Украина будет полностью готова к прохождению отопительного сезона, - министр энергетики Галущенко
Украина будет полностью готова к прохождению отопительного сезона, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Что касается подготовки к прохождению следующего отопительного сезона… Что касается готовности вообще самой энергосистемы, то хочу дать такое общее понимание, что мы полностью будем готовы как с точки зрения генерации электроэнергии, так и с точки зрения передачи электроэнергии и соответствующих ресурсов для прохождения отопительного сезона", – сказал Галущенко во время "часа вопросов к правительству" на пленарном заседании Верховной Рады в пятницу.
Соответственно, по его словам, это означает, что "генерация будет полностью обеспечивать потребление на необходимом уровне, равно как и ресурсы, необходимые для генерации соответствующей электроэнергии, и есть, и будут обеспечены".
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