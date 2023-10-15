В Египте откроют КПП для эвакуации из Сектора Газы - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал открытие КПП "Рафах" в Египте для эвакуации граждан из Сектора Газы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.
"Рафах будет открыт. Мы вместе с ООН, Египтом, Израилем и другими странами создаем механизм, который позволит доставить помощь и доставить ее тем, кто в ней нуждается", - заявил Блинкен после встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом эль-Сиси.
Блинкен, встречавшийся с разными региональными лидерами, включая лидеров Саудовской Аравии, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов, сказал, что имел "очень хорошие разговоры" как с эль-Сиси, так и с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.
Он добавил, что все страны, с которыми он общался, разделяют цель Белого дома - предотвратить эскалацию и обеспечить помощь гражданскому населению, оказавшемуся в Секторе Газы.
"Это тяжелое и сложное время, но я слышал, что все страны полны решимости преодолеть его, пройти через него и сделать это вместе", - сказал Блинкен.
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Терористи перетворять Єгипет на помийну яму.
Центристська "Громадянська коаліція" (ГК - Туск) - 31,6%
Центристський блок "Третій шлях" - 13%
Коаліція лівих партій - 8,6%
Ультраправа "Конфедерація" - 6,2%
остановісь ******!
Оце і є вся правда про "арабський світ" взагалі і тамтешнє мусульманство зокрема...
Российская «ультрапатриотка» Юлия Прохорова, которая была экстрадирована из Германии за поддержку «СВО» и травлю украинцев, теперь жалуется в соцсетях.
Россиянке не нравится ее страна, и она мечтает о переезде в США. Об этом Прохорова призналась в эфире своего канала в Telegram, передает https://www.dialog.ua/russia/282917_1697350907 Диалог.UA .
Як кажуть лікарі, "гази відходять".
Але Блінкен на своєму місці.
Кулеба може повчитись.
Нітаняху ж другом рахував *****…, а воно он, як неловко перед ізраїльтянами вийшло, з кров'ю …
Операція контролювалась з обох сторін, але ві Ізраілі кажуть про "прокол розвідки"...
На фестиваль біля кордону зібрались в основному араби - у них тільки паспорти ізраільські.
Тому Нетаньяху ображатись не буде: цінні люди не постраждали.
Зате привід для розгрому хамасу тепер є залізний.
Завдяки путінській допомозі.
Палестинського народу не існує. Заснування палестинської держави є лише засобом продовження нашої боротьби проти держави Ізраїль за арабську єдність … Насправді немає ніякої різниці між йорданцями, палестинцями, сирійцями та ліванцями. Лише з політичних і тактичних міркувань ми говоримо про існування палестинського народу, так як арабський національний інтерес вимагає протиставити сіонізму існування окремого палестинського народу. Через тактичні міркування не може Йорданія, яка є державою з визначеними межами, пред'явити претензії на Хайфу і Яффо. Але як палестинець я, безумовно, можу вимагати Хайфу, Яффо, Беер-Шеву і Єрусалим. Однак у той момент, як ми повернемо собі наші права на всю Палестину, ми не будемо баритися ні хвилини, щоб об'єднати Палестину з Йорданією.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96#cite_note-bibi-23 [23] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96#cite_note-25 [25] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96#cite_note-26 [26] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96#cite_note-27 [27] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96#cite_note-28 [28]
Аналогічне висловлювання, але з твердженням, що Палестина належить Сирії, а ніякого «палестинського народу» не існує робив також президент Сирії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B7_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%B4 Хафез Асад .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96#cite_note-29 [29] » Всі знають, що Палестина є ніщо інше, як південна частина Сирії "стверджував в 1956 році, перед https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%90_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй засновник і перший голова ООП https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%A8%D1%83%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%80%D1%96&action=edit&redlink=1 Ахмед Шукейрі , у той час представник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%8F Саудівської Аравії в ООН.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96#cite_note-%D0%A8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80-20 [20]
Генерал-лейтенант румунської розвідки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BF%D0%B0_%D0%86%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D1%96%D1%85%D0%B0%D0%B9 Іон Міхай Пачепа , який втік на Захід, писав:
Спочатку на світ з'явився винайдений Радами так званий «палестинський народ», який нібито «потребував самовизначення». Цей термін, «палестинський народ», сфабрикований майстрами радянської дезінформації в 1964 році, коли була створена Організація Визволення Палестини (ООП), за задумом його авторів, мав на увазі арабів, що живуть на території Палестини. Вперше він був вжитий у вступній частині палестинської хартії (декларації політичних вимог), написаної в Москві в тому ж 1964 році. Хартію затвердили 422 члени палестинського національного Ради, ретельний відбір яких проводився в КДБ.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96#cite_note-30 [30]