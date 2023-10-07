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Ночью войска РФ били по Никопольскому району

нікополь

Войска РФ продолжают наносить удары по территории Днепропетровщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, дважды за ночь агрессор бил по Никопольскому району.

"Под ударом вражеской артиллерии оказалась Марганецкая громада. Почти полтора десятка снарядов попали по одному из местных сел. Какой они нанесли ущерб, еще выясняют спасатели, обследуя пораженную территорию. Люди невредимы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в остальных громадах Днепропетровщины обошлось без обстрелов.

Читайте: Россияне били по Никополю дронами и из артиллерии, ранен один человек

Автор: 

обстрел (27151) Никополь (1021) Днепропетровская область (3948)


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не гатили а вбивали людей
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07.10.2023 08:37 Ответить
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07.10.2023 09:32 Ответить
 
 