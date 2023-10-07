Ночью войска РФ били по Никопольскому району

Войска РФ продолжают наносить удары по территории Днепропетровщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, дважды за ночь агрессор бил по Никопольскому району.

"Под ударом вражеской артиллерии оказалась Марганецкая громада. Почти полтора десятка снарядов попали по одному из местных сел. Какой они нанесли ущерб, еще выясняют спасатели, обследуя пораженную территорию. Люди невредимы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в остальных громадах Днепропетровщины обошлось без обстрелов.

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