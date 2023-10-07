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В столице Словакии Братиславе объявили чрезвычайное положение из-за мигрантов

словакия,братислава

Муниципалитет Братиславы объявил чрезвычайное положение в столице Словакии с субботы из-за транзитной миграции.

Об этом сообщил спикер мэрии Братиславы Петер Бубла, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"В результате того, что соседние государства закрыли свои границы, большие группы мигрантов начинают концентрироваться и в столице, в том числе матери с маленькими детьми", – добавил Бубла, отметив, что объявление чрезвычайного положения позволяет городу более оперативно и эффективно управлять предоставлением необходимой помощи.

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Он отметил, что город в сотрудничестве с Центром труда, социальных дел и семьи, а также неправительственными организациями помогает с размещением матерей с маленькими детьми, обеспечением продуктами питания, а также с необходимыми медикаментами.

Словакия заявила в среду, что возобновит проверки на границе с Венгрией, чтобы уменьшить количество нелегальных мигрантов, въезжающих в страну.

На этот шаг Братислава пошла после того, как Польша, Чехия и Австрия объявили во вторник о введении временных проверок на своих границах со Словакией. Проверки продлятся не менее 10 дней, чтобы сдержать нелегальную миграцию.

Мигранты преимущественно используют Словакию как транзитную страну по пути в Западную Европу.

По словам министра внутренних дел, Словакия зарегистрировала 39 688 мигрантов с начала года по 1 октября - в 11 раз больше, чем год назад.

Автор: 

мигранты (981) Словакия (981)


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Топ комментарии
+26
Хм - а що ж це за мігранти? Звідки вони раптово почали пертись у Європу? Чи не пов'язано це з намагання русні, окрім Ізраілю, ще й Європу дествбілізувати таким чином?
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07.10.2023 21:13
+19
Перестаньте платить пособия и проводить бесплатные курсы по интеграции и проблема миграции решена
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07.10.2023 21:12
+17
Старіння населення ЄС і толєрастія, зробила із Євросоюзу і ЮК те що зробила. Замість того аби викидати із країн цих порушників, Західна Європа перетворюється на африкано-азійське гетто де білі вкалують заради благополуччя нєгрів.
Пам'ятаю крик відчаю який я чув від голандця, той розказував, що пересічні громадяни його країни вимушені жити все життя в арендованому житлі не самої кращої якості, економити на всьому, а мігрантам будують цілі райони і безкоштовно їх там заселяють. Ви тільки вдумайтеся: мігранти отримують безкоштовне житло в Амстердамі на відстані 20 хвилин на метро до центру. А місцеві вимушені жити у хостелах, бо на аренду житла у них немає достатньо грошей.
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07.10.2023 22:08
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Чомусь, у Словаччині не назвали, з яких саме країн йде потік цих МІГРАНТІВ…
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07.10.2023 21:12 Ответить
Африка в основном, транзитом через Италию, Грецию и Болгарию
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07.10.2023 21:14 Ответить
Ты мне объясни, как мигранты из Италии попадают в Словакию?
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07.10.2023 23:33 Ответить
Так же как и в Польшу! Барыги на бусиках везут их в Германию, Швецию, Норвегию - туда где денег дают им бедным. Только недавно польская полиция остановила несколько автобусов. Водители - грузин, украинец, и даже 18-летний голландец. Это уже бизнес.
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08.10.2023 10:17 Ответить
Не забувай, що саме польща продала 350 тисяч шенгенських віз чорномазим.
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08.10.2023 10:39 Ответить
Для непонятливых - продали барыги из Министерства Иностранных дел! Польша (ее Сейм) не принимала законов о продаже виз.
Непонятливые разницу понимают между Януковичем, Ермаком, Гольдфарбом и прочими ********** и страной Украина?
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08.10.2023 11:53 Ответить
той голландець скоріше сам мігрант у якомусь поколінні
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08.10.2023 13:12 Ответить
Хоч не китайцi?
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07.10.2023 21:46 Ответить
Перестаньте платить пособия и проводить бесплатные курсы по интеграции и проблема миграции решена
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07.10.2023 21:12 Ответить
не зовсім, наприклад в Італії, мігранти отруюють італійців газом і грабують їхні будинки, були летальні наслідки.
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08.10.2023 13:17 Ответить
Хм - а що ж це за мігранти? Звідки вони раптово почали пертись у Європу? Чи не пов'язано це з намагання русні, окрім Ізраілю, ще й Європу дествбілізувати таким чином?
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07.10.2023 21:13 Ответить
Вони це завжди робили. Совок 60 років на кінчику **я вертів всю Європу, тепер це робить Кацапстан.
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07.10.2023 21:26 Ответить
Та знаю я це. Тому і виникають такі дуже обгрунтовані підозри.

Як то кажуть - "Якщо хтось ходить як качка, плаває як качка, крякає як качка, то мабудь це і є качка"!
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07.10.2023 21:31 Ответить
З Африки думаю весь час їдуть і просто йдуть всіма способами. Основна ціль Німеччина як багата країна Європи. Можливо Франція ще, не знаю.
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07.10.2023 21:27 Ответить
Два роки тому, бачив у Амстердамі на станції метро, з самого ранку полісмени шманали усіх чорних. Виявилося, там знаходиться спальний район в якому живуть переважно мігранти з африки. Однак чорне дніще у ЄС - це або Париж, або Брюссель, я навіть не знаю де гірше. Там взагалі повна срака. Так що Німеччина - це не головна країна мігрантів є значно кращі
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07.10.2023 21:57 Ответить
Це по'язано з мовою. Все ж у Німеччини була тільки одна колонія на півдні Африки та і та дуже давно. А франкомовних негрів та арабів безліч.
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08.10.2023 12:07 Ответить
Швейцарія це точно, я коли виходжу з дому не розумію чи в Африку попав чи в Азію...
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08.10.2023 01:43 Ответить
Два роки з допомогою мінського маньяка намагалися прорватись через Польщу. Коли почали "приймати" жорстко, пішли через ********. Недарма ж сіярто щойно встановлював дипвідносини з маньяком. ******* вже давно словакам викатують щоб забирали манатки з Комарно.
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07.10.2023 21:27 Ответить
Это Кошице, цыганский район. Таким его "сделали беженцы из Украины".
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07.10.2023 21:38 Ответить
Новое подху#ловское правительство Словакии сделает его ещё лучше.
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07.10.2023 21:40 Ответить
Пиши прямо - цыгане, а причем здесь украинцы.
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07.10.2023 21:58 Ответить
Учи кавычки, и будет тебе прямо.
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07.10.2023 22:49 Ответить
Каким сделали? Мусора в баки набросали? Или белье вывесили сушиться? Или пару надписей на стенах сделали?
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07.10.2023 22:06 Ответить
Или наоборот - привели в порядок?
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07.10.2023 22:07 Ответить
тепер воістину видно, що Енді Ворхол був українцем із Словаччини

Колонны Королевской Шотландской академии, украшенные в стиле банок https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BE%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BB Энди Уорхол Банки с супом «Кэмпбелл». 1962

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07.10.2023 22:13 Ответить
Я это видел недавно не по фото, а вживую. Больше похоже на фото снизу.
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07.10.2023 22:46 Ответить
Що Ви цим хотіли показати, виставивши фото з обрізаним контейнером для сміття, які тут зараз масово стоять для збору негабаритного сміття?
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07.10.2023 22:10 Ответить
То, что там жуткий бардак, и по улицам ходят грязные и вшивые "словаки" тёмного цвета, которые на светофорах кидаются под колёса машин и просят денег или пожрать. Или там не так???
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07.10.2023 22:47 Ответить
О БОЖЕ!!! ЧИСТИЙ, ЗЕЛЕНИЙ, ПОКОШЕНИЙ ГАЗОН!!! і все сміття - в БАКАХ ДЛЯ СМІТТЯ!!! ЩО ЦІ УКРАЇНЦІ СОБІ ДОЗВОЛЯЮТЬ???!!!
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08.10.2023 09:16 Ответить
А нижнее фото не посмотрел? А я этот срач вживую вижу в Прешове, Кошице и во всей восточной части Словакии, где мне приходится часто ездить по делам.
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08.10.2023 12:52 Ответить
Старіння населення ЄС і толєрастія, зробила із Євросоюзу і ЮК те що зробила. Замість того аби викидати із країн цих порушників, Західна Європа перетворюється на африкано-азійське гетто де білі вкалують заради благополуччя нєгрів.
Пам'ятаю крик відчаю який я чув від голандця, той розказував, що пересічні громадяни його країни вимушені жити все життя в арендованому житлі не самої кращої якості, економити на всьому, а мігрантам будують цілі райони і безкоштовно їх там заселяють. Ви тільки вдумайтеся: мігранти отримують безкоштовне житло в Амстердамі на відстані 20 хвилин на метро до центру. А місцеві вимушені жити у хостелах, бо на аренду житла у них немає достатньо грошей.
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07.10.2023 22:08 Ответить
у них в загальному законодавстві ЄС про міграцію, дира більша ніж у руминського підараса
і з таким підходом можна чекати того що зараз в ізраїлі
як зе так??? ЄС разом, а румунія та мадяри приймають та відправляють, словаки якогось куя приймають а на північ та захд закрито
то накуя взагалі запускати в ЄС????
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08.10.2023 10:33 Ответить
Давно було потрібно закривати кордони і відривати вогонь на враження.
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07.10.2023 22:54 Ответить
Ще хтось горить бажанням в ЄС?
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08.10.2023 05:21 Ответить
Від того, що Британія звалила із ЄС, проблем у них істотно збільшилося, особливо якість життя пересічних. А ще на підході вихід Шотландії із ЮК заради вступу у ЄС.
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08.10.2023 10:41 Ответить
так, у сатаністів-глобалістів стоїть конкретна проблема по знищенню білого населення Європи.....
на жаль....
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08.10.2023 09:14 Ответить
 
 