Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Полтавщине, повреждены частные дома

Ночью во время воздушной тревоги в Миргородском районе Полтавской области раздался взрыв.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Враг атаковал Полтавщину. Во время воздушной тревоги был слышен звук взрыва в Миргородском районе", - написал он.

Позже Лунин сообщил о взрыве ракеты.

"Вражеская ракета взорвалась в Миргородском районе. Повреждены девять частных домов. К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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