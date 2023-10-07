Израиль объявил массовый призыв резервистов, армия страны в состоянии готовности к войне. ВИДЕО 18+
После утренней ракетной атаки ХАМАС по территории Израиля министерство обороны страны объявило о массовом призыве резервистов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.
Также сообщается, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о готовности к войне.
"ЦАХАЛ объявляет состояние готовности к войне… Из Сектора Газа ведется широкомасштабный ракетный обстрел израильской территории, террористы проникли на территорию Израиля через разные пункты", - говорится в заявлении.
В офисе премьер-министра страны сообщили, что Кабмин соберется около 13:00 по местному времени. После развернутой оценки ситуации в 9:30 министр обороны Йоав Галант утвердил призыв солдат резерва в соответствии с потребностями ЦАХАЛа.
Министр также объявил об "особой ситуации с безопасностью" на территории Израиля в радиусе 80 км от сектора Газа. Этот статус позволяет ЦАХАЛ предоставлять гражданским лицам инструкции по безопасности на ближайших объектах.
Старший военный командующий ХАМАС Мохаммад ад-Дейф объявил о начале операции в трансляции в СМИ, призывая палестинцев по всему миру к борьбе. Он сообщил, что по Израилю было выпущено 5000 ракет.
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@1xxxxx_go
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https://twitter.com/1xxxxx_go/status/1710560352180597162 1 ч
Взагалі все що відбувається,відбувається через те,що в світі перестали працювати міжнародні інституції. Через безкарність ****** всі терористичні угрупування. Русня накачала всіх цим відчуттям вседозволеності
Остался нескрываемый интерес, куда катится мир...
А нічого, що саме араби там завойовники..
За рідний Біробіджан !
НетаньяхуТанунахуй, это СВО, которую проводит ХАМАС по возвращению своих скрепных территроий. Так, что садись за стол переговоров и находи компромис. 👌