В столице Словакии Братиславе объявили чрезвычайное положение из-за мигрантов
Муниципалитет Братиславы объявил чрезвычайное положение в столице Словакии с субботы из-за транзитной миграции.
Об этом сообщил спикер мэрии Братиславы Петер Бубла, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"В результате того, что соседние государства закрыли свои границы, большие группы мигрантов начинают концентрироваться и в столице, в том числе матери с маленькими детьми", – добавил Бубла, отметив, что объявление чрезвычайного положения позволяет городу более оперативно и эффективно управлять предоставлением необходимой помощи.
Он отметил, что город в сотрудничестве с Центром труда, социальных дел и семьи, а также неправительственными организациями помогает с размещением матерей с маленькими детьми, обеспечением продуктами питания, а также с необходимыми медикаментами.
Словакия заявила в среду, что возобновит проверки на границе с Венгрией, чтобы уменьшить количество нелегальных мигрантов, въезжающих в страну.
На этот шаг Братислава пошла после того, как Польша, Чехия и Австрия объявили во вторник о введении временных проверок на своих границах со Словакией. Проверки продлятся не менее 10 дней, чтобы сдержать нелегальную миграцию.
Мигранты преимущественно используют Словакию как транзитную страну по пути в Западную Европу.
По словам министра внутренних дел, Словакия зарегистрировала 39 688 мигрантов с начала года по 1 октября - в 11 раз больше, чем год назад.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Непонятливые разницу понимают между Януковичем, Ермаком, Гольдфарбом и прочими ********** и страной Украина?
Як то кажуть - "Якщо хтось ходить як качка, плаває як качка, крякає як качка, то мабудь це і є качка"!
Колонны Королевской Шотландской академии, украшенные в стиле банок https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BE%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BB Энди Уорхол Банки с супом «Кэмпбелл». 1962
Пам'ятаю крик відчаю який я чув від голандця, той розказував, що пересічні громадяни його країни вимушені жити все життя в арендованому житлі не самої кращої якості, економити на всьому, а мігрантам будують цілі райони і безкоштовно їх там заселяють. Ви тільки вдумайтеся: мігранти отримують безкоштовне житло в Амстердамі на відстані 20 хвилин на метро до центру. А місцеві вимушені жити у хостелах, бо на аренду житла у них немає достатньо грошей.
і з таким підходом можна чекати того що зараз в ізраїлі
як зе так??? ЄС разом, а румунія та мадяри приймають та відправляють, словаки якогось куя приймають а на північ та захд закрито
то накуя взагалі запускати в ЄС????
на жаль....