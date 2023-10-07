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В Николаеве слышали взрыв. Мэр Сенкевич просит ничего не снимать

ракета,ракеты,искандер

Днем 7 октября во время объявленной воздушной тревоги в Николаеве был слышен взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне"

В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич написал в телеграм-канале следующее: "Николаев - не снимаем. Оставайтесь в безопасных местах. Всю официальную информацию предоставим позже".

Также смотрите: Агентская сеть РФ: СБУ задержала на Николаевщине 13 информаторов, работавших на ФСБ. ФОТОрепортаж

Автор: 

взрыв (6742) Николаев (2152)


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Бахнуло. Знову якась кацапська потвора, що живе а Миколаєві, здала щось цінне ворогу, а можливо просто бахнули, щоб залякати. Кацапи - ми вас не боїмося уже давно і вашу бутафорну армію.
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07.10.2023 14:40 Ответить
Ще 4 області, балістика. Мої Черкаси також.
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07.10.2023 14:41 Ответить
Такое ощущение что Юг Украины вообще без ПВО
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07.10.2023 14:55 Ответить
Луплять нормально, й по калібрах, й по дронах... проти балістики --- Патріот тільки збиваває, та де ж їх набратися...
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07.10.2023 15:17 Ответить
Ви мабуть не військовий і не стратег, бо Боневтік до цього часу на південь тягне асфалькоукладчики, бульдозери, асфалт - ось головне, що потрібно для збиття ракет.
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07.10.2023 15:17 Ответить
Та звичайно.. Куди мені до нашого геніального дуче!
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07.10.2023 18:53 Ответить
Десь влучило за містом. Багато швидких.
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07.10.2023 15:16 Ответить
 
 