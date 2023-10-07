Войска РФ утром обстреляли две громады на Сумщине, зафиксировано 10 взрывов
Утром 7 октября оккупанты обстреляли Краснопольскую и Дружбовскую громады в Сумской области.
Об этом сообщает Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Утром россияне совершили 2 обстрела пограничья. Зафиксировано 10 взрывов. Обстрелам подверглись Краснопольская и Дружбовская громады.
Дружбовская громада: произведен обстрел из РСЗО "Град" (6 взрывов).
Краснопольская громада: враг бил из минометов (4 взрыва)", - говорится в сообщении.
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показать весь комментарий07.10.2023 09:40 Ответить Мне нравится 0
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