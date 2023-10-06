Производство дронов в Украине выросло в 100 раз за год, - Шмыгаль

Производство беспилотных летательных аппаратов в Украине выросло в сто раз за счет максимального упрощения бюрократических процедур.

Об этом заявил во время "часа вопросов к правительству" на пленарном заседании Верховной Рады премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Упростили бюрократические процедуры по оборонным закупкам украинских беспилотников. Путь дрона от разработки до его закупки сейчас максимально короткий. За год производство дронов выросло в сто раз", - отметил он.

В то же время он отметил, что разработкой БПЛА стали заниматься более двухсот украинских компаний.

Кроме того, Шмыгаль озвучил прогноз о том, что затраты на оборонные производства в Украине в следующем году возрастут в семь раз, то есть до 55,8 млрд грн.

"Кроме того, мы предусмотрели более 48 млрд грн на пополнение и расширение армии дронов, украинской армии дронов. Враг чувствует силу и мощь нашего оружия, будет еще больше чувствовать", - добавил Шмыгаль.

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