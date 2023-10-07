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Рашисты обстреляли село на Херсонщине, ранена женщина

херсонщина

Оккупационные войска накрыли огнем Камышаны Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА. 

Как отмечается, в результате вражеских обстрелов в поселке повреждены дома, хозяйственные постройки и помещения предприятия.

"Ранения получила 53-летняя женщина, которая на момент российского удара находилась дома. Ее в состоянии средней тяжести доставили в больницу", - говорится в сообщении.

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Автор: 

обстрел (27151) Херсонская область (4770)


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Це кого ви з поминками вітаєте? Лебедине уже звучить? Бо мій сусід,атовець, з учора Воїн ЗСУ
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07.10.2023 14:05 Ответить
 
 