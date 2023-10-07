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Россияне в оккупированном Лисичанске обустроили госпиталь в многоквартирном доме, - Генштаб

лисичанськ

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о деятельности россиян в оккупированном Лисичанске, где продолжают размещать военные госпитали в частных домах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Российские оккупанты продолжают размещать военные госпитали в домах с мирными жителями. В частности, в городе Лисичанск Луганской области российские оккупационные войска обустроили военный госпиталь в многоквартирном доме города, где проживает гражданское население.

Также в населенном пункте Нижние Сирогозы Херсонской области оккупанты переместили больных гражданских людей из больницы в находящиеся рядом частные дома с целью освобождения палат больницы для приема раненых военнослужащих оккупационных войск".

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Автор: 

Генштаб ВС (6275) Северодонецк (333)


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Почему там еще не побывал химарс
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07.10.2023 21:17 Ответить
Тому що Залужний набагато розумніший тебе - бо забороняє стрілять по лікувальних закладах!
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08.10.2023 04:09 Ответить
фашист путін ще в 2014 казав що з початку жінки й діти, і за ними вже його терористи. Нічого нового
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07.10.2023 21:26 Ответить
Подарунок ботоксного ще обстрілює Ізраїль, але Армія оборони Ізраїль потихеньку зачищає територію від терористів.
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07.10.2023 21:28 Ответить
Є точки ,знищувати.Все ніяких розмов.
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07.10.2023 22:55 Ответить
Роздовбати!!!...
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08.10.2023 07:12 Ответить
 
 