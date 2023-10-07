В столице Словакии Братиславе объявили чрезвычайное положение из-за мигрантов

Муниципалитет Братиславы объявил чрезвычайное положение в столице Словакии с субботы из-за транзитной миграции.

Об этом сообщил спикер мэрии Братиславы Петер Бубла, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"В результате того, что соседние государства закрыли свои границы, большие группы мигрантов начинают концентрироваться и в столице, в том числе матери с маленькими детьми", – добавил Бубла, отметив, что объявление чрезвычайного положения позволяет городу более оперативно и эффективно управлять предоставлением необходимой помощи.

Читайте также: Словакия прекратила оказание помощи Украине, продолжаются переговоры по формированию нового правительства, - Politico

Он отметил, что город в сотрудничестве с Центром труда, социальных дел и семьи, а также неправительственными организациями помогает с размещением матерей с маленькими детьми, обеспечением продуктами питания, а также с необходимыми медикаментами.

Словакия заявила в среду, что возобновит проверки на границе с Венгрией, чтобы уменьшить количество нелегальных мигрантов, въезжающих в страну.

На этот шаг Братислава пошла после того, как Польша, Чехия и Австрия объявили во вторник о введении временных проверок на своих границах со Словакией. Проверки продлятся не менее 10 дней, чтобы сдержать нелегальную миграцию.

Мигранты преимущественно используют Словакию как транзитную страну по пути в Западную Европу.

По словам министра внутренних дел, Словакия зарегистрировала 39 688 мигрантов с начала года по 1 октября - в 11 раз больше, чем год назад.