Рашисты обстреляли село на Херсонщине, ранена женщина
Оккупационные войска накрыли огнем Камышаны Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.
Как отмечается, в результате вражеских обстрелов в поселке повреждены дома, хозяйственные постройки и помещения предприятия.
"Ранения получила 53-летняя женщина, которая на момент российского удара находилась дома. Ее в состоянии средней тяжести доставили в больницу", - говорится в сообщении.
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valentyna #410470
показать весь комментарий07.10.2023 14:05 Ответить Мне нравится 0
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