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Враг бил по Одесщине ракетами "Оникс": последствия атаки. ФОТОрепортаж

Ночью враг атаковал Одесщину сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа Оникс, выпущенными из берегового ракетного комплекса Бастион во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".

Напоминается, что попадание произошло в здание пансионата в рекреационной зоне и зернохранилище припортовой инфраструктуры.

Информация о пострадавших не поступала.

ОК "Південь" также публикует последствия вражеского удара.

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Враг бил по Одесщине ракетами Оникс: последствия атаки 01
Враг бил по Одесщине ракетами Оникс: последствия атаки 02
Враг бил по Одесщине ракетами Оникс: последствия атаки 03
Враг бил по Одесщине ракетами Оникс: последствия атаки 04
Враг бил по Одесщине ракетами Оникс: последствия атаки 05
Враг бил по Одесщине ракетами Оникс: последствия атаки 06
Враг бил по Одесщине ракетами Оникс: последствия атаки 07
Враг бил по Одесщине ракетами Оникс: последствия атаки 08
Враг бил по Одесщине ракетами Оникс: последствия атаки 09
Враг бил по Одесщине ракетами Оникс: последствия атаки 10
Враг бил по Одесщине ракетами Оникс: последствия атаки 11
Враг бил по Одесщине ракетами Оникс: последствия атаки 12
Враг бил по Одесщине ракетами Оникс: последствия атаки 13
Враг бил по Одесщине ракетами Оникс: последствия атаки 14
Враг бил по Одесщине ракетами Оникс: последствия атаки 15
Враг бил по Одесщине ракетами Оникс: последствия атаки 16
Враг бил по Одесщине ракетами Оникс: последствия атаки 17
Враг бил по Одесщине ракетами Оникс: последствия атаки 18

Як повідомлялося, у ніч на 7 жовтня російські війська завдали по Одещині ракетного удару.

Автор: 

обстрел (27202) Одесская область (3574) ракеты (3572)


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Дуже добре валувати з кожної праски про новий коридор, захищений та невразливий. Але ж треба розуміти психіку (ні, не психологію) ворога та те, що у коридорів є початок... нерухомий...
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07.10.2023 07:40 Ответить
Онікс ? дорогущими ракетами..
ракети закінчуються...чмобіки массово здаються..?
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07.10.2023 07:47 Ответить
Зе досі думає, що він пуп землі. Шмаркля всіх потяне на дно своєю тупістю і дурістю. До речі щось не чутно як він махає кулаками та дає відповідь обіцяну.
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07.10.2023 08:48 Ответить
Навіть забиті села знають,що порти захищати потрібно, а не Кончу Заспу. А тут статистика, фото і шляхи вивезення зерна,як запрошення до обстрілів. Чи і не війна
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07.10.2023 09:29 Ответить
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07.10.2023 09:31 Ответить
Які козли - таке і молоко...
З часів Єкатерини...
Рашистське кончене *****..
Бидляча суть скотини...
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07.10.2023 09:50 Ответить
 
 