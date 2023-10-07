Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Полтавщине, повреждены частные дома
Ночью во время воздушной тревоги в Миргородском районе Полтавской области раздался взрыв.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Враг атаковал Полтавщину. Во время воздушной тревоги был слышен звук взрыва в Миргородском районе", - написал он.
Позже Лунин сообщил о взрыве ракеты.
"Вражеская ракета взорвалась в Миргородском районе. Повреждены девять частных домов. К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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