Ночью войска РФ били по Никопольскому району
Войска РФ продолжают наносить удары по территории Днепропетровщины.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, дважды за ночь агрессор бил по Никопольскому району.
"Под ударом вражеской артиллерии оказалась Марганецкая громада. Почти полтора десятка снарядов попали по одному из местных сел. Какой они нанесли ущерб, еще выясняют спасатели, обследуя пораженную территорию. Люди невредимы", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в остальных громадах Днепропетровщины обошлось без обстрелов.
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Thomas #571866
показать весь комментарий07.10.2023 08:37 Ответить Мне нравится 2
Чайка Київ
показать весь комментарий07.10.2023 09:32 Ответить Мне нравится 0
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