "лугу" - пустеля з солончаками. І ни води (Каховське водосховище тримало близька 45% запасів м'якої прісної, придатної для меліорації величезних площ води), ні сільського господарства на Півдні, ні судноплавства, ні чистої електрики, ні нормального виробництва, ні риби, ні, в кінцевому підсумку - заповідника. За Крим вже навіть не згадую - бо ви, його, схоже, вже вирішили залишити кацапам.
Доречі. На Півдні, доречи, цього року вже проблеми з посівною озимих. Не вистачає води.
показать весь комментарий
06.10.2023 20:39 Ответить
Люди там картоплю почали садити, наступного року засіють поля пшениці.
показать весь комментарий
06.10.2023 19:16 Ответить
з хатинкою 🙂
показать весь комментарий
06.10.2023 19:17 Ответить
Главное, чтобы п*доры зимой не попытались полезть в Никополь через низину.
Привет из Никополя.
показать весь комментарий
06.10.2023 19:19 Ответить
Там же шикарно расти будет хоть картоха, хоть буряк, да даже виноград
показать весь комментарий
06.10.2023 19:30 Ответить
Що означає слово "картоха"?
показать весь комментарий
06.10.2023 19:32 Ответить
Це він дарма таке сказав. Українці землю більше *******, ніж воду.
показать весь комментарий
06.10.2023 21:11 Ответить
Шмигаль - людина Ахметова, який заварив цю війну.
Шмигалю Великий Луг не потрібен - він за те, щоб занову затопити найродючіші землі.
Будувати ГЕС на таких малих перепадах виссот - це злочин перед Природою.
Але у Шмигалів як і більшовиків поперед усього - політична доцільність.
Паскуда ахметівська.
показать весь комментарий
06.10.2023 21:17 Ответить
Землі там степові, звичайні, чорноземи починаються північніше і їдуть до Курська, там все діло в кліматичних умовах як в парниках, все росте швидше і краще ніж навіть на чорноземах.
Шмигаль виродок як і вся Зе влада, згоден на всі сто.
показать весь комментарий
07.10.2023 00:03 Ответить
Зелені пітурасти хочуть ще грошей заробити на віновлені Каховського водосховища, сама Україна чи разом з кацапами їм все одно аби бабок зрубити.
показать весь комментарий
07.10.2023 00:00 Ответить
 
 