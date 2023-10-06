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Россияне били по Никополю дронами и из артиллерии, ранен один человек

шахед

Россияне в течение суток выпустили по Никополю на Днепропетровщине 4 дрона-камикадзе.

Об этом в фейсбуке сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"В течение дня громко было в Никополе. Враг ударил по городу четырьмя дронами-камикадзе. И трижды накрывал его артиллерийским огнем", - говорится в сообщении.

Осколочные ранения получила 44-летняя женщина. Ее госпитализировали.

Повреждены админздание, инфраструктурный объект и гостиница. Изуродованы два частных дома, несколько автомобилей и линия электропередачи.

В остальных районах было спокойно.

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Автор: 

обстрел (27151) Никополь (1021) Лысак Сергей (108) Днепропетровская область (3948)


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там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
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06.10.2023 21:51 Ответить
 
 