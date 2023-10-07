Технической возможности эвакуировать украинцев из Израиля пока нет, – посол Корнийчук
Технической возможности эвакуировать граждан Украины из Израиля пока нет, людям необходимо придерживаться команд, поступающих от правительства.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире национального телемарафона.
"Технической возможности у нас эвакуировать людей нет. Поэтому, как сказал ранее президент, и посольство на этот счет давало широкий комментарий, люди должны находиться в максимально безопасных местах, слушать команды, поступающие от местного правительства и четко их соблюдать", - сказал он.
Посол отметил, что поступали обращения от украинцев из Израиля, а также Палестины, где проживают около 1 тыс. украинских граждан, состоящих на консульском учете. Корнийчук добавил, что консулы работают и в Палестине, и в Израиле в круглосуточном режиме.
Посол предположил, что "власти Израиля возьмут ситуацию под контроль ближе к вечеру".
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Пам'ятаєте, як із Сирії та Афганістану евакуйовували таких.
Ізраїльська армія абсолютно неготова виявилась воювати,або їх так звана розвідка проєала..
#аніваєвалі...
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