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Производство дронов в Украине выросло в 100 раз за год, - Шмыгаль

шмигаль

Производство беспилотных летательных аппаратов в Украине выросло в сто раз за счет максимального упрощения бюрократических процедур.

Об этом заявил во время "часа вопросов к правительству" на пленарном заседании Верховной Рады премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Упростили бюрократические процедуры по оборонным закупкам украинских беспилотников. Путь дрона от разработки до его закупки сейчас максимально короткий. За год производство дронов выросло в сто раз", - отметил он.

В то же время он отметил, что разработкой БПЛА стали заниматься более двухсот украинских компаний.

Кроме того, Шмыгаль озвучил прогноз о том, что затраты на оборонные производства в Украине в следующем году возрастут в семь раз, то есть до 55,8 млрд грн.

"Кроме того, мы предусмотрели более 48 млрд грн на пополнение и расширение армии дронов, украинской армии дронов. Враг чувствует силу и мощь нашего оружия, будет еще больше чувствовать", - добавил Шмыгаль.

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Автор: 

украинское оружие (164) дроны (3917) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
+15
- Силой своего воображения представьте себе, какой замечательный жилмассив здесь будет создан! Только в нем одном будет установлено семьсот сорок газовых плит, то есть в 740 раз больше, чем было их в нашем городе до 1913 года! А если взять поэтажно весь объем работ, выполненный нашим СМУ за этот квартал и поставить этажи один на другой, то мы получим здание, которое будет в два раза выше, чем всемирно известная Эйфелева башня, или втрое выше, чем знаменитая "Нотр дам де Пари",что в переводе означает "Собор Парижской Богоматери".
- Какой-какой матери?
- Парижской. Бога... матери...
(с)
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06.10.2023 20:37
+13
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06.10.2023 20:31
+12
було 10 стало 1000?
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06.10.2023 20:33
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06.10.2023 20:31 Ответить
було 10 стало 1000?
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06.10.2023 20:33 Ответить
Не повірите - мільярд (( для них це число сакральне ((
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06.10.2023 21:14 Ответить
Поверю. Даже уверен в этом.
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06.10.2023 21:50 Ответить
Я розумію, що озвучувати навіть приблизні дані, це лише грати на руку ворогу, але як дістали оці «в сто разів»!
Краще б мовчали і займалися своєю справою!
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06.10.2023 20:36 Ответить
Проблема у тому , що жоден із них не займається тим , чим йому за посадою належить займатися . А горе ( а не проблема ) , що це у них від задрипаного голови райадміністрації і аж до найвеличнішого божневтіка ((
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06.10.2023 21:16 Ответить
зросло у сто разів .а в штуках скільки???
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06.10.2023 20:37 Ответить
Сто воно і в Африці сто (( решту волонтери організували (( Чорний гумор , але правда поруч ((
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06.10.2023 21:17 Ответить
Ми втратили майже рік щоб це трапилося.І той рік нам вихїодить тепер боком і дронами і мінними полями і іншими речами.Час і ще раз час для нас важливий.Там на верху так і не дійшло...
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06.10.2023 20:37 Ответить
Чотири з половиною.
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06.10.2023 20:39 Ответить
Втратили - это вы так думаете, а дерьмозеленая ОПГ считает, что выиграли год для х-ла.
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06.10.2023 21:11 Ответить
- Силой своего воображения представьте себе, какой замечательный жилмассив здесь будет создан! Только в нем одном будет установлено семьсот сорок газовых плит, то есть в 740 раз больше, чем было их в нашем городе до 1913 года! А если взять поэтажно весь объем работ, выполненный нашим СМУ за этот квартал и поставить этажи один на другой, то мы получим здание, которое будет в два раза выше, чем всемирно известная Эйфелева башня, или втрое выше, чем знаменитая "Нотр дам де Пари",что в переводе означает "Собор Парижской Богоматери".
- Какой-какой матери?
- Парижской. Бога... матери...
(с)
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06.10.2023 20:37 Ответить
"Ва ввєрєнной МНЕ систємє... Пад МАІМ чуткім рукавоцтвом!"
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06.10.2023 20:42 Ответить
Які БПЛА і де вони ?
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06.10.2023 20:37 Ответить
На фронті, тут кожен день публікують відео
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06.10.2023 20:57 Ответить
Майже все відео надходить з Донбасу, та запорізького напрямку. І майже немає з лівобережжя Херсонщини. 13 вересня було про танк, і наступне уже в цьому місяці - також про танк. А, зважаючи на щоденні обстріли, ще б про знищення артилерії та РСЗО було добре.
Човни також добре, але ж не вони обстрілюють щодня Херсон і прилеглу територію.
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06.10.2023 21:32 Ответить
Густлік, тобі вже писали, що це добре, що взяв нік відомого актора і про танки тобі цікаво. Проте глянь на карту, на скільки збільшилась сіра зона на правобережжі і давай помовчемо.
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06.10.2023 22:54 Ответить
агрохімія зараз в беззаперечних підорах
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06.10.2023 20:37 Ответить
Пистит, *****, лярды считает...
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06.10.2023 20:38 Ответить
Вже було посажено 1 "лярд дерев". Від заяв зебидлоти впевнена блювота.
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06.10.2023 20:40 Ответить
І в той же час волонтери скрізь шукають де б ще прикупити дронів. Напевне ''шморгаль'' живе в паралельній реальності.
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06.10.2023 20:40 Ответить
нас в 100 разiв, а на рохляндiї правда вкупi з iмпортом, у 7000. думай-те...
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06.10.2023 20:44 Ответить
Тобто на ЗП витрачено під трільйон (!), а на техніку та амуніцію солдатам 55 млрд?

А може краще хай трохи популізм прибрати і збалансувати подібний розподіл? Наприклад, 50 на 50? Чи хоче солдат мати ті віртуальні 100 тисяч, бо без зброї його просто як в тирі розстріляють і він їх і не витратить сам? Чи може ми зарплатнею будемо бомбардувати русню?
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06.10.2023 20:45 Ответить
Вдумайтесь, чим наші солдати воювати будуть, якщо поставки уріжуть хоч на чверть?

В воюючій країні 5% військового бюджету витрачено на оборонні замовлення нашого ВПК. І це менше 2 млрд доларів.

Польща не в війні, а в них на цей рік 5.5 млрд тільки на техніку! При тому що це лише в розрізі ВВП лише 1 відсоток. І вони збираються підвищити витрати на армію до 4.5%, з них мінімум (а це 2%+) і це під 10-15 млрд на рік.

А ми воюємо за виживання і менше 2 млрд замовлення. І через це солдати свою ЗП витрачають на закупівлю всього необхідного, бо за 55 млрд гривень на рік багато не навоюєш технікою. І звичайно такі окремі закупівлі виходять по мінімум подвійній ціні, бо всі наживаються на війні, а солдату жити хочеться. Геніальний підхід.
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06.10.2023 20:58 Ответить
В цьому і є трагедія нинішніх часів.Замість зменшити чисельність ,і вдарити якістю,в нас роблять навпаки
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06.10.2023 21:03 Ответить
Спростили (на другий рік війни!) - це типу досягнення цього кабміну!?! А своєю головою наперед не можна було думати? Чи не має чим? Чи такі тут не потрібні?
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06.10.2023 20:50 Ответить
А кацапи на промисловий потік запустили уже давно і штампують як на конвеєрі,а у нас заводи попиляли і дрони приватні компанії і волонтери роблять
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06.10.2023 20:51 Ответить
Бояниш, Дениско. Це вже було.
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06.10.2023 20:52 Ответить
Ну нафіг ця казка...?!!!
Де ті дрони...?!
Це як "супутник" від Притули...він десь є,але його ніхто не бачив...)))
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06.10.2023 21:15 Ответить
Вже казали про це, і я повторю: знаменник у того дробу, що дав 100, був маленький...
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06.10.2023 21:35 Ответить
Було 1 стало 100.
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06.10.2023 21:39 Ответить
100500
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06.10.2023 21:41 Ответить
Було 0 а стало на 0х100=0. Шапіто...
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06.10.2023 21:49 Ответить
Щось ця пафосна, і піарна кругла "сотня" не міняється з початку літа. А мала б вже бути, наприклад, в 127 раз. Бо "100" назвав Офіс, а маріонетки не сміють проявляти ініціативу?
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06.10.2023 21:53 Ответить
Зелёному ушлёпку поверить , себя обмануть.
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06.10.2023 22:32 Ответить
Знову зелені брешуть.
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06.10.2023 23:09 Ответить
З погляду математики поняття в 100 разів, наведене прем'єром дуже навіть відносне і не точне, так як не наводиться то значення від якого потрібно відштовхуватися, тобто одна справа якщо це наприклад 30 і зовсім інша якщо наприклад 300, то і результати відповідно 3000 і 30000 в даному випадку вже відрізняються на порядок ,тобто початкова кількість вироблених дронів дуже тут є важливим
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07.10.2023 00:56 Ответить
Тобто, раніше було 0, а тепер 100?..
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07.10.2023 07:00 Ответить
И где они? Кстати, дроны разные бывают.
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07.10.2023 12:00 Ответить
Шмигаль заявив про важливе досягнення - в Україні виробництво дронів за рік виросло в сотню разів.

Той випадок, коли просто не можу мовчати. Так, виробництво дронів в Україні виросло. Але ДО ЧОГО тут Шмігаль??? До чого тут взагалі зелений уряд?

Вам розповісти як за рік виросло виробництво БПЛА "Валькірія"? Перед вторгненням його не виробляли, бо виробники не мали грошей. Після вторгнення була створена фірма "Бойові птахи України", яка виробляє "Валькірії". Виробляють підприємці. Основний покупець - волонтери і волонтерські фонди. Міноборони "Валькірію" не закуповує взагалі.

А це - один з найбільш масових БПЛА-літаків на фронті.

Схожі історія сталася з "Марою". "Орлик", "Довбуш" - гроші на них збирають волонтери. Про FPV-дрони, роликів про які повен інтернет, я взагалі мовчу. Їх часто густо збирають прямо в бойових підрозділах, а на комплектуючі солдати скидаються з зарплатень!

Виробництво дронів зросло в сотню разів? Я відкрию Шмигалю секрет, пошив військової форми в Україні теж добряче зріс, але основні виробники - волонтери і фірми, які шиють для волонтерів. Солдатам зимою видавали зовсім інше.

Що зробив уряд аби допомогти у виробництві дронів? Він налагодив постачання комплектуючих з-за кордону? Він допоміг фінансово?

Чи лише Шмигаль попіарився?https://t.me/dragonspech/6749
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08.10.2023 15:04 Ответить
 
 