На оккупированной Луганщине населению не предоставляют медицинские услуги, если нет российского паспорта

На оккупированных территориях Луганской области получить медицинскую помощь можно только при наличии медстрахования, а его можно оформить только при наличии российского паспорта.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, информирует Цензор.НЕТ.

По планам правительства РФ эти полисы люди должны получить до 31 октября.

"Уже сейчас оккупационные администрации требуют от предприятий в регионе предоставить перечень рабочих, у которых нет страхования, и угрожают штрафами за игнорирование соответствующих требований", - рассказал Лысогор.

Также начальник ОВА рассказал, что в населенных пунктах продолжаются подготовительные меры к очередной волне принудительной мобилизации — оккупанты пытаются выявить тех мужчин, которые еще не имеют паспорта РФ.

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