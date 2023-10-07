Оккупанты обстреляли Херсон, ранен мужчина
Вражеские войска продолжают наносить удары по Херсону.
Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, во время утреннего обстрела Днепровского района Херсона российскими оккупантами был ранен мужчина 52 лет. В момент вражеской атаки он находился во дворе собственного дома. Пострадавшего в состоянии средней тяжести госпитализировали.
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На думку полковника запасу ЗСУ Романа Світана, приблизно за рік повністю ліквідуємо весь флот окупантів.
Слава Україні!