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Россияне сбросили управляемую авиабомбу на Херсонщину, есть пострадавший, - ОВА

херсонщина

Российские оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на Бериславский район Херсонщины, есть пострадавший.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Он отметил: "Россияне сбросили управляемую авиабомбу на Костырку Бериславского района. Пострадал 54-летний мужчина. Его с ранением лица доставили в больницу".

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Автор: 

авиация (2827) бомбардировка (451) Прокудин Александр (97) Херсонская область (4770)


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