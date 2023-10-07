Враг бил по Одесщине ракетами "Оникс": последствия атаки. ФОТОрепортаж
Ночью враг атаковал Одесщину сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа Оникс, выпущенными из берегового ракетного комплекса Бастион во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".
Напоминается, что попадание произошло в здание пансионата в рекреационной зоне и зернохранилище припортовой инфраструктуры.
Информация о пострадавших не поступала.
ОК "Південь" также публикует последствия вражеского удара.
Як повідомлялося, у ніч на 7 жовтня російські війська завдали по Одещині ракетного удару.
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