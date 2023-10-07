Рашисты обстреляли село в Запорожском районе, погибла женщина, двое раненых

Сегодня, в 8:00, рашисты обстреляли село Беленькое Запорожского района.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате коварного вражеского удара повреждены частный дом и хозяйственные постройки. К сожалению, погибла женщина. Еще 2 человека ранены.

По предварительным данным, военнослужащие РФ обстреляли мирное село с РСЗО кассетными снарядами.

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