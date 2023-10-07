Украина решительно осуждает террористические атаки против Израиля, - МИД
Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает террористические атаки против Израиля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.
"Украина решительно осуждает продолжающиеся террористические атаки против Израиля, включая ракетные обстрелы гражданского населения в Иерусалиме и Тель-Авиве", - говорится в заявлении.
Также отмечается, что Украина выражает поддержку Израилю в его праве защищать себя и свой народ.
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Антисемітам --- полум'яний привіт!!
трохи далі, буду дуже озабочен.
Тепер може в ООН та інші куколди зрозуміють що з терористами не можна укладати угоди і миритися.Якщо вони не воюють зараз то готують напад.Уся оця шобла Ірану,РФ,та інших має бути знищена.
От не було нам кого засуджувати, а тут - гульк і є!
я от наприклад рішуче "засуджую" арешт Грети Клімберг - потрібно дотримуватись всіх процедур і т.д.
І вислати її в страну бірьозок
бажано на крайню північ - розгрібати мільйони бочок з відходами шо накидав совок. ну і іменні лапті в підарунок
https://tsn.ua/svit
Ізраїль вирішив підтримати російську пропаганду у кіно: реакція українського посольства
Дата публікації14:00, 08.09.23
Фото: Associated Press
Ізраїльський уряд підписав договір з РФ про співпрацю в галузі кіновиробництва.
У той час, коли міжнародна спільнота ізолює Росію, яка веде агресивну війну та тероризує мирне населення України, Ізраїль продовжує співпрацю із державою-агресоркою. У день, коли окупанти вчинили черговий теракт, обстрілявши Костянтинівку, уряд цієї країни підписав договір з РФ про співпрацю в галузі кіновиробництва. Цинізм ситуації полягає в тому, що кіно у Росії використовують пропагандисти для виправдання війни в Україні.
Про цеhttps://www.facebook.com/UkraineInIsrael/posts/pfbid0G3az8Bj51J4gxNPiwsh658afraqaoJmW9t19xTcVQrd4GC3ZZAhMttubjuMpmnkCl йдеться у повідомленні посольства України в Ізраїлі.
"Ми вже не знаємо, як коментувати. Того самого дня, коли російська ракета влучила по багатолюдному ринку на Донбасі в Україні, знову вбивши та поранивши десятки невинних мирних жителів, ізраїльський уряд підписав угоду про співпрацю в галузі кіно з російськими пропагандистами", - наголосили українські дипломати.
...наступний суховантаж з зерном для народу Палестини відшвартується за графіком.