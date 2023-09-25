Канада допоможе відновити Каховську ГЕС, - Зеленський

Канада допоможе Україні у відновленні Каховської гідроелектростанції.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"В Оттаві – домовленість щодо відновлення Каховської ГЕС та реконструкції Канівської", - поінформував Зеленський.

Він зауважив, що спостерігається очевидний інтерес великих компаній і США, і Канади працювати в Україні. Окрім того, за словами Зеленського, на рівні Мінстратегпрому є взаєморозуміння з оборонними компаніями.

Окремо Зеленський подякував уряду Канади за готовність виділити фінансування для добудови музею Голодомору-геноциду в Україні.

"Символічно, що саме Канада підтримає Україну в захисті історичної пам’яті. Дякую, Канадо!" - резюмував Зеленський.

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