ХАМАС нанес массированный ракетный удар по Израилю, боевики Сектора Газа пытаются проникнуть в южное поселение. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Десятки ракет были выпущены в сторону Израиля со стороны сектора Газа. На Юге страны утверждают о столкновении армии с боевиками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Al Jazeera.

По меньшей мере, одна ракета попала в здание в региональном совете Гедерот, погибла 60-летняя женщина.

"ХАМАС провел комбинированную операцию, включающую ракетный обстрел и проникновение террористов на территорию Израиля. ЦАХАЛ будет защищать жителей Государства Израиль, а террористическая организация ХАМАС заплатит очень высокую цену. Мы призываем общественность следовать указаниям Командования тыла и оставаться вблизи охраняемых территорий, а жителей районов, граничащих с Газой, просим оставаться дома", - говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

ЦАХАЛ также заявил, что ракеты упали в ряде городов и населенных пунктов, в том числе - в Тель-Авиве, где, по первым сообщениям израильских СМИ, было зафиксировано прямое попадание в жилой дом.

Сообщалось также о прямом попадании ракеты по зданию в Ашкелоне. В городе загорелись десятки автомобилей.

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Кроме того, ЦАХАЛ подтвердил, что кроме ракетных обстрелов "террористы пытались проникнуть в одно из южных поселений".

Отмечается, что в настоящее время помощь медиков получили 16 человек по всей стране. В частности, два человека находятся в критическом состоянии, а шестеро в состоянии средней тяжести.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что собирает высокопоставленных должностных лиц службы безопасности на совещание, а министр обороны Йоав Галант направляется в Гедерот.