В Николаеве слышали взрыв. Мэр Сенкевич просит ничего не снимать

Днем 7 октября во время объявленной воздушной тревоги в Николаеве был слышен взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич написал в телеграм-канале следующее: "Николаев - не снимаем. Оставайтесь в безопасных местах. Всю официальную информацию предоставим позже".

Также смотрите: Агентская сеть РФ: СБУ задержала на Николаевщине 13 информаторов, работавших на ФСБ. ФОТОрепортаж