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Украина решительно осуждает террористические атаки против Израиля, - МИД

мид

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает террористические атаки против Израиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

"Украина решительно осуждает продолжающиеся террористические атаки против Израиля, включая ракетные обстрелы гражданского населения в Иерусалиме и Тель-Авиве", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что Украина выражает поддержку Израилю в его праве защищать себя и свой народ.

Также читайте: Создан оперштаб для помощи украинцам в Израиле. Граждан Украины нет среди пострадавших, - спикер МИД Николенко

Автор: 

Израиль (1924) МИД (6949) Сектор Газа (178)


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Топ комментарии
+23
Ми засуджуємо але сподіваємося що сторони скоро порозуміються і сядуть за стіл переговорів.А краще нехай Ізраїль поступитися територію щоб унеможливити такі конфліктів у майбутньому.
Тепер може в ООН та інші куколди зрозуміють що з терористами не можна укладати угоди і миритися.Якщо вони не воюють зараз то готують напад.Уся оця шобла Ірану,РФ,та інших має бути знищена.
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07.10.2023 13:01
+15
А Израиль использует американское оружие только для ударов по своей территории?
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07.10.2023 12:54
+14
Неподобство .! МЗС України всього лиш - рішуче засуджує . А треба засуджувати ду-уже рішуче . !!
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07.10.2023 12:58
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Правила форума Совет форумчан
А Израиль использует американское оружие только для ударов по своей территории?
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07.10.2023 12:54 Ответить
Шура,Израиль производит все начиная от стрелкового вооружения,и заканчивая ракетами и танками.А,если и использует импортное вооружение,то купленное за свои деньги,а не выклянчаные подачки.
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07.10.2023 12:58 Ответить
Ну тільки без натяків
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07.10.2023 13:09 Ответить
Як є.
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07.10.2023 13:13 Ответить
Ізраїль є найбільшим кумулятивним одержувачем зовнішньої допомоги США: до лютого 2022 року Сполучені Штати надали Ізраїлю 150 мільярдів доларів США (без урахування інфляції) двосторонньої допомоги. Допомога має стабільний характер і надається щороку.
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07.10.2023 13:24 Ответить
Й саме тому, десь протягом доби, Цахал перетворить сектор Газа на купу щебню, потім розрівняє бульдозерами. Будинки, в яких проживають терористи та їх сім'ї, підлягають знищенню.. Через тиждень в Ізраїлі не залишиться жодного чорнож... чорнопикого араба!
Антисемітам --- полум'яний привіт!!
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07.10.2023 13:51 Ответить
Україна не клянчить, а вимагає компенсацію за віддану ядерну зброю, за настійливим наполяганням Європи та Америки та їхніми обіцянками захисту її суверенітету та територіальної цілісності. Ти вже про, це, поц, забув? Що варнякаєш тут про українців таким тоном. Ти краще розкажи, як твої соплемінники при владі в Україні готувалися до війни.
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07.10.2023 16:08 Ответить
Поц,варнякаєш тут ти,покажи в меморандумі пункт про військову допомогу,та безпосередню участь військ НАТО у захисті України.І не треба мені переказувати казки дідів Леонідів про якісь наполягання з боку Заходу.Просто треба було не спадщину срср деребанити розпродаючи все наліво та направо включаючи найбільші в Європі запаси озброєння,а створювати власну армію та впк,тоді б не довелося зараз повзати на колінах,як жебраки, виклянчаючи хоча б ще пару десятків снарядів,та читати коментарі таких дебілів,як ти,котрі вважають,що всі їм винні.
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07.10.2023 17:48 Ответить
Миролюбиві кацапи пишуть
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07.10.2023 12:54 Ответить
Поздоровив ХАМАС ху-йла з днюхою. Всьо як він любить - вбиті діти, палаючі будинки...
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07.10.2023 12:57 Ответить
Кацапня й про нас таке пише. Ці дегротні тварюки-антилюди увесь світ ненавидять.
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07.10.2023 12:57 Ответить
Якщо на Заході кацапороте чмо щось хрюкає,його вже посилають за кацапокоритом!
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07.10.2023 13:43 Ответить
кацап вонючка вас тварей нада всех уничтожать до последнего чтобы не плодили ******
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07.10.2023 14:14 Ответить
так, особисто я, озабочен та засуджую!
трохи далі, буду дуже озабочен.
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07.10.2023 12:55 Ответить
аминь
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07.10.2023 12:55 Ответить
не пам*ятаю щоб Ізгаіль засуджував стосовно нашої війни
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07.10.2023 12:55 Ответить
Казав, треба пірігавори і сайтісь посєрєдінє. Чи то не він...
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07.10.2023 12:58 Ответить
Неподобство .! МЗС України всього лиш - рішуче засуджує . А треба засуджувати ду-уже рішуче . !!
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07.10.2023 12:58 Ответить
Навіщо? Ізраїль хоча б раз поспівчував нам? Ні. Їм пох. Мені на них тако ж пох.
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07.10.2023 12:59 Ответить
Мы выражаем глубокую обеспокоенность и призываем стороны снизить градус насилия.Но обычным языком говоря,нам глубоко пох... на израиль,как и израилю глубоко пох...на Украину.
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07.10.2023 13:00 Ответить
На часі екстрадувати ухилянтів на захист Ізраїлю! Як тут збираються екстрадувати і карати українців за кордоном.
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07.10.2023 13:00 Ответить
Це що всю шашличну шоблу доведеться відправити по місцю прописку в їхньому другому паспорті?
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07.10.2023 13:08 Ответить
Може хоча б Бєню відпустять родіну захищати.
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07.10.2023 13:40 Ответить
Нам трохи мінус
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07.10.2023 13:01 Ответить
Ми засуджуємо але сподіваємося що сторони скоро порозуміються і сядуть за стіл переговорів.А краще нехай Ізраїль поступитися територію щоб унеможливити такі конфліктів у майбутньому.
Тепер може в ООН та інші куколди зрозуміють що з терористами не можна укладати угоди і миритися.Якщо вони не воюють зараз то готують напад.Уся оця шобла Ірану,РФ,та інших має бути знищена.
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07.10.2023 13:01 Ответить
Я б ще висловив стурбованість
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07.10.2023 13:02 Ответить
Папа Бубочки,отнедавнего пожизненній степендиант Украины, проживающий в Израиле, не пострадал?
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07.10.2023 13:04 Ответить
Гімно не тоне та не горить.
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07.10.2023 13:06 Ответить
Ні, у відповідності зі сценкою 95 кварталу, він тато гівнюка.
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07.10.2023 16:11 Ответить
Ну таке буває, сьогодні ти закликаєш до переговорів з терористами які атакують незалежну державу і продовжуєш з ними торгувати, а завтра такі ж терористи починають вбивати вже твоїх громадян. Треба сісти за стіл переговорів , бо ця ізраїльська криза нікому не вигідна і блаблабла .
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07.10.2023 13:05 Ответить
Новая ось зла Китай - Иран - КНДР - Кацапы - хамасы разного пошиба.
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07.10.2023 13:06 Ответить
А всього-то треба було цивілізантам скористатися моментом, і розкатати ***** в Україні у перші ж місяці вторгнення. Тоді б і ніякої вісі зла не створилося. Але знову (!() як і Гітлера, просрали.
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07.10.2023 13:18 Ответить
Яке переживання за Ізраїль а те що в нас кожен день гинуть десятки мирних жителів ,позавчора рашисти на Харківщині вбили 52 людини, може ми чули від Ізраїлю співчуття ?,проснітся ця країна навіть не визнала голодомор 1932-1933 геноцидом ,хоч у нас про голкост не забувають.
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07.10.2023 13:06 Ответить
Ну так вони переживають за свій народ, а Україна для них просто місце роботи де можна прібарахлітца для внукав.
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07.10.2023 13:11 Ответить
так національність голодоморників сприяє невизнанню.
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07.10.2023 13:11 Ответить
Чого би вони його визнавали ? Каганович з К його сотворили
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07.10.2023 16:22 Ответить
Мгм...
От не було нам кого засуджувати, а тут - гульк і є!
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07.10.2023 13:07 Ответить
щось нагадує.
я от наприклад рішуче "засуджую" арешт Грети Клімберг - потрібно дотримуватись всіх процедур і т.д.
І вислати її в страну бірьозок
бажано на крайню північ - розгрібати мільйони бочок з відходами шо накидав совок. ну і іменні лапті в підарунок
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07.10.2023 13:10 Ответить
и очень озабочены! А теперь о погоде...
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07.10.2023 13:10 Ответить
В ООН уже поснідали? Уже начасі турбуватись
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07.10.2023 13:13 Ответить
Хто припіздент забув для нього головне гроші а не батьки(за 8000т. гривень далеко не уїдеш) А перша леді вже готується робити те що вона вміє(мінєт біля наливайки чи як там називают дешеві харчевні).
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07.10.2023 13:28 Ответить
https://tsn.ua/

https://tsn.ua/svit

Ізраїль вирішив підтримати російську пропаганду у кіно: реакція українського посольства

Дата публікації14:00, 08.09.23



Фото: Associated Press

Ізраїльський уряд підписав договір з РФ про співпрацю в галузі кіновиробництва.

У той час, коли міжнародна спільнота ізолює Росію, яка веде агресивну війну та тероризує мирне населення України, Ізраїль продовжує співпрацю із державою-агресоркою. У день, коли окупанти вчинили черговий теракт, обстрілявши Костянтинівку, уряд цієї країни підписав договір з РФ про співпрацю в галузі кіновиробництва. Цинізм ситуації полягає в тому, що кіно у Росії використовують пропагандисти для виправдання війни в Україні.

Про цеhttps://www.facebook.com/UkraineInIsrael/posts/pfbid0G3az8Bj51J4gxNPiwsh658afraqaoJmW9t19xTcVQrd4GC3ZZAhMttubjuMpmnkCl йдеться у повідомленні посольства України в Ізраїлі.

"Ми вже не знаємо, як коментувати. Того самого дня, коли російська ракета влучила по багатолюдному ринку на Донбасі в Україні, знову вбивши та поранивши десятки невинних мирних жителів, ізраїльський уряд підписав угоду про співпрацю в галузі кіно з російськими пропагандистами", - наголосили українські дипломати.
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07.10.2023 13:23 Ответить
Тупі клоуни все "засуджують"-це кінець світу
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07.10.2023 13:26 Ответить
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07.10.2023 13:28 Ответить
Віслюк апокаліпсису.
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07.10.2023 14:02 Ответить
Скоро ядеркой влупят по Израилю, и самое интересное что кацапы скажут что это не мы
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07.10.2023 13:29 Ответить
Они скажут, что это мы и желтая пресса разнесет. И мир - поверит!
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07.10.2023 13:32 Ответить
....Ізраїль замість Воронежа?.....
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07.10.2023 14:05 Ответить
Головне щоб українці там в безпеці були. В МЗС потрібні зміни.
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07.10.2023 13:31 Ответить
Бєня каломойша у зєлупи в сраці пальцями поворухнув.
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07.10.2023 13:31 Ответить
Не покаране зло, таке як терористи кацапія , іран та подібні, раковою пухлиною розростається по світу, її метастази вилізли в Ізраїлі. Рецепт від нього один - СМЕРТЬ!!!!
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07.10.2023 13:33 Ответить
Викликайте резервістів: Зеленського, Коломойського та інших ізраїльських спецназівців.
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07.10.2023 13:36 Ответить
70% держморд можна екстрадувати на їх" родіну па втарому паспарту". Чудова нагода позбавити Україну від шашличного нашестя.
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07.10.2023 14:05 Ответить
Їх, таких діячів, в Україні набереться на цілий цахал, якщо ЦК правильно попрацюють.
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07.10.2023 16:14 Ответить
Співчуваємо,але нічим допомогти не можемо.
...наступний суховантаж з зерном для народу Палестини відшвартується за графіком.
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07.10.2023 13:53 Ответить
 
 