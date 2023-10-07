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Израиль объявил массовый призыв резервистов, армия страны в состоянии готовности к войне. ВИДЕО 18+

израиль

После утренней ракетной атаки ХАМАС по территории Израиля министерство обороны страны объявило о массовом призыве резервистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Также сообщается, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о готовности к войне.

"ЦАХАЛ объявляет состояние готовности к войне… Из Сектора Газа ведется широкомасштабный ракетный обстрел израильской территории, террористы проникли на территорию Израиля через разные пункты", - говорится в заявлении.

В офисе премьер-министра страны сообщили, что Кабмин соберется около 13:00 по местному времени. После развернутой оценки ситуации в 9:30 министр обороны Йоав Галант утвердил призыв солдат резерва в соответствии с потребностями ЦАХАЛа.

Министр также объявил об "особой ситуации с безопасностью" на территории Израиля в радиусе 80 км от сектора Газа. Этот статус позволяет ЦАХАЛ предоставлять гражданским лицам инструкции по безопасности на ближайших объектах.

Также смотрите: ХАМАС нанес массированный ракетный удар по Израилю, боевики Сектора Газа пытаются проникнуть в южное поселение. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Старший военный командующий ХАМАС Мохаммад ад-Дейф объявил о начале операции в трансляции в СМИ, призывая палестинцев по всему миру к борьбе. Он сообщил, что по Израилю было выпущено 5000 ракет.

Автор: 

Израиль (1924) обстрел (27151) Сектор Газа (178)


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Топ комментарии
+37
Мама Риме придется бежать на виллу в Италии...
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07.10.2023 10:37
+34
Кацапи пішли ва-банк! Активізувпли всі сплячі структури. Мета - відвернути увагу в першу чергу США від війни в Україні і максимально зменшити поставки озброєнь.
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07.10.2023 10:37
+33
На Ближнем Востоке всё как обычно. Боевики ХАМАС и дружественных им террористических группировок атаковали Израиль. Массовые пуски ракет и внезапная наземная атака приграничных территорий. Армия Израиля отвечает, объявлен массовый призыв резервистов.

В целом все, как обычно. Администрация ХАМАС в Газе не способна создать нормальную жизнь для населения (задача на самом деле достаточно нетривиальная во всех отношениях, тем более, что сектор Газа - одно из самых плотно населенных мест на планете и одно из самых бедных). Лидеры ХАМАС резонно полагают, что раз они не в состоянии обеспечить всё население сектора и на всех международной помощи не хватит, то самое логичное - обеспечить себя любимых, а остальное потратить на ракеты и автоматы.

Недовольство населения сбрасывается через маленькие локальные вспышки конфликтов с Израилем, которые заканчиваются всегда одинаково - израильская армия отбивает нападение, расширяет санитарную полосу, сгоняя с нее палестинцев и уплотняя и без того переуплотненную Газу. Руководство ХАМАС получает новую порцию помощи и новый аргумент в пользу лозунга «если не мы, то вас всех тут уничтожат, только мы вас защитим».

И через какое-то время цикл повторяется. Сегодня как раз начало нового цикла. Всё как обычно. Когда власть не способна обеспечить мирную жизнь, она кровно заинтересована в том, чтобы создавать перманентный кризис и удерживаться у руля через такой кризис. Мирная жизнь для такой власти противопоказана, так как в мирной жизни она ничего не понимает, не умеет и главное - не сможет обеспечивать свое благосостояние. Ну и в чем тогда резон заниматься мирной жизнью?
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07.10.2023 10:31
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Колись знаходив в неті інфу про дослідника "голокосту,до речі він був євреєм і доводив цифрами що кількість жертв "голокосту" значно завищена,тому що фізично неможливо було знищити таку кількість євреїв в газових камерах а потім їх кремувати.
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07.10.2023 20:51 Ответить
Схоже що Вам трапилась книжка https://coollib.com/b/227599-aleksey-tokar-pochemu-ya-ne-veryu-v-holokost/read Алексей Токарь " https://coollib.com/b/227599-aleksey-tokar-pochemu-ya-ne-veryu-v-holokost/read Почему я не верю в холокост?"
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07.10.2023 22:35 Ответить
Ну шо,мудрый еврейский нарит,доцеловались с кацапами,додружились,досохранялись и доосторожничали.Вот вам и ответочка от рассейского нариду.Все прекрасно знают кто стоит за спинами арабов,пивет вам то КГБ.
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07.10.2023 12:03 Ответить
той Сектор Газа давно треба стерти з лиця землі,а кінчених палестинців вигнати до Сирії.
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07.10.2023 12:04 Ответить
Євреї на своїй землі,де вони і жили більше двох тисяч років,саме через ***@них арабів вони тікали по всьому світу. і до 1948 року вони там також жили.в 1948 просто офіційно була створена держава Ізраїль на землях Британської корони.
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07.10.2023 12:35 Ответить
угу ... а на наших землях Перуну молилися, але чомусь зрадили і прийняли віру єврейського народу ... скільки живу - дивуюсь ...
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07.10.2023 13:10 Ответить
Сектор Газа це окупована Ізраїлем територія Палестини. За військові злочини на цій території ООН прирівняла офіційну ідеологію Ізраїлю "сіонізм" до фашизму та комунізму.
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07.10.2023 12:32 Ответить
Зачем такая эскалация? Сядьте за стол переговоров и помиритесь!
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07.10.2023 12:15 Ответить
Тонко.
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08.10.2023 01:53 Ответить
Olena Garna

@1xxxxx_go

·

https://twitter.com/1xxxxx_go/status/1710560352180597162 1 ч

Взагалі все що відбувається,відбувається через те,що в світі перестали працювати міжнародні інституції. Через безкарність ****** всі терористичні угрупування. Русня накачала всіх цим відчуттям вседозволеності
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07.10.2023 12:18 Ответить
Авже ж і тут русня. А те, що такі загострення ставались ледь не кожні 5 років, то мабуть магнітні бурі були винні.
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07.10.2023 12:20 Ответить
Ізраїль задовго до рашистів, вже десятки років успішно клав прибор на всі міжнародні інституції стосовно сектору Газа. А русню неожноразово ловили на контактах з різними терористичними угроповуваннями, терор це фішка кацапів. комуняки завжди підтримували терористів ще з часів Троцького. Зараз задіяли палестинців, щоб відвернути увагу від України.
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07.10.2023 22:29 Ответить
"После утренней ракетной атаки ХАМАС по территории Израиля министерство обороны страны объявило о массовом призыве резервистов. " Украина должна помочь Израилю ! Нужно прислать 10 касок, пару коробок бинтов и пачку вазелина . Ах да ! И ещё выразить озабоченность
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07.10.2023 12:21 Ответить
Мы не кацапы чтоб радоваться чужим смертям. Израиль хоть нам не помогает, но он имеет свои проблемы под боком, которые как видим несколько более реальны чем у блока НАТО.
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07.10.2023 18:36 Ответить
Як же в ресентиментарного бидла палає.
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07.10.2023 12:22 Ответить
Простите, но у меня нет ни грамма эмпатии.
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07.10.2023 12:24 Ответить
Закончилась за полтора года...

Остался нескрываемый интерес, куда катится мир...
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07.10.2023 12:25 Ответить
у меня уже и интереса не осталось. И так понятно
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08.10.2023 01:39 Ответить
Буде як завжди. Ізраїль наваляє арабам, по правилу ,,око за око, зуб за зуб". Правда арабських зубів буде значно більше.
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07.10.2023 12:24 Ответить
Израиль выстоит. Как и тысячи лет до этого.
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07.10.2023 12:33 Ответить
держава Ізраіль утворена у 1947 році. Що там було 2000 р. тому назад, царство, чи князівство ...
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07.10.2023 13:13 Ответить
Удивительно как Израиль оказался не готов к таким операциям Хамас.
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07.10.2023 12:28 Ответить
Чого ж тут дивного? Були зайняті піаром "всесильного моссаду"...
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07.10.2023 12:33 Ответить
кошмарили украинских беженцев скорее
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08.10.2023 01:40 Ответить
арабам пізда, а ізраільтянам може слід визнати роль Московії в ці бійці?
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07.10.2023 12:33 Ответить
Якщо відверто, то Ізраїль схожий на росію, адже він окупував частину Палестини, а Палестина - схожа на Україну, так як намагається відвоювати свою землю.
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07.10.2023 12:37 Ответить
Израиль борется только за выживание, чтобы сохранить жизни своим гражданам, а не за мнимое "величие".
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07.10.2023 12:40 Ответить
В попередніцй війні так, бо араби хотіли його знищити. Наразі, палестинці намагаються не знищити Ізраїль, а повернути ті території, які Ізраїль в них забрав силою, поправши всі домовленості ООН.
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07.10.2023 12:48 Ответить
Що за маячня? Палестина є автономією в складі Ізраїлю. У мене є близькі люди безпосередньо в Ізраїлі,тож я маю інформацію звідти. Араби в Газі та Палестині хотять не повної незалежності,вони хотять ,щоб євреї їм платили та утримували їх. А араби при цьому щоб робили, що хочуть. Араби не хотять працювати в принципі, вони шантажують світову спільноту та Ізраїль на гроші-тим і живуть.
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07.10.2023 13:51 Ответить
Палестина є автономією в складі Ізраїлю - маячня !! Ізраіль їх забезпечує, але вони ексклав держави Палестина. У складі ООН де-юре.
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09.10.2023 12:30 Ответить
И, чтобы вернуть свои территории, вынуждены, бедняги, прикрываться живым щитом, устраивать Бучу и брать заложников. Это, конечно, всё по стандартам ООН.
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08.10.2023 01:44 Ответить
Хто кого окупував? Ви ще скажіть, що Ірусалим строїли араби?..

А нічого, що саме араби там завойовники..
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07.10.2023 15:57 Ответить
Шановний пане Володимир, прошу затямити собі раз і назавжди: боротьба за свою свободу має відбуватися виключно НА СВОЇЙ території, а не шляхом збройного нападу на чужу!
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07.10.2023 18:06 Ответить
\Увы в реальности всё точно наоборот .Настаёт момент,когда врага надо и нужно бить уже и на его территории .Украина же заходит силами дрг (пока что) на приграничные территории раши и в оккупированном крыму тоже уже неслабо так шалит
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07.10.2023 18:54 Ответить
Чмосковія нашкребла трохи грошенят "нападарак" х*йлу?
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07.10.2023 12:43 Ответить
Саме час екстрадувати ухилянтів до Ізраїлю, бо країна в біді. Як і в Україні збираються екстрадувати і карати українців за кордоном.
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07.10.2023 12:58 Ответить
Бий в барабан, бий в барабан !
За рідний Біробіджан !
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07.10.2023 12:59 Ответить
Мабуть буде повторення 1973 р., але меншого масштабу. Тоді бачили концентрацію на кордонах, але не повірили тому що бачили. Так і ми у 2022 р.
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07.10.2023 13:15 Ответить
Евреям нужно учить "Аллаху таки акбар!"
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07.10.2023 13:33 Ответить
Нах за кораблём
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07.10.2023 13:52 Ответить
Нетаньяху Танунахуй, это СВО, которую проводит ХАМАС по возвращению своих скрепных территроий. Так, что садись за стол переговоров и находи компромис. 👌
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07.10.2023 13:38 Ответить
Нужна Голда Мейр. Мир устал от политиков мудаков.
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07.10.2023 13:50 Ответить
голду погнали ссаними ганчірками за провал 73-го
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07.10.2023 14:59 Ответить
А у нас боневтик до сих пор президент .Всё таки далеко нам ещё до евреев
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07.10.2023 18:56 Ответить
до євреїв 73-го - так, а до сьогоднішніх... побачимо шо з бібі буде
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07.10.2023 18:59 Ответить
Філістимлянам відвантажив хтось рублєй.
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07.10.2023 14:10 Ответить
Скорее ракет
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07.10.2023 18:57 Ответить
А що це за гурток бородатих дельтапланеристіа імені Усами Бен Ладена?)
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07.10.2023 16:01 Ответить
Я помню как арабы прыгали от радости под видео подрыва башень близнецов в 2001. Тут приблизительно тоже самое.
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08.10.2023 21:19 Ответить
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