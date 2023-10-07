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Войска РФ утром обстреляли две громады на Сумщине, зафиксировано 10 взрывов

сумщина,обстріл,наслідки

Утром 7 октября оккупанты обстреляли Краснопольскую и Дружбовскую громады в Сумской области.

Об этом сообщает Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Утром россияне совершили 2 обстрела пограничья. Зафиксировано 10 взрывов. Обстрелам подверглись Краснопольская и Дружбовская громады.

Дружбовская громада: произведен обстрел из РСЗО "Град" (6 взрывов).

Краснопольская громада: враг бил из минометов (4 взрыва)", - говорится в сообщении.

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Автор: 

обстрел (27151) Сумская область (3129)


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Їх весь час обстрілюють, а чинуші при цьому бабло тирять... Шапіто...
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07.10.2023 09:40 Ответить
 
 