Технической возможности эвакуировать украинцев из Израиля пока нет, – посол Корнийчук

Технической возможности эвакуировать граждан Украины из Израиля пока нет, людям необходимо придерживаться команд, поступающих от правительства.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире национального телемарафона.

"Технической возможности у нас эвакуировать людей нет. Поэтому, как сказал ранее президент, и посольство на этот счет давало широкий комментарий, люди должны находиться в максимально безопасных местах, слушать команды, поступающие от местного правительства и четко их соблюдать", - сказал он.

Посол отметил, что поступали обращения от украинцев из Израиля, а также Палестины, где проживают около 1 тыс. украинских граждан, состоящих на консульском учете. Корнийчук добавил, что консулы работают и в Палестине, и в Израиле в круглосуточном режиме.

Посол предположил, что "власти Израиля возьмут ситуацию под контроль ближе к вечеру".

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