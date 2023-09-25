Канада поможет восстановить Каховскую ГЭС, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Канада поможет Украине в восстановлении Каховской гидроэлектростанции.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"В Оттаве – договоренность о возобновлении Каховской ГЭС и реконструкции Каневской", – проинформировал Зеленский.
Он отметил, что наблюдается очевидный интерес крупных компаний и США, и Канады работать в Украине. Кроме того, по словам Зеленского, на уровне Минстратегпрома есть взаимопонимание с оборонными компаниями.
Отдельно Зеленский поблагодарил правительство Канады за готовность выделить финансирование для достройки музея Голодомора-геноцида в Украине.
"Символично, что именно Канада поддержит Украину в защите исторической памяти. Спасибо, Канада!" – резюмировал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
ОБНОВЛЕНО Ночной удар по Югу: защитники сбили 19 "Шахедов" и 11 "Калибров", но есть попадания
Чи зе знайшов партнерів для розпилу чималої суми?