Оккупанты обстреляли Херсон, ранен мужчина

Вражеские войска продолжают наносить удары по Херсону.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, во время утреннего обстрела Днепровского района Херсона российскими оккупантами был ранен мужчина 52 лет. В момент вражеской атаки он находился во дворе собственного дома. Пострадавшего в состоянии средней тяжести госпитализировали.

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