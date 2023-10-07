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Рашисты нанесли ракетный удар по Одесщине, попадание в пансионат и зернохранилище

ракета

В ночь на 7 октября российские войска нанесли по Одесщине ракетный удар.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

"Цели террористов - гражданская и припортовая инфраструктура. В Одесском районе попадание произошло в здание пансионата и в зернохранилище возле порта. Обломки ракет и взрывная волна повлекли за собой пожар в гаражном кооперативе. Повреждены несколько многоквартирных домов. Выбиты окна", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что пострадавшие не зафиксированы.

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Позже Кипер уточнил, что пострадали четыре человека. Они получили ранения от обломков стекла. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь.

Автор: 

обстрел (27151) Одесская область (3571) ракеты (3569)


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Топ комментарии
+14
А вона і не втихомириться.
Треба знищувати.
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07.10.2023 07:22
+13
ага після вбивства 51 особи, за просто так, вони більше не будуть вбивати. Вони вбивають і будуть вбивати пачками людей, поки наша петушня буде кричати "Ми не такіє ми не будем в атвєт такоє делать". **** защекани
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07.10.2023 07:39
+10
Наші у відповідь ******* по сараю в курський області? Сподіваюсь хоча б будку трансформатора в селі ******** знищили
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07.10.2023 07:33
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Сволота кацапська і не думає втихомирюватись
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07.10.2023 07:16 Ответить
А вона і не втихомириться.
Треба знищувати.
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07.10.2023 07:22 Ответить
ага після вбивства 51 особи, за просто так, вони більше не будуть вбивати. Вони вбивають і будуть вбивати пачками людей, поки наша петушня буде кричати "Ми не такіє ми не будем в атвєт такоє делать". **** защекани
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07.10.2023 07:39 Ответить
Існує ЄДИНИЙ СПОСІБ протидії ракетним обстрілам Росії- це ракетні обстріли у відповідь. Причому своїми ракетами, щоб маразматичні Байдени не вказували, куди стріляти, а куди ні. Для цього збудувати в Карпатах, а точніше в Прикарпатті, підземний завод по виготовленнню ракет, щоб не страшна була навіть атомна бомба. Подібний приклад в історії вже був, коли німці під час Другої світової війни цілком успішно на підземному заводі ( гора Кроненберг) виготовляли ракети ФАУ-2. Це дорого, але інших варіантів просто не існує. Коли ракети почнуть вибухати по всій Росії, тільки тоді ракетні атаки України припиняться. Україна володіє ракетними технологіями. Досвід будівництва тунелів в Карпатах в України є: збудували ж новий тунель до станції Волівець. Та й в часи Радянського Союзу в Карпатах в Делятині і в Криму поблизу Феодосії побудували систему бункерів всередині гір де зберігалася ядерна зброя СРСР. Ці бункери могли витримати бомбардування атомною бомбою. Бункер у Делятині, який використовувався ЗСУ, вже пробували обстрілювати ракетами типу "Кинджал"московські вурдалаки, але безрезультатно. Всі інші спроби десь на території України побудувати завод приречені на провал, бо будуть знищуватися російськими ракетами.
До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет Фау-1, Фау-2, авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерногї зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
Скільки українських громадян, підприємств, будинків, міст повинен знищити Пуйло, щоб до злочинця Боневтіка дійшло, що єдиний спосіб припинити цю агресію скаженого Пуйла є ракети у відповідь по всій території Росії.? Іншу мову Пуйло не розуміє. Завдяки своїй бездіяльності Янелох-Боневтік став по суті союзником Пуйла і співучасником його злочинів.
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07.10.2023 11:37 Ответить
Я розумію це,і робити це потрібно було ще в 2019,але хоча б тепер почали.Не думаю що там якесь гігантське виробництво повинно бути.10 000 метрів квадратних я думаю вистачить
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07.10.2023 12:20 Ответить
Отдельно хочется отметить придуманный вчера антипутинским блогером с ником Мурз термин для названия кремлёвского сатрапа:

Саддам Владимирович

Очень, надо сказать, мощный художественный образ.
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07.10.2023 12:44 Ответить
Смерть кацапам!
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07.10.2023 07:21 Ответить
Наші у відповідь ******* по сараю в курський області? Сподіваюсь хоча б будку трансформатора в селі ******** знищили
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07.10.2023 07:33 Ответить
А говорил узкий город. СЛАВА УКРАИНЕ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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07.10.2023 08:09 Ответить
Кацапську мерзоту треба знищувати де тільки можна це світове зло, ця погань нічого не може крім убивати ,руйнувати і грабувати це варвари 21 століття.
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07.10.2023 08:11 Ответить
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07.10.2023 09:26 Ответить
Poky v ope budut der'maki, rezul/tatu ne bude !!!! Treba gatyty po kacapam !!!
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07.10.2023 10:27 Ответить
Туда уже каждый день прилеты, ладно понятно запад боится дать ракеты на 500+ км, но хотя бы средствами ПВО можно обеспечить.
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07.10.2023 11:09 Ответить
У мене в районі Одеси, що ближче до Чорноморська електрика підскочила так, що відсікачі спрацювали. Гупнуло добряче. ******! ... ***** ото?!
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07.10.2023 11:45 Ответить
В Харківській області, в селі Гроза, де проходили поминання однозначно навів місцевий колаборант. Його б вирахувати та живцем відрубати руки, ноги, відрізати вуха, ніс та вирвати язика, а рани посипати сіллю і нехай здихає потвора, яка продалася російській орді. Безліч говорять, що росіяни- брати. Як може орда алкоголіків та дармоїдів, що не бажають працювати, а це понад 180 національностей бути подібною до миролюбних та роботящих українців. Тим паче Київська держава утворилася, коли ще на російських озерах квакали жаби. Тому про якесь братання забудьмо назавжди! путін вирішив наслідувати гітлера і нав'язати російський фашизм не тільки Україні, а й Європі. Проте, ''не так сталося, як гадалося.'' Прийде кінець і путіну і росії.
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07.10.2023 20:40 Ответить
А то часом не по будинку відпочинку Ломаченка попали? Бо в кацапів завжди так, що бий своїх, щоб чужі боялись...
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08.10.2023 10:31 Ответить
 
 