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Канада допоможе відновити Каховську ГЕС, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гес,каховська

Канада допоможе Україні у відновленні Каховської гідроелектростанції.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"В Оттаві – домовленість щодо відновлення Каховської ГЕС та реконструкції Канівської", - поінформував Зеленський.

Він зауважив, що спостерігається очевидний інтерес великих компаній і США, і Канади працювати в Україні. Окрім того, за словами Зеленського, на рівні Мінстратегпрому є взаєморозуміння з оборонними компаніями.

Окремо Зеленський подякував уряду Канади за готовність виділити фінансування для добудови музею Голодомору-геноциду в Україні.

"Символічно, що саме Канада підтримає Україну в захисті історичної пам’яті. Дякую, Канадо!" - резюмував Зеленський.

Також читайте: Підрив Каховської ГЕС: Україна втратила 35-40% запасів прісної води, - "Укргідроенерго"
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Топ коментарі
+31
А можна спитати - НА ХЕРА ДЛЯ ЧОГО ?
Навіщо знову затоплювати родючі землі, та ще й з таким історичним значенням ?
Нехай Канада допоможе викорінити корупцію у владі - Україна буде вдячна.
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24.09.2023 22:23
+26
На хуа її відбудовувати?
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24.09.2023 22:21
+21
Тут главное- в следующий раз в Омане опять пообещать сдать Каховку.
Тогда инвесторы в 100 раз быстрее побегут.
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24.09.2023 22:19
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ГЭС может и не надо , но дамбу можна
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25.09.2023 06:25 Відповісти
Нашою думкою поцікавляться?
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25.09.2023 06:27 Відповісти
выложы свою думку
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25.09.2023 06:46 Відповісти
в Одессе попадание в морской вокзал , без жертв
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25.09.2023 07:19 Відповісти
пострадал отель возле мор вокзала , людей там не было
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25.09.2023 07:32 Відповісти
скільки ж ти, блдь, шкоди вже Україні принесла і скільки ще принесеш, закомплексована, недалека, жадібна, зрадлива балаболка-наполеон-нарцис
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25.09.2023 07:30 Відповісти
да путин преступник
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25.09.2023 07:33 Відповісти
было запущенно 12 калібрів
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25.09.2023 07:37 Відповісти
сбито больше 90% целей , ПВО у нас растет
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25.09.2023 07:46 Відповісти
Бог створив річки, щоб вони текли і самі очищалися повенями автоматично. Вумники зарозумілі вирішили покращити Боже творіння. Спитайте у затоплеників та втоплеників, як це гарно вийшло . І це не останній випадок. Не кажучи про зменшення стоку та якість каналізаційних розбавлених вод
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25.09.2023 08:54 Відповісти
Її вже не відновити.
Чи зе знайшов партнерів для розпилу чималої суми?
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25.09.2023 10:08 Відповісти
НАФІГ ТІ ГЕС ПО ДНІПРУ - ЗРОБИЛИ З ВЕЛИКОЇ РІЧКИ КАСКАД СТАВКІВ, НЕ КАЖУЧИ ПРО ІСТОРИЧНУ СПАДЩИНУ НА ДНІ ВОДОСХОВИЩ.
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25.09.2023 14:05 Відповісти
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