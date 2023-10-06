США высылают из страны двух российских дипломатов
Соединенные Штаты высылают двух сотрудников российского посольства. Это произошло после того, как РФ приняла аналогичное решение в прошлом месяце.
Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщил представитель Государственного департамента США, передает Цензор.НЕТ.
"В ответ на высылку Российской Федерацией под надуманным предлогом двух дипломатов посольства США в Москве Государственный департамент США объявил персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства, работающих в Соединенных Штатах", - отметил представитель.
Он подчеркнул, что Госдепартамент США "не будет мириться с практикой преследования российским правительством наших дипломатов".
"Действия Государственного департамента являются четким сигналом, что неприемлемые действия против сотрудников нашего посольства в Москве будут иметь последствия", - добавил представитель внешнеполитического ведомства.
Напомним, в сентябре МИД России объявил персонами нон грата первого секретаря посольства США в Москве Джеффри Силлина и второго секретаря посольства Дэвида Бернстайна.
Имена двух американских дипломатов фигурируют в расследовании российской Федеральной службы безопасности в отношении россиянина Роберта Шонова – бывшего сотрудника генерального консульства США во Владивостоке, задержанного в августе этого года.
ФСБ утверждает, что с сентября 2022 года Шонов якобы "за материальное вознаграждение" и по поручению Силлина и Бернстайна собирал информацию о полномасштабном вторжении РФ в Украину, мобилизации в России, "проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения".
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Нах-депортація...
Знову займаєшся своєю улюбленою справою - копирсанням по рашистських інформаційних помийках.
Яке відношення масове висилання анархістів сторічної давності має до висилки двох дипломатів сьогодні?
Чувачок, ти починаєш "діставати"... Не йди на зачіпку.
Богообраність не тисне? Розмірчик підійшов? Чи на розмір більше треба було взяти? На виріст...
Я побачив саме цей мотив їхньої висилки, 249 з 1,5 мільйона вихідців із Російської Імперії у США.
Що побачила ти, то вже проблема твоя та тараканів у твоїй голові
Певно, пальчик спух, не туди втрапляє...
Создают агентурную есть
Если их высылают в течении 24 часов
Тогда гаплык
Не успеешь никому передать свою агентуру
А если дают время на сборы
То хоть высылай
Хоть не высылай
Не имеет значения
А вiн каже: Пряний посол, сухий посол а такОЖ - посол *****