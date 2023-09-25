Канада поможет восстановить Каховскую ГЭС, - Зеленский

Канада поможет Украине в восстановлении Каховской гидроэлектростанции.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"В Оттаве – договоренность о возобновлении Каховской ГЭС и реконструкции Каневской", – проинформировал Зеленский.

Он отметил, что наблюдается очевидный интерес крупных компаний и США, и Канады работать в Украине. Кроме того, по словам Зеленского, на уровне Минстратегпрома есть взаимопонимание с оборонными компаниями.

Отдельно Зеленский поблагодарил правительство Канады за готовность выделить финансирование для достройки музея Голодомора-геноцида в Украине.

"Символично, что именно Канада поддержит Украину в защите исторической памяти. Спасибо, Канада!" – резюмировал Зеленский.

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