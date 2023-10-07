Рашисты нанесли ракетный удар по Одесщине, попадание в пансионат и зернохранилище

В ночь на 7 октября российские войска нанесли по Одесщине ракетный удар.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

"Цели террористов - гражданская и припортовая инфраструктура. В Одесском районе попадание произошло в здание пансионата и в зернохранилище возле порта. Обломки ракет и взрывная волна повлекли за собой пожар в гаражном кооперативе. Повреждены несколько многоквартирных домов. Выбиты окна", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что пострадавшие не зафиксированы.

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Позже Кипер уточнил, что пострадали четыре человека. Они получили ранения от обломков стекла. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь.