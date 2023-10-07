Израиль находится в состоянии войны, - Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху после утренней атаки ХАМАС заявил, что Израиль находится в состоянии войны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует УП со ссылкой на The Times of Israel.
"Граждане Израиля, мы находимся в состоянии войны. И мы победим. Враг заплатит такую цену, которую он никогда раньше не знал.
Я поручил, прежде всего, очистить от террористов громады, в которые они проникли, и эта работа продолжается.
Я отдал приказ о широкомасштабном призыве резервов, чтобы ответить в войне, которую враг никогда не видел. Мы ведем войну, и мы выйдем из нее победителями".
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+28 Rostyslav Komarnytsky
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+22 Hrysha Hlyba #582024
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+16 CrossFirenko
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Но все равно кто-то должен контролировать, чтобы ни одна американская или европейская ракета или патрон не пересекли границу Израиля.
Иначе это приведет к эскалации!!!
А коли вів війни з Єгиптом , Сирією , Йорданом , теж не бігав . ?
Зрівняй це з Україною.
Зрівнюю . Україна теж обходилась до 2022 року своїми ресурсами .
Після 2022 року Україна повністю на утриманні, а без зовнішньої допомоги навряд ли протримається місяць. Відчуй різницю, як говориться.
І чи змогла б будь яка країна НАТО ( крім США ) в схожій ситуації , без підтримки інших країн - протистояти кацапії .?
Вмикай вже - думалку , годі прикидатись .
Сядьте за стол переговоров и помиритесь!!!!!!
Израильские власти передали России кучу лицензий и технологий для производства дронов которые забрали жизни наших солдат. Это можно было бы списать на довоенное время, но сейчас Россия активно соотрудничает с Ираном который давно военизирует Хамас. Все израильские чертижи дронов уже давно в Иране а Аятол делиться разработками с Сирией и Палестиной.
Если власти Израиля хотят дальше вести диалог с россией и не поставлять оружие и технологии в Украину, чтобы укрепить РФ, Иран, Сирию и Палестину, то мы тут уже не поможем ничем.
Я очень на это надеюсь. Возможно я не прав
Нех было Израилю в нейтральную позицию играть. Нужна было чётко "РОССИЯ - ВРАГ, 100% поддержка Украины"....
Политика Израиля " и вашим, и нашим" ни к чему хорошему не привела, результат нулевой