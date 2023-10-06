РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12747 посетителей онлайн
Новости Отопительный сезон
883 10

Украина будет полностью готова к прохождению отопительного сезона, - министр энергетики Галущенко

галущенко

Украина будет полностью готова к прохождению отопительного сезона, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Что касается подготовки к прохождению следующего отопительного сезона… Что касается готовности вообще самой энергосистемы, то хочу дать такое общее понимание, что мы полностью будем готовы как с точки зрения генерации электроэнергии, так и с точки зрения передачи электроэнергии и соответствующих ресурсов для прохождения отопительного сезона", – сказал Галущенко во время "часа вопросов к правительству" на пленарном заседании Верховной Рады в пятницу.

Соответственно, по его словам, это означает, что "генерация будет полностью обеспечивать потребление на необходимом уровне, равно как и ресурсы, необходимые для генерации соответствующей электроэнергии, и есть, и будут обеспечены".

Читайте также: Россия может создать условия для ядерного инцидента после деоккупации ЗАЭС, – Галущенко

Автор: 

Газ (10225) уголь (1001) Галущенко Герман (258) отопительный сезон (530) Теплокоммунэнерго (91)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+2
Миллиард деревьев -хватит и на дрова, и слуг развешивать
показать весь комментарий
06.10.2023 21:33
+1
А Зе пообіцяв, що будуть обстрілювати
показать весь комментарий
06.10.2023 21:03
+1
"БУДЕ"?!!
Ще місяць тому клялись та кричали, що "ВЖЕ ГОТОВІ"!
показать весь комментарий
06.10.2023 23:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Україна буде повністю готова

Буде!
Буде!
Вра-а-а!
показать весь комментарий
06.10.2023 20:50 Ответить
А Зе пообіцяв, що будуть обстрілювати
показать весь комментарий
06.10.2023 21:03 Ответить
А коли буде готова? Петух еще не клюнул? Да, в Августе должны были отрапортовать , шо уже, пилять, готова.
показать весь комментарий
06.10.2023 21:19 Ответить
Миллиард деревьев -хватит и на дрова, и слуг развешивать
показать весь комментарий
06.10.2023 21:33 Ответить
газ оплатил? уголь, мазут на ТЭС завёз балабол ахметовича
показать весь комментарий
06.10.2023 21:40 Ответить
Період заяв "ми повністю готові", раптом змінився на "будемо повністю готові".
показать весь комментарий
06.10.2023 21:40 Ответить
"БУДЕ"?!!
Ще місяць тому клялись та кричали, що "ВЖЕ ГОТОВІ"!
показать весь комментарий
06.10.2023 23:27 Ответить
Ця влада вся в майбутньому Буде, може, колись, якось, побудуємо, плануємо і тд Це як колись, йдемо до комунізму
показать весь комментарий
07.10.2023 07:09 Ответить
Вообще-то уже нужно было быть готовыми, холода на улице. Я понимаю, что война, постоянные обстрелы, но есть реальные провалы и по линии Министерства энергетики
показать весь комментарий
09.10.2023 08:43 Ответить
 
 