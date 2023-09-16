Российские захватчики решили демонтировать системы водо- и теплоснабжения в оккупированном Лисичанске

Во временно оккупированном Лисичанске в сентябре захватчики решили демонтировать системы водо- и теплоснабжения, что наблюдается в отдельных районах города.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, информирует Цензор.НЕТ.

"После так называемых "первых выборов" в Лисичанске начались изменения. Изменения к худшему. Если до этого больше года оккупанты просто почти ничего не касались, то в сентябре решили демонтировать системы водо- и теплоснабжения, которые наблюдаются в отдельных районах города", - говорится в сообщении.

Также российские оккупанты заявили, что выданные с 2014 года нелегитимные документы на недвижимость образца так называемой "лнр" признаны россиянами. Об этом сообщил местный "Росреест".

"Теперь, все документы на недвижимое имущество, на земельные участки, оформленные в аннексию территорий, действительны без ограничения срока действия и какого-либо подтверждения", - отметил Лысогор.

Читайте: На оккупированной Луганщине населению не предоставляют медицинские услуги, если нет российского паспорта

Он добавил, что этим решением россияне сняли с себя ответственность за имущество, захваченное после 2014 года. Преступления останутся на бумаге образца так называемого "ЛНР".