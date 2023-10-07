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Рашисты обстреляли село в Запорожском районе, погибла женщина, двое раненых

запорізька

Сегодня, в 8:00, рашисты обстреляли село Беленькое Запорожского района.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате коварного вражеского удара повреждены частный дом и хозяйственные постройки. К сожалению, погибла женщина. Еще 2 человека ранены.

По предварительным данным, военнослужащие РФ обстреляли мирное село с РСЗО кассетными снарядами.

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Автор: 

обстрел (27151) Запорожская область (3083)


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Моє рідне село😭😱🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
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07.10.2023 09:38 Ответить
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07.10.2023 09:41 Ответить
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07.10.2023 10:07 Ответить
Вже 2 загиблих і 2 поранених😢😢😢🤬🤬🤬🤬🤬
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07.10.2023 15:21 Ответить
 
 