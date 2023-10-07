ХАМАС нанес массированный ракетный удар по Израилю, боевики Сектора Газа пытаются проникнуть в южное поселение. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Десятки ракет были выпущены в сторону Израиля со стороны сектора Газа. На Юге страны утверждают о столкновении армии с боевиками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Al Jazeera.
По меньшей мере, одна ракета попала в здание в региональном совете Гедерот, погибла 60-летняя женщина.
"ХАМАС провел комбинированную операцию, включающую ракетный обстрел и проникновение террористов на территорию Израиля. ЦАХАЛ будет защищать жителей Государства Израиль, а террористическая организация ХАМАС заплатит очень высокую цену. Мы призываем общественность следовать указаниям Командования тыла и оставаться вблизи охраняемых территорий, а жителей районов, граничащих с Газой, просим оставаться дома", - говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
ЦАХАЛ также заявил, что ракеты упали в ряде городов и населенных пунктов, в том числе - в Тель-Авиве, где, по первым сообщениям израильских СМИ, было зафиксировано прямое попадание в жилой дом.
Сообщалось также о прямом попадании ракеты по зданию в Ашкелоне. В городе загорелись десятки автомобилей.
Кроме того, ЦАХАЛ подтвердил, что кроме ракетных обстрелов "террористы пытались проникнуть в одно из южных поселений".
Отмечается, что в настоящее время помощь медиков получили 16 человек по всей стране. В частности, два человека находятся в критическом состоянии, а шестеро в состоянии средней тяжести.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что собирает высокопоставленных должностных лиц службы безопасности на совещание, а министр обороны Йоав Галант направляется в Гедерот.
Пожалуйста, подождите...
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Мали б ми таку згуртовану і потужну діаспору у Світі. Але це, звичайно, їхня заслуга.
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адиннарот!
Бачимо - й у них уряд теж з немудрих складається...
ХАМАС - це Іран. Іран підтримує московію, московія - іран. Ізраїль продав 200 танків, але не Україні. Торгує зброєю з цілим світом - нам відмовляє...
Навіть відмовив у продажу старих радянських літаків, але з ізраїльською авіонікою.
Натомість - мав би озброювати Україну, яка веде війну з союзником Ірану та ХАМАСУ. Швидке й ґарантоване знищення московії - шлях до знищення аятолістського режиму Ірану та територистів ХАМАСУ.
Але чомусь все йде не так...
І він такий єврей, як з мене. Тим більше одружений на Олені Кияшко (Релігія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%27%D1%8F православ'я)
Тому мені пох на те що хтось там наніс ракетного удару по Ізраїлю. То їхні проблеми! Ні разу не чув щоб вони нам співчували! Тому ще раз - мені глубоко пох на них!
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Это следствие позиции Израиля по Голодомору.
Джипи їхали по вулицях й стріляли по прохожих з кулемета . Це 1/1 півторення Бучі .
В одному з поселків , там жителі закрилися в "мамаді" (це бомбосховище) , а терористи підпалюють їх дома .
Тільки в лікарні Беер-Шеви 300 пораненних з яких 40 тяжких або в критичному стані ...
Йще є в Ашкелоні !
Тобто , якщо були б тільки ракети , то суходольної операції в Газі б не було .
А так -- рішення уряду скорійше за усе : повне захоплення влади в Газі й ліквідацію там влади Хамасу (що б передати владу Абу Мазену , або представникам ОАЕ) .
Жерт буде більше тисячи -- це вже не уникнути !!!
Але в країнах де народ суб"єкт влади , народ не дає "мирним урядам" робити "дАгафорнякам" .
Але мокшам й мокшаязичним не відомо таке поняття , як негайний урядовик кризис й повна відставка уряду . У московитів не існує держави ,не існує народа -- там раби й раби вони не суб"єктні . Їх не питають , коли починати війну й коли сідати на перемовини !!!
А тут вбивати громадянських було кінцевою ціллю .
Силови структури занадто понаіялися на ********* паркан беспеки . За що будуть відставки !
Якщо Ви не розумієте , що важливно не ставати у пози й задирати очі у небо -- тобто при зборах доказів злочинів не требо займатися політикою . Требо збирати докази .
Якщо можновладці займалися в міжнародних судах "Ізоляцією" , вбивством "Степана Чубенка" , то скорійше за усе окри б не поводили б себе такими безкарними ...
А що Ви написал - це важливо для історії й для ********** моделювання поведінких зі "парєбриком" . Але теперь через демогогію й політиканство там можливо й суди по Бучі програти .
Бо коли Ви кажете , що неможливо порівнювати вбивства громадянських сьогодні й вбивства в Бучі , ось це підміна замість формулювання звинувачення по злодіяннім проти людяності , Ви скочуєтесь до політики .
Тобто , якщо правці читали Ваш пост , вони б зрозуміли його так , що порушення женевської конвенції для Вас є злочином дуже виборково .
Израиля.
А наш недоробок тієї ж національності взагалі в аналогічній сируації збирався на шашлики коли на кордоні стояли в бойовій готовності сотні тисяч наших споконвічних ворогів.
Може розумові спроможності євреїв занадто переоцінені???
Хоча НІ. Батька нашого недоробка визнали видатним науковцем і йому надали довічну стипендію з наших з вами кишень. Такі ДА.
"Якщо б в Україні був президентом розумний єврей, то він би звернувся зараз до Ізраїлю та світової спільноти. І як єврей він мав ще звертатися до євреїв Ізраїлю та всього світу. Він би висловив співчуття Ізраїлю, як президент країни, яка страждає від державного тероризму Росії. Він би сказав, що і в Ізраїлі і в Україні терористи вбивають цивільних. Він сказав би, що в Ізраїлі терористи сьогодні поглумилися над вбитими, як це роблять російські військові. Він додав би, що в Україні і в Ізраїлі терористи ховаються за заручниками, викрадають громадян і вбивають дітей. Він нагадав би те, що відбулося в Бучі і показав, як це схоже з тим, що зараз відбулося в деяких ізраїльских селищах. Він сказав би, що Росія, Іран та палестинські терористи ведуть себе схоже і навів би приклади. І він би закликав світ до консолідації сил в боротьбі з світовим тероризмом та злочинами проти людства. І його заклик був би більше ніж актуальним та на нього відреагували б у світі. Позитивно відреагували. І може навіть прислухалися, якщо б цю пропозицію запакували реальний план. А це те, що нам треба.
Так могло б бути, якщо президентом був би розумний єврей, а біля нього були б розумні та досвідчені радники. Але в нас президент Зеленський, а біля нього Єрмак, Татаров, Подоляк, Данілов та інші. Тому ми і досі нічого не чуємо з Банкової. Добре, що МЗС відреагував. Але це не те і не буде мати такого резонансу.
https://t.me/tZEinform/26487 PS Він відреагував. Інакше. Як зміг "