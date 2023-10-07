Израиль находится в состоянии войны, - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху после утренней атаки ХАМАС заявил, что Израиль находится в состоянии войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует УП со ссылкой на The Times of Israel.

"Граждане Израиля, мы находимся в состоянии войны. И мы победим. Враг заплатит такую цену, которую он никогда раньше не знал.

Я поручил, прежде всего, очистить от террористов громады, в которые они проникли, и эта работа продолжается.

Я отдал приказ о широкомасштабном призыве резервов, чтобы ответить в войне, которую враг никогда не видел. Мы ведем войну, и мы выйдем из нее победителями".

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