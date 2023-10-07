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Новости Война
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ХАМАС нанес массированный ракетный удар по Израилю, боевики Сектора Газа пытаются проникнуть в южное поселение. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Десятки ракет были выпущены в сторону Израиля со стороны сектора Газа. На Юге страны утверждают о столкновении армии с боевиками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Al Jazeera.

По меньшей мере, одна ракета попала в здание в региональном совете Гедерот, погибла 60-летняя женщина.

"ХАМАС провел комбинированную операцию, включающую ракетный обстрел и проникновение террористов на территорию Израиля. ЦАХАЛ будет защищать жителей Государства Израиль, а террористическая организация ХАМАС заплатит очень высокую цену. Мы призываем общественность следовать указаниям Командования тыла и оставаться вблизи охраняемых территорий, а жителей районов, граничащих с Газой, просим оставаться дома", - говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

ЦАХАЛ также заявил, что ракеты упали в ряде городов и населенных пунктов, в том числе - в Тель-Авиве, где, по первым сообщениям израильских СМИ, было зафиксировано прямое попадание в жилой дом.

Сообщалось также о прямом попадании ракеты по зданию в Ашкелоне. В городе загорелись десятки автомобилей.

Также читайте: Нам нужно научиться жить, как Израиль, - Зеленский

ХАМАС нанес массированный ракетный удар по Израилю, боевики Сектора Газа пытаются проникнуть в южное поселение 01
ХАМАС нанес массированный ракетный удар по Израилю, боевики Сектора Газа пытаются проникнуть в южное поселение 02

Кроме того, ЦАХАЛ подтвердил, что кроме ракетных обстрелов "террористы пытались проникнуть в одно из южных поселений".

Отмечается, что в настоящее время помощь медиков получили 16 человек по всей стране. В частности, два человека находятся в критическом состоянии, а шестеро в состоянии средней тяжести.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что собирает высокопоставленных должностных лиц службы безопасности на совещание, а министр обороны Йоав Галант направляется в Гедерот.

Автор: 

Израиль (1924) обстрел (27151)


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Топ комментарии
+101
Бо вумні-превумні українці вибрали собі керівником таго, хто їх чмирив, хто знищував їх мову і культуру, того, хто насміхався над ними і обзивав їх проситутами і дебілами. А сьогодні слухають його ніби гарні промови і радіють і горді, що про них він каже гарне, але сліпі і не бачать, що він робить. А робить він протилежне, тирять всі гроші, що дає захід, руйнує економіку, команда мародерів і антимайданівців робить потихеньку свою справу - роз'їдає країну зсередини. Кацапи побудували вже декілька заводів по виробництву безпілотників-дронів, налагодили випуск ракет різної модефікації..., а в нас гарні відоси, промови з папірця і знову пенсіонери і найбідніші збирають по гривні на дрони, піднімаючи економіку тих, хто виробляє ці дрони.
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07.10.2023 09:34
+69
Бачите - якесь угруповння виробляє сотні, тисячи ракет, якими обстрілюють високотехнологічну і дуже мілітаризовану державу.👈
А Україна навіть тільки патрони почала виробляти.
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07.10.2023 09:15
+58
якби Хамасом керували бєні,буби,піні,зями тощо.Хамас теж виробляв би тільки рогатки
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07.10.2023 09:26
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Страница 4 из 4
в багатьох аспектах нам до Ізраеля ще "дорости"- в тій же мобілізаційній підготовці, ЗС - ЦАГАЛЬ...., медицині....., науці...- та нульовій толерантності до корупціїї....
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07.10.2023 10:36 Ответить
та нульовій толерантності до корупціїї.. - сильно сумніваюсь, що там все ідеально. Інакше наші б туди не тікали.

Мали б ми таку згуртовану і потужну діаспору у Світі. Але це, звичайно, їхня заслуга.
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07.10.2023 18:29 Ответить
5 тисяч ракет і 16 постраждалих ? На кого це розраховано ? Наш гундосий довбойоб вже вивчив текст про занепокоєння подіями в Ізраілі чи ще вчить ?
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07.10.2023 10:58 Ответить
Говорим Хамас подразумеваем Иран
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07.10.2023 11:06 Ответить
govorim iran, podrazmevaem kacapstan !
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07.10.2023 14:31 Ответить
Це таку "Формулу миру" нам пропонували? Ізраїльський варіант?
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07.10.2023 11:37 Ответить
Пусть это станет хорошим уроком всем, кто рассчитывает договориться с террористами до их уничтожения.
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07.10.2023 14:01 Ответить
Якщо хтось думає, що Україна - то десь далеко і його не торкнеться, то запевняю - торкнеться. Заохочуйте і далі (уйла і Ко, і буде вам щастя. І ваші Нати, залізні куполи не допоможуть. І ядерна тоді вам теж не допоможе. Помремо всі разом. А що зараз? Та ні, нічого, головне - щоб не було ескалації. Візьміть занепокоєння і пийте каву далі
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07.10.2023 11:40 Ответить
Ну, что СТАРЫЙ ПЕРДУН Нетаньягу, пора надеть КОЛОРАДСКУЮ ЛЕНТУ и снова на Мацкву ехать, чтобы в очередной раз *** у Путина пососать - может он еще раз поможет с ******** Аятоллами и с Хамасом договориться.
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07.10.2023 11:48 Ответить
Ой, а хто це? А це лавруша зустрів союзників з ХАМАСУ!
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07.10.2023 11:51 Ответить
І про що домовляється Хамас в москві? Хм, дивно:

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07.10.2023 11:56 Ответить
Путинские дружки , тоже без дела не сидят !
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07.10.2023 12:11 Ответить
"ХАМАС нанес массированный ракетный удар по Израилю" - выражаем озабоченность , считаем что поставлять военную помошь Израилю нельзя, потому что это вызовет эскалацию , Израюлю нужно сесть за стол переговоров с ХАМАС, чтобы за счет своих земель договориться об остановке конфликта , Цзень Сяо Пин прибудет в столицу Палестины, чтобы обсудить проблему , Макрон в десятый раз звонит лидерам ХАМАС поговорить об их пожеланиях
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07.10.2023 12:14 Ответить
Израюлю нужно сесть за стол переговоров с ХАМАС
==
адиннарот!
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08.10.2023 20:54 Ответить
Кажуть - євреї мудрі. Нам дістався один. Мабуть - не єврей...

Бачимо - й у них уряд теж з немудрих складається...

ХАМАС - це Іран. Іран підтримує московію, московія - іран. Ізраїль продав 200 танків, але не Україні. Торгує зброєю з цілим світом - нам відмовляє...

Навіть відмовив у продажу старих радянських літаків, але з ізраїльською авіонікою.

Натомість - мав би озброювати Україну, яка веде війну з союзником Ірану та ХАМАСУ. Швидке й ґарантоване знищення московії - шлях до знищення аятолістського режиму Ірану та територистів ХАМАСУ.

Але чомусь все йде не так...
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07.10.2023 12:19 Ответить
"Кажуть - євреї мудрі." - хто каже?
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07.10.2023 18:26 Ответить
Не мудрі, а ...

І він такий єврей, як з мене. Тим більше одружений на Олені Кияшко (Релігія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%27%D1%8F православ'я)
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07.10.2023 18:34 Ответить
Мериканські гроші підуть в Ісраель, нам - вже нічого не буде
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07.10.2023 12:27 Ответить
Вернутся в Европу на побережье Средиземного моря, а ты оплатишь переезд, разумеется с лютой ненавистью но оплатишь.
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07.10.2023 12:40 Ответить
вы уже все оплатили им через сыночка, Оманского бениного Нарика)))) а неновисть у меня одна к отупевшим зелеДрочерам благодаря которым эту страну разваливают то опущенные гопники хамы, то низкопробные малоПИД,,,роские шуты.....
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07.10.2023 12:45 Ответить
Коли просила Україна допомогтиІзраїль увімкнрув страуса і засунув голову у пісок.
Тому мені пох на те що хтось там наніс ракетного удару по Ізраїлю. То їхні проблеми! Ні разу не чув щоб вони нам співчували! Тому ще раз - мені глубоко пох на них!
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07.10.2023 12:56 Ответить
Израиль помогает чем может, много иранского оружия не доходит до ваших врагов. А чем Вы помогали Израилю? В ООН Вы всегда поддерживали Хамас и прочих бармалеев. Если бы не напал ***** на Украину, представитель Украины в ООН осудил бы Израиль за "непропорциональный ответ", причинивший страдания мирному населению
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07.10.2023 14:09 Ответить
"...много иранского оружия не доходит до ваших врагов." - в первую очередь Израиль обезапасивает самого себя, а уж как вторичный эффект - снижает поставки иранского оружия на россию. Так, что не продавай одно и то же дважды.
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07.10.2023 14:18 Ответить
да хоть трижды, если это помогает уменьшить ущерб Украине
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07.10.2023 14:25 Ответить
👌
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07.10.2023 14:40 Ответить
в ООН, как и весь ООН, мы осуждаем израиль, оккупировавший чужие земли. Вы как кацапы.
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08.10.2023 01:53 Ответить
В ООН Вы всегда поддерживали Хамас
==
Это следствие позиции Израиля по Голодомору.
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08.10.2023 20:56 Ответить
СДД!
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07.10.2023 13:17 Ответить
Местные мусульмане должны сделать заявление что не поддерживают террористов хамасс. И целиком и полностью на стороне Израиля и законности.
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07.10.2023 13:23 Ответить
В мечетях Иерусалима и окрестностей именно сейчас призывают присоединиться к Хамасу Газы
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07.10.2023 14:10 Ответить
А как же "Железный купол"? Может не железный он и пукал?
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07.10.2023 13:43 Ответить
Из нескольких тысяч ракет хамаса несколько десятков попали по домам мирных жителей.
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07.10.2023 14:12 Ответить
Это повод, таки, начать переговоры для урегулирования и нахождения компромисса.
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07.10.2023 14:14 Ответить
З 20 загиблих 3 від ракет -- усі інші загинули під час захоплення 7 населенних пунктів .

Джипи їхали по вулицях й стріляли по прохожих з кулемета . Це 1/1 півторення Бучі .
В одному з поселків , там жителі закрилися в "мамаді" (це бомбосховище) , а терористи підпалюють їх дома .

Тільки в лікарні Беер-Шеви 300 пораненних з яких 40 тяжких або в критичному стані ...
Йще є в Ашкелоні !

Тобто , якщо були б тільки ракети , то суходольної операції в Газі б не було .

А так -- рішення уряду скорійше за усе : повне захоплення влади в Газі й ліквідацію там влади Хамасу (що б передати владу Абу Мазену , або представникам ОАЕ) .
Жерт буде більше тисячи -- це вже не уникнути !!!
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07.10.2023 14:50 Ответить
Сколько нужно еще жертв, что бы политики сели за стол переговоро!. В любой войне всегда виноваты две стороны. Весь мир выражает свою озабоченность.
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07.10.2023 14:56 Ответить
Політики в Ізраїлі як раз може були готовими хоч зараз . Та й скільки було ослів й мінсків ?!

Але в країнах де народ суб"єкт влади , народ не дає "мирним урядам" робити "дАгафорнякам" .

Але мокшам й мокшаязичним не відомо таке поняття , як негайний урядовик кризис й повна відставка уряду . У московитів не існує держави ,не існує народа -- там раби й раби вони не суб"єктні . Їх не питають , коли починати війну й коли сідати на перемовини !!!
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07.10.2023 15:04 Ответить
Так чому оборона не спрацювала ?
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07.10.2023 18:39 Ответить
Не треба порівнювати з Бучею. Там була окупація а не якісь дебіли на пікапах в країні де є такі розпіарені силові структури.
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07.10.2023 17:27 Ответить
Так в тому уся різниця , що в Бучу зайшли з ціллю захопити як умога більше терріторії й вбивати громадянських це не була кінцевою ціллю ***** а лише залякати .
А тут вбивати громадянських було кінцевою ціллю .
Силови структури занадто понаіялися на ********* паркан беспеки . За що будуть відставки !
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07.10.2023 19:27 Ответить
Ви так все знаєте за орків, за їхні цілі. Та вони століттями захоплювали території і вбивали і асимілювали населення і нічого нового зараз немає. А у вас загальний пофігізм (займаєтеся політичними кризами в середині арабського світу) і він буде лікуватися якимись відставками? Вас в 1973 США врятувапи і знову якісь витягують танкістів з техніки.
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07.10.2023 20:07 Ответить
А не важливо , що там у моковитів у бошках . Важливо тільки те , що потім можно буде довести в міжнародних трибуналах .

Якщо Ви не розумієте , що важливно не ставати у пози й задирати очі у небо -- тобто при зборах доказів злочинів не требо займатися політикою . Требо збирати докази .
Якщо можновладці займалися в міжнародних судах "Ізоляцією" , вбивством "Степана Чубенка" , то скорійше за усе окри б не поводили б себе такими безкарними ...
А що Ви написал - це важливо для історії й для ********** моделювання поведінких зі "парєбриком" . Але теперь через демогогію й політиканство там можливо й суди по Бучі програти .

Бо коли Ви кажете , що неможливо порівнювати вбивства громадянських сьогодні й вбивства в Бучі , ось це підміна замість формулювання звинувачення по злодіяннім проти людяності , Ви скочуєтесь до політики .
Тобто , якщо правці читали Ваш пост , вони б зрозуміли його так , що порушення женевської конвенції для Вас є злочином дуже виборково .
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07.10.2023 22:33 Ответить
Я Вам про те що ваша влада "пропедаліла" а Ви меня про те що поганий. Збирайте докази а вони знову прийдуть а у вас знову політична криза і пофігізм і знову убиті.
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08.10.2023 18:29 Ответить
купол - ******. цацки - цацанки - а дурню радость
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07.10.2023 15:02 Ответить
👍 А ты способный!
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07.10.2023 15:05 Ответить
ваще не понимаю как можна сбить арту. а вы?
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07.10.2023 15:10 Ответить
Писали о запущенных более 3200 ракет.
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07.10.2023 15:35 Ответить
Тоесть не подмітіе терористі лпили даже не сраной артой, а ракетами. Которіе там в улусах живут и даже жопі не моют. А мі технологичная космическая держава даже на всратій дрін не можем разродиться. ок. ясно понятно
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07.10.2023 15:37 Ответить
а як же ЯЗ і чудодійний залізний купол? і тому хамасу насрати на ЯЗ.
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07.10.2023 13:59 Ответить
Та херня тот купол! Зря вы его так просили.
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07.10.2023 14:11 Ответить
100процентной защиты ещё не придумали, но из нескольких тысяч ракет несколько десятков не удалось сбить
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07.10.2023 14:14 Ответить
Тобто ? 90 % з 3000 збили - хєрня ?? А краще у когось є ?? Про Марс не пишіть.
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07.10.2023 18:40 Ответить
Це був сарказм, шановний.
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07.10.2023 19:25 Ответить
Какие "десятки" ракет? C 6:30 ракетные залпы не прекращаются. Выпущены ТЫСЯЧИ ракет.
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07.10.2023 14:00 Ответить
Выпущены тысячи ракет, хамас говорит о 5000, только десятки из них попали по жилой территории
Израиля.
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07.10.2023 14:16 Ответить
Эту грёбаную газу давно нужно было сравнять с землей и шлюзы открыть,так нет играли в дерьмократию и доигрались, то зачистки, то помощь,то уступки то договора неизвестно о чём, налогов нет, в автобусе ехала,нет налога на проезд,но если проверки,то трясут всех в автобусе.
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07.10.2023 16:43 Ответить
ракеты - это типа "град"? если по 40 штук это где-то 100-150 машин. если по два раза пульнули, то и все 50. не так и много (конечно, в сравнении с кацапскими обстрелами Украины), но, конечно, проморгали конкретно - это да.
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07.10.2023 20:10 Ответить
Люди ті явно заповзяті, але по Ізраїлю вони стріляють московитськими рублями, що теж явно, і через те огидно та блюзнірсько.
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07.10.2023 14:07 Ответить
Vyirazhem kraynyuyu ozabochennost' !!!
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07.10.2023 14:33 Ответить
ну чо ***** как вам израильская армия? А если завтра на шведрыцарию нападут то чо? там сразу фарфоровые унитазы вынесут на подвир"я
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07.10.2023 15:04 Ответить
а что Израильская армия? как всегда натянет глаз на жопу хамасу, скоро зайдут в Газу, пока отработают авиацией, ракетами, артой...
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07.10.2023 16:18 Ответить
дійсно, почекай поки що. Усе тільки розгортається.
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07.10.2023 18:41 Ответить
из ************ много ,,хароших узких,, ****** в израиль после начала вторжения в Украину --- проблядь ***** маргарита симоньян уже злорадствует куда они дальше побегут???
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07.10.2023 16:24 Ответить
Власти США намерены предоставить Израилю все необходимое для защиты в свете обстрелов его территории. Об этом говорится в письменном заявлении министра обороны США Ллойда Остина.
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07.10.2023 16:36 Ответить
На місці наших керівників, я б запропонував військову допомогу Ізраїлю, відправити "обмежений контингент" сил спецоперацій для приборкання терористів. В обмін на зброю та фінансову підтримку України з боку Ізраїля.
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07.10.2023 16:37 Ответить
Не дай Б..х нашим там вляпатись. Зараз Цахал почне Газу з землею рівняти.
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07.10.2023 18:44 Ответить
почне, вже почай і хай так зробе!!! Шарон помилився коли вивів з відти війська! Ам Ісраель Хай!
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07.10.2023 21:04 Ответить
Ще не вистарчало, щоб за пейсатих наші хлопці гинули!
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07.10.2023 20:23 Ответить
ми про багатьох розвідників і бійців ССО не взнаємо ніколи. Так скрізь, така у них робота.
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08.10.2023 14:48 Ответить
Папа прохфесор саша та мама ріма не постраждали
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07.10.2023 17:58 Ответить
За що сусіди так ненавидять Ізраїль і євреїв ? Може вони зробили їм щось негарне ?
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07.10.2023 18:52 Ответить
Ам Исраель Хай!!! може все-таки зачистять під нуль всю цю гниду хамасівську, довго вже з гнидами рахуються!
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07.10.2023 21:01 Ответить
"Найкращі в світі" ізраільські спецслужби про..бали вторгнення банд бородатих мародерів.
А наш недоробок тієї ж національності взагалі в аналогічній сируації збирався на шашлики коли на кордоні стояли в бойовій готовності сотні тисяч наших споконвічних ворогів.
Може розумові спроможності євреїв занадто переоцінені???
Хоча НІ. Батька нашого недоробка визнали видатним науковцем і йому надали довічну стипендію з наших з вами кишень. Такі ДА.
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07.10.2023 21:09 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/37390 Борислав Береза :
"Якщо б в Україні був президентом розумний єврей, то він би звернувся зараз до Ізраїлю та світової спільноти. І як єврей він мав ще звертатися до євреїв Ізраїлю та всього світу. Він би висловив співчуття Ізраїлю, як президент країни, яка страждає від державного тероризму Росії. Він би сказав, що і в Ізраїлі і в Україні терористи вбивають цивільних. Він сказав би, що в Ізраїлі терористи сьогодні поглумилися над вбитими, як це роблять російські військові. Він додав би, що в Україні і в Ізраїлі терористи ховаються за заручниками, викрадають громадян і вбивають дітей. Він нагадав би те, що відбулося в Бучі і показав, як це схоже з тим, що зараз відбулося в деяких ізраїльских селищах. Він сказав би, що Росія, Іран та палестинські терористи ведуть себе схоже і навів би приклади. І він би закликав світ до консолідації сил в боротьбі з світовим тероризмом та злочинами проти людства. І його заклик був би більше ніж актуальним та на нього відреагували б у світі. Позитивно відреагували. І може навіть прислухалися, якщо б цю пропозицію запакували реальний план. А це те, що нам треба.
Так могло б бути, якщо президентом був би розумний єврей, а біля нього були б розумні та досвідчені радники. Але в нас президент Зеленський, а біля нього Єрмак, Татаров, Подоляк, Данілов та інші. Тому ми і досі нічого не чуємо з Банкової. Добре, що МЗС відреагував. Але це не те і не буде мати такого резонансу.

https://t.me/tZEinform/26487 PS Він відреагував. Інакше. Як зміг "
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07.10.2023 21:21 Ответить
Ось до чого призводить захоплення чужих територій Ізраїлем, починаючи з 1947 року.
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07.10.2023 21:44 Ответить
та до сраки те маланцы. и их 16 раненых. целый день эту херь мусолят, смешно. как с тем умирающим милевским.
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07.10.2023 21:48 Ответить
Ізраїль повинен знищити кожну хамасо-ірано-кацапську гниду разом з їх личиниками, щоб ніколи знову!!! Ам Ісраель Хай!!!
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07.10.2023 22:26 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководству общественно-политического движения «ХАМАС» и призвал в кратчайшие сроки передать его стране трофейные танки «Меркава», захваченные утром 7 октября под Ашкелоном. Он напомнил о том, что «весь мир находится в неоплатном долгу перед Украиной и должен выплачивать его не завтра и не через год, а уже сейчас».
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08.10.2023 03:37 Ответить
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