Израиль объявил массовый призыв резервистов, армия страны в состоянии готовности к войне. ВИДЕО 18+

После утренней ракетной атаки ХАМАС по территории Израиля министерство обороны страны объявило о массовом призыве резервистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Также сообщается, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о готовности к войне.

"ЦАХАЛ объявляет состояние готовности к войне… Из Сектора Газа ведется широкомасштабный ракетный обстрел израильской территории, террористы проникли на территорию Израиля через разные пункты", - говорится в заявлении.

В офисе премьер-министра страны сообщили, что Кабмин соберется около 13:00 по местному времени. После развернутой оценки ситуации в 9:30 министр обороны Йоав Галант утвердил призыв солдат резерва в соответствии с потребностями ЦАХАЛа.

Министр также объявил об "особой ситуации с безопасностью" на территории Израиля в радиусе 80 км от сектора Газа. Этот статус позволяет ЦАХАЛ предоставлять гражданским лицам инструкции по безопасности на ближайших объектах.

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Старший военный командующий ХАМАС Мохаммад ад-Дейф объявил о начале операции в трансляции в СМИ, призывая палестинцев по всему миру к борьбе. Он сообщил, что по Израилю было выпущено 5000 ракет.