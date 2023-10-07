Россияне в оккупированном Лисичанске обустроили госпиталь в многоквартирном доме, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о деятельности россиян в оккупированном Лисичанске, где продолжают размещать военные госпитали в частных домах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Российские оккупанты продолжают размещать военные госпитали в домах с мирными жителями. В частности, в городе Лисичанск Луганской области российские оккупационные войска обустроили военный госпиталь в многоквартирном доме города, где проживает гражданское население.

Также в населенном пункте Нижние Сирогозы Херсонской области оккупанты переместили больных гражданских людей из больницы в находящиеся рядом частные дома с целью освобождения палат больницы для приема раненых военнослужащих оккупационных войск".

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