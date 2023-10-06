Кабмин согласовал законопроект о запрете использования земель Каховского водохранилища
Правительство предлагает установить запрет на передачу в собственность, использование или изменение целевого назначения земель Каховского водохранилища.
Соответствующий законопроект был поддержан сегодня на заседании Кабмина, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня приняли законопроект, которым предлагаем установить запрет на передачу в собственность, использование или изменение целевого назначения земель Каховского водохранилища", - сказал Шмыгаль.
По его словам, запрет будет действовать в течение 15 лет. Единственные исключения, которые разрешены - это изменения с целью восстановления водохранилища и осуществления мероприятий по охране земель.
"Важно, чтобы за это время земли под Каховским водохранилищем не изменили целевое назначение и тем самым готовим фундамент для восстановления водохранилища и ГЭС", - отметил премьер.
Он напомнил, что ровно 4 месяца назад россияне совершили теракт на Каховской ГЭС. Правительство, по его словам, приложило очень много усилий, чтобы справиться с этой катастрофой.
Шмыгаль отметил, что правительство выделило 11,9 млрд гривен на ликвидацию последствий подрыва Каховской ГЭС, 8,5 млрд грн было выделено на строительство магистральных водопроводов обеспечения водой Кривого Рога, других громад Днепропетровщины и юга Украины.
"Первая нить водопровода Олеск-Кряжево уже запущена, работы активно продолжаются", - сказал он.
Глава правительства также напомнил, что 1,3 млрд грн было выделено Херсонской и Николаевской военным администрациям для восстановления жилья людей, пострадавших из-за подтопления. Еще почти 1 млрд грн было выделено для Херсонщины, Николаевщины, Запорожской и Днепропетровской областей для обеспечения транспортировки питьевой воды, ведь после теракта многие громады вообще не имели возможности ее получать.
Кроме этого, сообщил премьер, правительство выплатило 93 млн грн единовременного пособия населению Херсонщины и Николаевщины. Это выплаты по 5 тысяч грн, которые были предоставлены более чем 18 тысячам наших граждан.
"Работаем над дальнейшими шагами восстановления и преодоления последствий подрыва Каховской ГЭС", - подчеркнул руководитель правительства.
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то може потрібно київську та канівську грес підірвати нахер, що б вигнати отих "хазяїнів життя"?
невже біля януковоща, та яценюка?
чи може в ясногородці, у суркісів?
Віскі "The Macallan in Lalique" розв'язує язик...
- так там десь здавна пороги й були, через яких "чайки" тягали берегом, і при тому риби "море" було саме на Великому Лузі, як і дичини всякої, і сам древній луг вжЕ є великим акумулятором води, тільки природним, з болотами та озерами.. не заважати Дніпру - і все буде добре..
а щодо обстрілів, співчуваю, у самого пів хати постраждало за місяць обстрілів під Київом, досі остаточно не закінчив.. вже після Війни..
і про "сахару" - до нашої Перемоги ніхто, однаково, там нічого не робитиме, це ж очевидно.. за цей час там по-любому усе заростатиме і створюватиметься вже новий мікроклімат..
якщо вже на моїх півгектара України у самого-одного з "пустелі" з суховіями, без поливу, поступово створюється парк, без легкого доступу до води (до "зеркала" у глибокому колодязі - 25метрів), то з природніми луками з високими грунтовими водами у Дніпра проблем не буде..
і пустелі не буде, хіба що місцеві елітні жлоби почнуть шось мутити.. а похєрити можна усе, щоб потім "геройськи" рятувати за шалене бюджетне чи кредитне бабло..
..і да, наші дискусії (обмін неідеальними персональними думками) рєшАлам, зеленій владі мародерів, "до сраки" - однаково робитимуть, як вони роблять усе..
Доречі. На Півдні, доречи, цього року вже проблеми з посівною озимих. Не вистачає води.
Привет из Никополя.
Шмигалю Великий Луг не потрібен - він за те, щоб занову затопити найродючіші землі.
Будувати ГЕС на таких малих перепадах виссот - це злочин перед Природою.
Але у Шмигалів як і більшовиків поперед усього - політична доцільність.
Паскуда ахметівська.
Шмигаль виродок як і вся Зе влада, згоден на всі сто.