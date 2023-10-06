Производство дронов в Украине выросло в 100 раз за год, - Шмыгаль
Производство беспилотных летательных аппаратов в Украине выросло в сто раз за счет максимального упрощения бюрократических процедур.
Об этом заявил во время "часа вопросов к правительству" на пленарном заседании Верховной Рады премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Упростили бюрократические процедуры по оборонным закупкам украинских беспилотников. Путь дрона от разработки до его закупки сейчас максимально короткий. За год производство дронов выросло в сто раз", - отметил он.
В то же время он отметил, что разработкой БПЛА стали заниматься более двухсот украинских компаний.
Кроме того, Шмыгаль озвучил прогноз о том, что затраты на оборонные производства в Украине в следующем году возрастут в семь раз, то есть до 55,8 млрд грн.
"Кроме того, мы предусмотрели более 48 млрд грн на пополнение и расширение армии дронов, украинской армии дронов. Враг чувствует силу и мощь нашего оружия, будет еще больше чувствовать", - добавил Шмыгаль.
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Краще б мовчали і займалися своєю справою!
- Какой-какой матери?
- Парижской. Бога... матери...
(с)
Човни також добре, але ж не вони обстрілюють щодня Херсон і прилеглу територію.
А може краще хай трохи популізм прибрати і збалансувати подібний розподіл? Наприклад, 50 на 50? Чи хоче солдат мати ті віртуальні 100 тисяч, бо без зброї його просто як в тирі розстріляють і він їх і не витратить сам? Чи може ми зарплатнею будемо бомбардувати русню?
В воюючій країні 5% військового бюджету витрачено на оборонні замовлення нашого ВПК. І це менше 2 млрд доларів.
Польща не в війні, а в них на цей рік 5.5 млрд тільки на техніку! При тому що це лише в розрізі ВВП лише 1 відсоток. І вони збираються підвищити витрати на армію до 4.5%, з них мінімум (а це 2%+) і це під 10-15 млрд на рік.
А ми воюємо за виживання і менше 2 млрд замовлення. І через це солдати свою ЗП витрачають на закупівлю всього необхідного, бо за 55 млрд гривень на рік багато не навоюєш технікою. І звичайно такі окремі закупівлі виходять по мінімум подвійній ціні, бо всі наживаються на війні, а солдату жити хочеться. Геніальний підхід.
Де ті дрони...?!
Це як "супутник" від Притули...він десь є,але його ніхто не бачив...)))
Той випадок, коли просто не можу мовчати. Так, виробництво дронів в Україні виросло. Але ДО ЧОГО тут Шмігаль??? До чого тут взагалі зелений уряд?
Вам розповісти як за рік виросло виробництво БПЛА "Валькірія"? Перед вторгненням його не виробляли, бо виробники не мали грошей. Після вторгнення була створена фірма "Бойові птахи України", яка виробляє "Валькірії". Виробляють підприємці. Основний покупець - волонтери і волонтерські фонди. Міноборони "Валькірію" не закуповує взагалі.
А це - один з найбільш масових БПЛА-літаків на фронті.
Схожі історія сталася з "Марою". "Орлик", "Довбуш" - гроші на них збирають волонтери. Про FPV-дрони, роликів про які повен інтернет, я взагалі мовчу. Їх часто густо збирають прямо в бойових підрозділах, а на комплектуючі солдати скидаються з зарплатень!
Виробництво дронів зросло в сотню разів? Я відкрию Шмигалю секрет, пошив військової форми в Україні теж добряче зріс, але основні виробники - волонтери і фірми, які шиють для волонтерів. Солдатам зимою видавали зовсім інше.
Що зробив уряд аби допомогти у виробництві дронів? Він налагодив постачання комплектуючих з-за кордону? Він допоміг фінансово?
Чи лише Шмигаль попіарився?https://t.me/dragonspech/6749