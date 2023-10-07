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Технической возможности эвакуировать украинцев из Израиля пока нет, – посол Корнийчук

ізраїль

Технической возможности эвакуировать граждан Украины из Израиля пока нет, людям необходимо придерживаться команд, поступающих от правительства.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире национального телемарафона.

"Технической возможности у нас эвакуировать людей нет. Поэтому, как сказал ранее президент, и посольство на этот счет давало широкий комментарий, люди должны находиться в максимально безопасных местах, слушать команды, поступающие от местного правительства и четко их соблюдать", - сказал он.

Посол отметил, что поступали обращения от украинцев из Израиля, а также Палестины, где проживают около 1 тыс. украинских граждан, состоящих на консульском учете. Корнийчук добавил, что консулы работают и в Палестине, и в Израиле в круглосуточном режиме.

Посол предположил, что "власти Израиля возьмут ситуацию под контроль ближе к вечеру".

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Автор: 

Израиль (1924) Корнийчук Евгений (136) эвакуация (2072)


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Топ комментарии
+18
Не хочу жартувати на цю тему, але ж наше чмо поселило батьків у Ізраїлі. Скрізь, де він, біда...
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07.10.2023 18:59
+14
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07.10.2023 18:59
+11
А чего Военный Вождь молчит ... отправил папу Сашу и маму Римму из мирного Кривого Рога в опасный Израиль и не чешется. А ну давай Ермака посылай в Тель-Авив ... пущай возвращает Вовиных родителей в Украину. Так хочется из совместное фото или видосик увидеть, соскучился уже.
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07.10.2023 19:05
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Куди? на берег слонової кістки?
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07.10.2023 18:49 Ответить
На Донбасс.
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07.10.2023 19:13 Ответить
кулеба пусть займётся. чо его отлизываешь иички?
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07.10.2023 18:52 Ответить
Будет цирк, когда окажется, шо под ударами Израиля по бармалейской территории - тоже граждане Украины.
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07.10.2023 18:53 Ответить
Так і буде тому, що на території Гази на консульському обліку знаходиться біля 1 000 громадян. Швидше за все це жінки, которі повиходили заміж за арабів, коли ті навчалися в українських вишах.
Пам'ятаєте, як із Сирії та Афганістану евакуйовували таких.
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07.10.2023 19:21 Ответить
Тут на цензоре была такая себе Мария Орловская - любительница палестинских бармалеев, активистка, фотки свои мне скидывала из Газы.
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07.10.2023 19:28 Ответить
папасаша і мамаріма поки ховаються у мамаді, бідненькі.
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07.10.2023 18:54 Ответить
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07.10.2023 18:59 Ответить
Там это закончится через 10-15 дней. Здесь - лет через несколько.
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07.10.2023 18:59 Ответить
Ізраїль розіпашить Хамас в активній фазі значно швидше. А от лідерів Хамасу та спонсорів Моссад наздоганятиме по усьому світу ще певний час
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07.10.2023 19:24 Ответить
Нам би щось на кшталт МОССАДу..
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07.10.2023 19:52 Ответить
ССО на шляху. Є дуже круті Козаки, інструктори ЦРУ та морських котиків у приємному шоці від наших
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07.10.2023 20:36 Ответить
Тут більше питання до політичної волі.
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07.10.2023 20:54 Ответить
100%
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07.10.2023 20:58 Ответить
Так шобла Зєрмака їх в тюрми кидає- той же Червінський
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07.10.2023 22:30 Ответить
В Ізраїлі ОП нема. А то б весь світ допомгав їм грошима.
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07.10.2023 19:46 Ответить
Не хочу жартувати на цю тему, але ж наше чмо поселило батьків у Ізраїлі. Скрізь, де він, біда...
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07.10.2023 18:59 Ответить
А зараз що ? Невжеж памперси туди везти ?
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07.10.2023 19:47 Ответить
Я теж саме казала..це не жарт..карма якась від нашого бідоносця.
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07.10.2023 19:54 Ответить
А чего Военный Вождь молчит ... отправил папу Сашу и маму Римму из мирного Кривого Рога в опасный Израиль и не чешется. А ну давай Ермака посылай в Тель-Авив ... пущай возвращает Вовиных родителей в Украину. Так хочется из совместное фото или видосик увидеть, соскучился уже.
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07.10.2023 19:05 Ответить
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07.10.2023 19:15 Ответить
Хамас захопив по обсягу територію ,як Сектор газа...Хамас--просто терористична організація,з дубинками можна сказати воює...це не "друга армія"....
Ізраїльська армія абсолютно неготова виявилась воювати,або їх так звана розвідка проєала..
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07.10.2023 19:07 Ответить
Нічого, зберуться з силами відіб'ються. Таке в них вже було раніше.
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07.10.2023 19:11 Ответить
так...вже є відео..як Цахал хєрачать Хамас https://www.youtube.com/watch?v=lwzxK-xSOBY
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07.10.2023 19:14 Ответить
Хамасу кабзда. Без варіантів
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07.10.2023 19:22 Ответить
У Вови нерухомість у Британіі, Франціі, Італіі.
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07.10.2023 19:15 Ответить
А стіпендіат- в Ізраелі.
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07.10.2023 19:16 Ответить
Іспанії та на Кіпрі
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07.10.2023 20:44 Ответить
А тепер ше й учасника боєвих дій йому дасть. Та й маміримі теж.
#аніваєвалі...
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07.10.2023 20:55 Ответить
Так до ранку війна закінчится, напевно.
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07.10.2023 19:14 Ответить
Эвакуация ненужна,газы скоро не будет.Довыёделывались.
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07.10.2023 19:59 Ответить
А де їхній хвалений ''залізний купол''? Чого він не спрацював? Ще зелені хотіли у них такий же купити.
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07.10.2023 20:01 Ответить
Проти 5000 ракет ніякий "кумпол" не врятує
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07.10.2023 20:08 Ответить
Не вірте про 5000 ракет , це брехня !
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07.10.2023 20:30 Ответить
Зранку у Ізраїлі святкували, на кордоні три вояки, решта пили-гуляли. Тому і взяли їх у полон тепленькими, а багатьох застрелили на місці. Моссад підготовку угрупувань бойовиків хамасу та ракетних атак тупо проїпав.
Купол не встиг із перезарядкою після першої хвилі, плюс щільна житлова забудова, а тому уламки збитих ракет усе одно падали на житлові будинки.
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07.10.2023 20:47 Ответить
Схоже, що жиди--такі самі пи*дуни, як і москалі з їхньою "другою армією світу".
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07.10.2023 20:58 Ответить
Оце попадос!... Самі хитрожопі втекли з України до Ізраілю, а тут така жопа
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07.10.2023 20:10 Ответить
Спочатку запитайте їх, чи вони хочуть повертатись в Україну )
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07.10.2023 20:13 Ответить
Нехай евакуюються до Штатів; там нема війни, ніхто з ТЦК за ними не ганятиметься та й значно більша жидівська діаспора підтримає нещасних біженців з України-Ізраїлю.
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07.10.2023 21:05 Ответить
Ну тоді хоч "діп консьорн" висловіть. Ще можна жорстко засудити, або висловити формальну підтримку. PS. Вони нам не допомагали, не бачу сенсу їм допомагати, нехай самі розбираються із своїми арабами.
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07.10.2023 21:32 Ответить
 
 