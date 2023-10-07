Рашисты нанесли ракетный удар по Одесщине, попадание в пансионат и зернохранилище
В ночь на 7 октября российские войска нанесли по Одесщине ракетный удар.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
"Цели террористов - гражданская и припортовая инфраструктура. В Одесском районе попадание произошло в здание пансионата и в зернохранилище возле порта. Обломки ракет и взрывная волна повлекли за собой пожар в гаражном кооперативе. Повреждены несколько многоквартирных домов. Выбиты окна", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что пострадавшие не зафиксированы.
Позже Кипер уточнил, что пострадали четыре человека. Они получили ранения от обломков стекла. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь.
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Треба знищувати.
До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет Фау-1, Фау-2, авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерногї зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
Скільки українських громадян, підприємств, будинків, міст повинен знищити Пуйло, щоб до злочинця Боневтіка дійшло, що єдиний спосіб припинити цю агресію скаженого Пуйла є ракети у відповідь по всій території Росії.? Іншу мову Пуйло не розуміє. Завдяки своїй бездіяльності Янелох-Боневтік став по суті союзником Пуйла і співучасником його злочинів.
Саддам Владимирович
Очень, надо сказать, мощный художественный образ.