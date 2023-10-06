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Новости
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США высылают из страны двух российских дипломатов

держдеп

Соединенные Штаты высылают двух сотрудников российского посольства. Это произошло после того, как РФ приняла аналогичное решение в прошлом месяце.

Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщил представитель Государственного департамента США, передает Цензор.НЕТ.

"В ответ на высылку Российской Федерацией под надуманным предлогом двух дипломатов посольства США в Москве Государственный департамент США объявил персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства, работающих в Соединенных Штатах", - отметил представитель.

Он подчеркнул, что Госдепартамент США "не будет мириться с практикой преследования российским правительством наших дипломатов".

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"Действия Государственного департамента являются четким сигналом, что неприемлемые действия против сотрудников нашего посольства в Москве будут иметь последствия", - добавил представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, в сентябре МИД России объявил персонами нон грата первого секретаря посольства США в Москве Джеффри Силлина и второго секретаря посольства Дэвида Бернстайна.

Имена двух американских дипломатов фигурируют в расследовании российской Федеральной службы безопасности в отношении россиянина Роберта Шонова – бывшего сотрудника генерального консульства США во Владивостоке, задержанного в августе этого года.

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ФСБ утверждает, что с сентября 2022 года Шонов якобы "за материальное вознаграждение" и по поручению Силлина и Бернстайна собирал информацию о полномасштабном вторжении РФ в Украину, мобилизации в России, "проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения".

Автор: 

Госдепартамент США (1832) нон грата (407) посольство РФ (450)


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Топ комментарии
+8
Було б непогано вислати їх частинами і в чорних пакетах.
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06.10.2023 20:08
+5
Всіх каца-дипломатів нах... Одного для роботи цілком достатньо, і лиш під цілодобовим наглядом - бо каДебешнік!😁
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06.10.2023 20:07
+5
Тільки щоб сидів на ланцюгу та в наморднику аби на людей не кидався.
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06.10.2023 20:09
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Правила форума Совет форумчан
Всіх каца-дипломатів нах... Одного для роботи цілком достатньо, і лиш під цілодобовим наглядом - бо каДебешнік!😁
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06.10.2023 20:07 Ответить
Тільки щоб сидів на ланцюгу та в наморднику аби на людей не кидався.
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06.10.2023 20:09 Ответить
Було б непогано вислати їх частинами і в чорних пакетах.
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06.10.2023 20:08 Ответить
О , це чудова пропозиція 👍🏼
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06.10.2023 20:29 Ответить
21 грудня 1919 року американці посадили на пароплав "Бафорд" 249 рускіх гольдманів-беркманів і відвезли на родіну.
Нах-депортація...
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06.10.2023 20:19 Ответить
Люба моя, мила моя...
Знову займаєшся своєю улюбленою справою - копирсанням по рашистських інформаційних помийках.
Яке відношення масове висилання анархістів сторічної давності має до висилки двох дипломатів сьогодні?
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06.10.2023 20:28 Ответить
Анархістів???
Чувачок, ти починаєш "діставати"... Не йди на зачіпку.
Богообраність не тисне? Розмірчик підійшов? Чи на розмір більше треба було взяти? На виріст...
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06.10.2023 21:23 Ответить
Анархісти, соціалісти, профспілкові діячі, комуністи, террористи, які співчувають Радянській владі та Червоній Росії...
Я побачив саме цей мотив їхньої висилки, 249 з 1,5 мільйона вихідців із Російської Імперії у США.
Що побачила ти, то вже проблема твоя та тараканів у твоїй голові
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06.10.2023 21:31 Ответить
Чи я винна в тому, що майже у всіх американських ліваків були єврейські прізвища? Чи революція 1917-го року тобі нічого не підказує?
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06.10.2023 21:47 Ответить
РФ ухалила аналогічнк рішення

Певно, пальчик спух, не туди втрапляє...
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06.10.2023 20:31 Ответить
Цапи штурмуватимуть амбасаду за візою,навіть якщо там залишаться прибиральниця і кухар....
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06.10.2023 20:42 Ответить
Шпионы за время работы
Создают агентурную есть
Если их высылают в течении 24 часов
Тогда гаплык
Не успеешь никому передать свою агентуру
А если дают время на сборы
То хоть высылай
Хоть не высылай
Не имеет значения
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06.10.2023 20:48 Ответить
Якось у каЦАПСЬКОГО диплоМАТА запитують: Який бува посол?
А вiн каже: Пряний посол, сухий посол а такОЖ - посол *****
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06.10.2023 23:57 Ответить
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07.10.2023 00:02 Ответить
Ротация однако Двух выслали, двух новых пришлют.
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07.10.2023 07:37 Ответить
 
 