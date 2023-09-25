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Канада поможет восстановить Каховскую ГЭС, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гес,каховська

Канада поможет Украине в восстановлении Каховской гидроэлектростанции.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"В Оттаве – договоренность о возобновлении Каховской ГЭС и реконструкции Каневской", – проинформировал Зеленский.

Он отметил, что наблюдается очевидный интерес крупных компаний и США, и Канады работать в Украине. Кроме того, по словам Зеленского, на уровне Минстратегпрома есть взаимопонимание с оборонными компаниями.

Отдельно Зеленский поблагодарил правительство Канады за готовность выделить финансирование для достройки музея Голодомора-геноцида в Украине.

"Символично, что именно Канада поддержит Украину в защите исторической памяти. Спасибо, Канада!" – резюмировал Зеленский.

Читайте также: Подрыв Каховской ГЭС: Украина потеряла 35-40% запасов пресной воды, - "Укргідроенерго"
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Топ комментарии
+31
А можна спитати - НА ХЕРА ДЛЯ ЧОГО ?
Навіщо знову затоплювати родючі землі, та ще й з таким історичним значенням ?
Нехай Канада допоможе викорінити корупцію у владі - Україна буде вдячна.
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24.09.2023 22:23
+26
На хуа її відбудовувати?
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24.09.2023 22:21
+21
Тут главное- в следующий раз в Омане опять пообещать сдать Каховку.
Тогда инвесторы в 100 раз быстрее побегут.
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24.09.2023 22:19
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ГЭС может и не надо , но дамбу можна
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25.09.2023 06:25 Ответить
Нашою думкою поцікавляться?
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25.09.2023 06:27 Ответить
выложы свою думку
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25.09.2023 06:46 Ответить
в Одессе попадание в морской вокзал , без жертв
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25.09.2023 07:19 Ответить
пострадал отель возле мор вокзала , людей там не было
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25.09.2023 07:32 Ответить
скільки ж ти, блдь, шкоди вже Україні принесла і скільки ще принесеш, закомплексована, недалека, жадібна, зрадлива балаболка-наполеон-нарцис
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25.09.2023 07:30 Ответить
да путин преступник
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25.09.2023 07:33 Ответить
было запущенно 12 калібрів
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25.09.2023 07:37 Ответить
сбито больше 90% целей , ПВО у нас растет
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25.09.2023 07:46 Ответить
Бог створив річки, щоб вони текли і самі очищалися повенями автоматично. Вумники зарозумілі вирішили покращити Боже творіння. Спитайте у затоплеників та втоплеників, як це гарно вийшло . І це не останній випадок. Не кажучи про зменшення стоку та якість каналізаційних розбавлених вод
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25.09.2023 08:54 Ответить
Її вже не відновити.
Чи зе знайшов партнерів для розпилу чималої суми?
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25.09.2023 10:08 Ответить
НАФІГ ТІ ГЕС ПО ДНІПРУ - ЗРОБИЛИ З ВЕЛИКОЇ РІЧКИ КАСКАД СТАВКІВ, НЕ КАЖУЧИ ПРО ІСТОРИЧНУ СПАДЩИНУ НА ДНІ ВОДОСХОВИЩ.
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25.09.2023 14:05 Ответить
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