Враг бил по Одесщине ракетами "Оникс": последствия атаки. ФОТОрепортаж

Ночью враг атаковал Одесщину сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа Оникс, выпущенными из берегового ракетного комплекса Бастион во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".

Напоминается, что попадание произошло в здание пансионата в рекреационной зоне и зернохранилище припортовой инфраструктуры.

Информация о пострадавших не поступала.

ОК "Південь" также публикует последствия вражеского удара.

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Як повідомлялося, у ніч на 7 жовтня російські війська завдали по Одещині ракетного удару.