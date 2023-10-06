Россияне били по Никополю дронами и из артиллерии, ранен один человек
Россияне в течение суток выпустили по Никополю на Днепропетровщине 4 дрона-камикадзе.
Об этом в фейсбуке сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"В течение дня громко было в Никополе. Враг ударил по городу четырьмя дронами-камикадзе. И трижды накрывал его артиллерийским огнем", - говорится в сообщении.
Осколочные ранения получила 44-летняя женщина. Ее госпитализировали.
Повреждены админздание, инфраструктурный объект и гостиница. Изуродованы два частных дома, несколько автомобилей и линия электропередачи.
В остальных районах было спокойно.
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