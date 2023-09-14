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На оккупированной Луганщине населению не предоставляют медицинские услуги, если нет российского паспорта

рф,меддопомога

На оккупированных территориях Луганской области получить медицинскую помощь можно только при наличии медстрахования, а его можно оформить только при наличии российского паспорта.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, информирует Цензор.НЕТ.

По планам правительства РФ эти полисы люди должны получить до 31 октября.

"Уже сейчас оккупационные администрации требуют от предприятий в регионе предоставить перечень рабочих, у которых нет страхования, и угрожают штрафами за игнорирование соответствующих требований", - рассказал Лысогор.

Также начальник ОВА рассказал, что в населенных пунктах продолжаются подготовительные меры к очередной волне принудительной мобилизации — оккупанты пытаются выявить тех мужчин, которые еще не имеют паспорта РФ.

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Автор: 

оккупация (10119) медицинская помощь (84) Луганская область (6492)


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Вони там що,хвороби в пачпорт записують ?
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14.09.2023 11:56 Ответить
Нехай радіють що не прищеплюють зайвої хромосоми..
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14.09.2023 11:58 Ответить
Та не може бути, що там є кволі і хворі. Дамбас - це сталевари і шахтарі міцної статури, ну майже Шварценегери, так і жінки - широкоплечі і цицькаті - справжня окраса Дамбаса! Вони настільки моцні, що мужики можуть 24 години не злазячи, а баби підкови гнуть для розваги.
То про які медичні послуги може бути мова при такому генофонді? А Кацапи вимагають паспорт, щоб кращих із кращих забрати для покращення породи ісконних кацапів.
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14.09.2023 12:14 Ответить
Очкарику из ООН покажите, а то он в упор не видит геноцида
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14.09.2023 12:15 Ответить
придумайте еще что ни будь, там давно у всех есть паспорта и не один
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14.09.2023 13:10 Ответить
 
 