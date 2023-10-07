В Николаеве слышали взрыв. Мэр Сенкевич просит ничего не снимать
Днем 7 октября во время объявленной воздушной тревоги в Николаеве был слышен взрыв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич написал в телеграм-канале следующее: "Николаев - не снимаем. Оставайтесь в безопасных местах. Всю официальную информацию предоставим позже".
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Анатолий К #427424
показать весь комментарий07.10.2023 14:40 Ответить Мне нравится 3
valentyna #410470
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Igor Mazut
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Серафим Полубес #482416
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Анатолий К #427424
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Серафим Полубес #482416
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Danger Zone
показать весь комментарий07.10.2023 15:16 Ответить Мне нравится 0
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