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Израиль находится в состоянии войны, - Нетаньяху

нетаньяху,биньямин

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху после утренней атаки ХАМАС заявил, что Израиль находится в состоянии войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует УП со ссылкой на The Times of Israel.

"Граждане Израиля, мы находимся в состоянии войны. И мы победим. Враг заплатит такую цену, которую он никогда раньше не знал.

Я поручил, прежде всего, очистить от террористов громады, в которые они проникли, и эта работа продолжается.

Я отдал приказ о широкомасштабном призыве резервов, чтобы ответить в войне, которую враг никогда не видел. Мы ведем войну, и мы выйдем из нее победителями".

Читайте: ХАМАС нанес массированный ракетный удар по Израилю, боевики Сектора Газа пытаются проникнуть в южное поселение. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Израиль (1924) Нетаньяху Биньямин (181) обстрел (27151)


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Топ комментарии
+28
😲 Та ти що?! Бібі, вимагаю перемовин! Тільки стіл перемовин і ніякої ескалації! (Сарказм). Тепер серйозно - я щиро співчуваю народу Ізраїлю, сподівпюся, що цього разу вони вирішать свох проблеми на довгий час. Але з друом рашки Нетаньяху це буде не можливо. Бо ті, хто спустили псів ХАМАСу, росія і іран залишаться і надалі поза критикою Бібі. Іудеям теж варто посоати популістів в утиль.
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07.10.2023 12:34
+22
треба терміново злітати в крємль, та подивитися в очі!
ось до чого приводить лєвацтво социалізм популізм.
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07.10.2023 12:35
+16
Кацапська зброя все ж дійшла до терористів.
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07.10.2023 12:33
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Ну хорошо, тогда они отобьют эту атаку, а военная помощь США будет направляться тем, кто ее просит с протянутой рукой.

Но все равно кто-то должен контролировать, чтобы ни одна американская или европейская ракета или патрон не пересекли границу Израиля.

Иначе это приведет к эскалации!!!
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07.10.2023 12:58 Ответить
Піди поконтролюй. Контролер, який навіть зерно морем не може відправити, контролювати зібрався.
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07.10.2023 13:03 Ответить
Так не выпускают же...
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07.10.2023 13:04 Ответить
І що , і ніколи й не бігав . ?
А коли вів війни з Єгиптом , Сирією , Йорданом , теж не бігав . ?
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07.10.2023 13:15 Ответить
Лише з 80-их років. А до того якось своїми ресурсами війни вигравав. Навіть під ембарго перебував
Зрівняй це з Україною.
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07.10.2023 13:24 Ответить
Ага , значить таки - бігав . !
Зрівнюю . Україна теж обходилась до 2022 року своїми ресурсами .
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07.10.2023 13:34 Ответить
Звісно бігав, а чому б і ні. Але до того вже декілька війн за своє існування виграв без допомоги.
Після 2022 року Україна повністю на утриманні, а без зовнішньої допомоги навряд ли протримається місяць. Відчуй різницю, як говориться.
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07.10.2023 13:37 Ответить
Після 2022 р Україна веде війну з армією країни , яка десятки років накопичувала зброю для війни з блоком НАТО . То як по твоєму , зможе Україна самотужки , без допомоги - виграти таку війну ?
І чи змогла б будь яка країна НАТО ( крім США ) в схожій ситуації , без підтримки інших країн - протистояти кацапії .?
Вмикай вже - думалку , годі прикидатись .
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07.10.2023 13:47 Ответить
Ілюха, пакуй чємодани, еміграція закінчилася. Прийдеться повертатися в родную говєнь
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07.10.2023 12:58 Ответить
типове кацапське бидло, у якого що не слово то мат.
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07.10.2023 13:17 Ответить
какая это война , это кризис твоих отношений с путиным
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07.10.2023 12:56 Ответить
От і прийшов привіт з тегерану і москви. Як вбивцю і терориста не корми, вони лишаються вбивцями і терористами. Розвивати і розбудовувати вони не вміють, тільки вбивати вбивати і вбивати. Кончена москва терористів хамаза приймала в кремлі.....
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07.10.2023 12:58 Ответить
Ухилянти з паспортами Ізраїля ваш вихід! Країна у небезпеці. Чи тільки українців можна карати і екстрадувати з-за кордону?
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07.10.2023 13:02 Ответить
Зеленський і Коломойський поїдуть захищати батьківщину?
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07.10.2023 13:06 Ответить
кто куда а алал в бар https://twitter.com/i/status/1710567365602152533 https://twitter.com/i/status/1710567365602152533
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07.10.2023 13:18 Ответить
Коли мафію обезглавить то вона ще деякий час бризгає ядовитою слинею а потім самі собі починають зжерати тіки погано шо це займе деякий час і страждають звийчаїні люди особливо як що вони керують країнами,
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07.10.2023 13:19 Ответить
Насилие - не выход! Миром правит любовь!
Сядьте за стол переговоров и помиритесь!!!!!!
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07.10.2023 13:20 Ответить
Сообщается, что в настоящее время известно о 22 убитых и 300 раненых в Израиле.
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07.10.2023 13:23 Ответить
Зато як красіво натаньяху цілувався з куйлом у кремлі.
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07.10.2023 13:28 Ответить
ХАМАС будет искать еврейских биндеревцев...фашистов..нациков и будут требовать отдать им землю.
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07.10.2023 13:24 Ответить
Предвыборная компания Нетаньяху ничем не отличалась от Фицо, Орбана, Трампа. "У нас есть дела важнее чем Украина, нужно укреплять свои ВС а не делиться техникой".
Израильские власти передали России кучу лицензий и технологий для производства дронов которые забрали жизни наших солдат. Это можно было бы списать на довоенное время, но сейчас Россия активно соотрудничает с Ираном который давно военизирует Хамас. Все израильские чертижи дронов уже давно в Иране а Аятол делиться разработками с Сирией и Палестиной.

Если власти Израиля хотят дальше вести диалог с россией и не поставлять оружие и технологии в Украину, чтобы укрепить РФ, Иран, Сирию и Палестину, то мы тут уже не поможем ничем.
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07.10.2023 13:27 Ответить
Азохен вей и танки наши быстры!
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07.10.2023 13:33 Ответить
Уверен, что Израиль всех отымеет, жаль жертв.
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07.10.2023 13:34 Ответить
хамас бы не начинал бы если не чувствовал поддержку путина
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07.10.2023 13:36 Ответить
Может и так, но не пойму, чем сраша может помочь?
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07.10.2023 13:43 Ответить
оружием , из сирии
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07.10.2023 13:53 Ответить
Кстати да, но все равно Израиль их чпокнет)
Я очень на это надеюсь. Возможно я не прав
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07.10.2023 14:14 Ответить
Там уши Ирана торчат
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07.10.2023 13:54 Ответить
Не в этот раз, думаю у Ирана уже ядерка есть, у кацапов взяли
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07.10.2023 13:53 Ответить
Не думаю, что иран хочет "испариться".
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07.10.2023 14:12 Ответить
Ну конечно выиграют войну....Раньше дикари с обрезков труб ракеты делали,да пращами камнями кидалась в бравых израильских зольдат,да шины жгла..Но израиль так долго целовался в десна с ********,который крышует иранских террористов,что ******* поставки какой то части вооружений упоротым...Но,как говорится-на хитрую ж....
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07.10.2023 13:35 Ответить
в хамаса в основном Грады с РФ
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07.10.2023 13:37 Ответить
Голуби мира, слетайтесь! Что это вы как эти?

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07.10.2023 13:36 Ответить
Вони чекають , щоб пів Гази зруйнували , тоді у усьому звинуватять Ізраїль -- так завжди було й зараз нема причини , що вони поки відкривали рота . В їх стилі робити вигляд , що Ізраїль раптом щось зробив .
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07.10.2023 14:38 Ответить
Иран официально заявил что поддерживает атаку Хамас на Израиль
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07.10.2023 13:43 Ответить
Сейчас ждите реакции мацквы типа не все так однозначно,переговоры,учтите мнение,мы за мир.Нехай и дальше Нитаньяху ползает на полусогнутых перед кацапами и лезет без мыла в зад пукину.
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07.10.2023 13:51 Ответить
Ви не в кусах -- алкакарлік вже просрався промовою ... Каже замість того що б займатися Близким Сходом , США й ЕС " єті прідуркі палєзлі в кАнфлікт двух працькії народоффф" !
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07.10.2023 14:35 Ответить
Там у стані війни після першого обстрілу. Україна через скільки часу війну війною не назвали.
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07.10.2023 13:57 Ответить
Сообщают о захвате палестинцами 5 танков "Меркава", нескольких БТР М113 и тяжелого бронетранспортера "Накпадон"
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07.10.2023 14:50 Ответить
да ещё 10 ко тракторов ну прям вс рф
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07.10.2023 15:31 Ответить
это не страшно. Главное что не с Украины их захватили
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07.10.2023 19:36 Ответить
Це ******** розважається, щоб відвернути увагу від України.
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07.10.2023 15:57 Ответить
ХАМАС, Иран - братушки и союзнички у наших дикарей Тайги и Тундры

Нех было Израилю в нейтральную позицию играть. Нужна было чётко "РОССИЯ - ВРАГ, 100% поддержка Украины"....
Политика Израиля " и вашим, и нашим" ни к чему хорошему не привела, результат нулевой
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07.10.2023 16:11 Ответить
кажется, в воздухе что-то заразное. возможно, хйловская шиза повсеместно уже пошла. если еще и Китай сбрендит то вообще капец. нужно нулевого пациента изолировать побыстрее.
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07.10.2023 19:28 Ответить
Никогда дружба с Москвой безнаказанно не проходит.Нетаньяху однозначно получил гарантии от брата Путина и расслабил булки! Думаю израильтяне достойно это оценят!
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07.10.2023 21:12 Ответить
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