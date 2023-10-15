В Египте откроют КПП для эвакуации из Сектора Газы - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал открытие КПП "Рафах" в Египте для эвакуации граждан из Сектора Газы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

"Рафах будет открыт. Мы вместе с ООН, Египтом, Израилем и другими странами создаем механизм, который позволит доставить помощь и доставить ее тем, кто в ней нуждается", - заявил Блинкен после встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом эль-Сиси.

Блинкен, встречавшийся с разными региональными лидерами, включая лидеров Саудовской Аравии, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов, сказал, что имел "очень хорошие разговоры" как с эль-Сиси, так и с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

Он добавил, что все страны, с которыми он общался, разделяют цель Белого дома - предотвратить эскалацию и обеспечить помощь гражданскому населению, оказавшемуся в Секторе Газы.

"Это тяжелое и сложное время, но я слышал, что все страны полны решимости преодолеть его, пройти через него и сделать это вместе", - сказал Блинкен.

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