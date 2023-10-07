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Новости Война
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Оккупанты обстреляли Херсон, ранен мужчина

херсон

Вражеские войска продолжают наносить удары по Херсону.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, во время утреннего обстрела Днепровского района Херсона российскими оккупантами был ранен мужчина 52 лет. В момент вражеской атаки он находился во дворе собственного дома. Пострадавшего в состоянии средней тяжести госпитализировали.

Читайте: Сутки на Херсонщине: враг попал в жилые кварталы и завод, двое раненых

Автор: 

обстрел (27151) Херсон (2821)


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У ніч на 6 жовтня в окупованому Криму було чути вибухи, сили ППО працювали над Севастопольською та Південною бухтами. У Севастополі росіяни вкотре відбивалися від морських дронів. Таким чином, прямо на наших очах відбувається нейтралізація Чорноморського флоту РФ, російські судна буксируються до Новоросійська.
На думку полковника запасу ЗСУ Романа Світана, приблизно за рік повністю ліквідуємо весь флот окупантів.

Слава Україні!
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07.10.2023 10:29 Ответить
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07.10.2023 10:32 Ответить
 
 