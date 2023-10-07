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Ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Полтавщине, повреждены частные дома

ракета

Ночью во время воздушной тревоги в Миргородском районе Полтавской области раздался взрыв.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Враг атаковал Полтавщину. Во время воздушной тревоги был слышен звук взрыва в Миргородском районе", - написал он.

Позже Лунин сообщил о взрыве ракеты.

"Вражеская ракета взорвалась в Миргородском районе. Повреждены девять частных домов. К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Также читайте: Враг бил по Одесщине ракетами "Оникс": последствия атаки. ФОТОрепортаж

Автор: 

ракеты (3569) Полтавская область (1152)


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07.10.2023 09:56 Ответить
Тепер бачимо що кацапня винищує націю і намагається перетворити Схід на пустелю....і діюча влада своїми діями це підтримує, зелену плісняву потрібно винищити.
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07.10.2023 10:04 Ответить
https://korrespondent.net/world/4629648-khamas-zaiavyl-o-zapuske-5000-raket-po-yzraylui ХАМАС заявил о запуске 5000 ракет по Израилю
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07.10.2023 10:13 Ответить
производства РФ
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07.10.2023 10:15 Ответить
путин вводит войска евреям
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07.10.2023 10:34 Ответить
А чому відсутня інформація від Повітряних сил України про нічні обстріли? Я статистики не знайшла
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07.10.2023 10:39 Ответить
А вам це для якої цілі, треба?
Хтось вас СПОНУКАЄ
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07.10.2023 11:59 Ответить
Українці теж мають право знати, а не тільки кацапи.
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07.10.2023 12:40 Ответить
А ти с какой целью хоШ інтьЄрьЄсАваЦЦА?
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07.10.2023 14:17 Ответить
 
 