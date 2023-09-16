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Новости Агрессия России против Украины
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Российские захватчики решили демонтировать системы водо- и теплоснабжения в оккупированном Лисичанске

луганщина,лисичанськ

Во временно оккупированном Лисичанске в сентябре захватчики решили демонтировать системы водо- и теплоснабжения, что наблюдается в отдельных районах города.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, информирует Цензор.НЕТ.

"После так называемых "первых выборов" в Лисичанске начались изменения. Изменения к худшему. Если до этого больше года оккупанты просто почти ничего не касались, то в сентябре решили демонтировать системы водо- и теплоснабжения, которые наблюдаются в отдельных районах города", - говорится в сообщении.

Также российские оккупанты заявили, что выданные с 2014 года нелегитимные документы на недвижимость образца так называемой "лнр" признаны россиянами. Об этом сообщил местный "Росреест".

"Теперь, все документы на недвижимое имущество, на земельные участки, оформленные в аннексию территорий, действительны без ограничения срока действия и какого-либо подтверждения", - отметил Лысогор.

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Он добавил, что этим решением россияне сняли с себя ответственность за имущество, захваченное после 2014 года. Преступления останутся на бумаге образца так называемого "ЛНР".

Автор: 

Северодонецк (333) оккупация (10119) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+7
На металобрухт ріжуть, чи навіщо? Усе інше вже повивозили?
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16.09.2023 09:47
+7
Ну кто бы сомневался что Орда перед бегством вырвет все провода со стен и унитазы
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16.09.2023 10:09
+6
Москальня клята , не встигнете вивезти все нагабоване вами наше
майно , бо здохнете всі без винятку 😡
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16.09.2023 10:02
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Правила форума Совет форумчан
На металобрухт ріжуть, чи навіщо? Усе інше вже повивозили?
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16.09.2023 09:47 Ответить
Тут наші й їхні жлоби й ділки, нічим не відрізняються. Постсовок одним словом. У Прип"яті, наші, теж всі каналізаційні, водопровідні, теплопровідні труби повикопували й повивозили на металобрухт.
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16.09.2023 10:35 Ответить
без води вони згниють, місто не функціонує
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16.09.2023 10:48 Ответить
Саранча ї@ана.
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16.09.2023 10:01 Ответить
Москальня клята , не встигнете вивезти все нагабоване вами наше
майно , бо здохнете всі без винятку 😡
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16.09.2023 10:02 Ответить
демонтувати системи водо- та теплопостачання, що спостерігаються в окремих районах міста. Джерело:

Спостерігаються- це як?
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16.09.2023 10:03 Ответить
Де вас таких беруть?
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16.09.2023 10:24 Ответить
Уважно спостерігається головою ОВА.
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16.09.2023 12:28 Ответить
Готуються тікати, а людей залишити без води і тепла, що тут скажеш, монголоїди!!!!
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16.09.2023 10:03 Ответить
Нехай бамбаси копають криниці і буржуйки їм в поміч.
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16.09.2023 10:04 Ответить
не криниці, а копанки )) вони там майстри цього діла. буржуйки заборонять законом, бо це може привести до відродження класу буржуазії, якщо їх володарів стане забагато. про те що приватна власніть веде до відродження капіталізму ще маринований володька попереджав ))
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16.09.2023 10:14 Ответить
З копанок вони виколупують вугілля в Гради з танками.
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16.09.2023 10:20 Ответить
будуть копать глибше, можливо й до води дориються ))
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16.09.2023 10:26 Ответить
Ну кто бы сомневался что Орда перед бегством вырвет все провода со стен и унитазы
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16.09.2023 10:09 Ответить
Пожили в розкоші - і досить , сказали кацапи луганчанам , і почали демонтаж тепло і водопостачання .
Тепер Лисичанськ житиме як і умовний кацапський Мухосранськ ,, де цих благ цивілізації - отродясь нєбило .
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16.09.2023 10:14 Ответить
Щоб не КРАСТИ ЧУЖЕ, а тим більш в Україні, мішєбратія та АтінРот НЕМОЖУТЬ, генетика від ординців-московитів !! ЖДУНИ дочекалися… аслобанітелей… прутін введі..
Смерть московитам ***** !!
Слава Україні!!
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16.09.2023 10:14 Ответить
Дождалась вата своего счастья
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16.09.2023 10:21 Ответить
Нарешті дочекались.
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16.09.2023 10:27 Ответить
Російські загарбники вирішили демонтувати системи водо- й теплопостачання Джерело:
Це приведення до загальнокацапського комунального стандарту. Ібо нєфіг, ми значит без канализациі в зажопінскє живьом і ви бєз нейо паживьотє!
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16.09.2023 10:22 Ответить
"дирки" в землі і дві дошки скоро заполонять "бомбасію"
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16.09.2023 10:47 Ответить
канализации воруют.
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16.09.2023 10:24 Ответить
марадеры с болот мацковии
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16.09.2023 10:26 Ответить
металобрухт, це швидкі гроші
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16.09.2023 10:46 Ответить
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16.09.2023 11:15 Ответить
Приводять до загально расєйських стандартів "глибиного народу" на РОК(РукожопойОкраинеКитая)!
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16.09.2023 11:16 Ответить
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16.09.2023 11:16 Ответить
 
 