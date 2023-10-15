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В Египте откроют КПП для эвакуации из Сектора Газы - Блинкен

блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал открытие КПП "Рафах" в Египте для эвакуации граждан из Сектора Газы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

"Рафах будет открыт. Мы вместе с ООН, Египтом, Израилем и другими странами создаем механизм, который позволит доставить помощь и доставить ее тем, кто в ней нуждается", - заявил Блинкен после встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом эль-Сиси.

Блинкен, встречавшийся с разными региональными лидерами, включая лидеров Саудовской Аравии, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов, сказал, что имел "очень хорошие разговоры" как с эль-Сиси, так и с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

Он добавил, что все страны, с которыми он общался, разделяют цель Белого дома - предотвратить эскалацию и обеспечить помощь гражданскому населению, оказавшемуся в Секторе Газы.

"Это тяжелое и сложное время, но я слышал, что все страны полны решимости преодолеть его, пройти через него и сделать это вместе", - сказал Блинкен.

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Автор: 

Египет (772) Израиль (1929) пункт пропуска (676) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+4
От тепер тероризм - головний біль Єгипту.
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15.10.2023 22:06
+3
Дурні.
Терористи перетворять Єгипет на помийну яму.
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15.10.2023 22:06
+2
дайте їм всім соціал в німеччині, як фраумеркель бажала.... а потім очікуйте цю навалу в Европі - ніхто з них не працює ( бо не навчили та не хочуть, а навіщо бо і так дають), всі на соціалі, моляться цілими днями, чекають на відлік щоб щось захерачити, 100000 відсодків радікали та готові бомбери ( які доречі винахід раіських прапворадикалів з 1905 року)
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15.10.2023 22:14
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Правила форума Совет форумчан
От тепер тероризм - головний біль Єгипту.
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15.10.2023 22:06 Ответить
Дурні.
Терористи перетворять Єгипет на помийну яму.
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15.10.2023 22:06 Ответить
Результати екзит-пула в Польщі:

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15.10.2023 22:09 Ответить
ПіС - 36,8%

Центристська "Громадянська коаліція" (ГК - Туск) - 31,6%

Центристський блок "Третій шлях" - 13%

Коаліція лівих партій - 8,6%

Ультраправа "Конфедерація" - 6,2%
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15.10.2023 22:16 Ответить
і навіть для палестіно-американців?
остановісь ******!
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15.10.2023 22:13 Ответить
вернись та стікай гімном ушльопок-ухилянт
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15.10.2023 22:15 Ответить
дайте їм всім соціал в німеччині, як фраумеркель бажала.... а потім очікуйте цю навалу в Европі - ніхто з них не працює ( бо не навчили та не хочуть, а навіщо бо і так дають), всі на соціалі, моляться цілими днями, чекають на відлік щоб щось захерачити, 100000 відсодків радікали та готові бомбери ( які доречі винахід раіських прапворадикалів з 1905 року)
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15.10.2023 22:14 Ответить
Израиль эвакуируют Сдерот - это первая эвакуация целого города за всю историю нового государства Израиль.
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15.10.2023 22:31 Ответить
Ага, брати-мусульмане чекали 8 днів і пєндаля від світового гегемону, аби почати хоч якось допомагати "прастому чілавєку палєстінцкой національності".

Оце і є вся правда про "арабський світ" взагалі і тамтешнє мусульманство зокрема...
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15.10.2023 22:31 Ответить
дємократічєскіє ценності..так як в нашому випадку...рашистам відкрили дорогу,мать їх ,а вони з Заходу ******* )(уйла..

Российская «ультрапатриотка» Юлия Прохорова, которая была экстрадирована из Германии за поддержку «СВО» и травлю украинцев, теперь жалуется в соцсетях.

Россиянке не нравится ее страна, и она мечтает о переезде в США. Об этом Прохорова призналась в эфире своего канала в Telegram, передает https://www.dialog.ua/russia/282917_1697350907 Диалог.UA .
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15.10.2023 22:32 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/gAFA_Efj3B0 ЛАЗЕРНОЕ ПВО ИЗРАИЛЯ
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15.10.2023 22:40 Ответить
А з Єгипту спокійно допливуть до Греції, а далі терор розповзеться по всій Європі
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15.10.2023 22:44 Ответить
Мгм.
Як кажуть лікарі, "гази відходять".
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15.10.2023 22:48 Ответить
Єгипет їх на поріг пускати не хотів, бо знав, що буде потім.
Але Блінкен на своєму місці.
Кулеба може повчитись.
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15.10.2023 22:49 Ответить
Швидко ***** купив на крипту, хамаз з ГАЗИ, аби убивати ізраїльтян …
Нітаняху ж другом рахував *****…, а воно он, як неловко перед ізраїльтянами вийшло, з кров'ю …
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15.10.2023 22:51 Ответить
Нетаньяху з путіним друзями були, є, і будуть.
Операція контролювалась з обох сторін, але ві Ізраілі кажуть про "прокол розвідки"...
На фестиваль біля кордону зібрались в основному араби - у них тільки паспорти ізраільські.
Тому Нетаньяху ображатись не буде: цінні люди не постраждали.
Зате привід для розгрому хамасу тепер є залізний.
Завдяки путінській допомозі.
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15.10.2023 23:00 Ответить
Доречно було б палестинців ХАМАСу пересилити в кацапстан
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15.10.2023 22:54 Ответить
лен Виконкому Організації визволення Палестини, що стояла на позиціях https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BC панарабізму https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96#cite_note-24 [24] , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D1%80_%D0%9C%D1%83%D1%85%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD&action=edit&redlink=1 Захір Мухсейн в інтерв'ю голландській газеті «Трау» сказав:

Палестинського народу не існує. Заснування палестинської держави є лише засобом продовження нашої боротьби проти держави Ізраїль за арабську єдність … Насправді немає ніякої різниці між йорданцями, палестинцями, сирійцями та ліванцями. Лише з політичних і тактичних міркувань ми говоримо про існування палестинського народу, так як арабський національний інтерес вимагає протиставити сіонізму існування окремого палестинського народу. Через тактичні міркування не може Йорданія, яка є державою з визначеними межами, пред'явити претензії на Хайфу і Яффо. Але як палестинець я, безумовно, можу вимагати Хайфу, Яффо, Беер-Шеву і Єрусалим. Однак у той момент, як ми повернемо собі наші права на всю Палестину, ми не будемо баритися ні хвилини, щоб об'єднати Палестину з Йорданією.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96#cite_note-bibi-23 [23] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96#cite_note-25 [25] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96#cite_note-26 [26] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96#cite_note-27 [27] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96#cite_note-28 [28]

Аналогічне висловлювання, але з твердженням, що Палестина належить Сирії, а ніякого «палестинського народу» не існує робив також президент Сирії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B7_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%B4 Хафез Асад .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96#cite_note-29 [29] » Всі знають, що Палестина є ніщо інше, як південна частина Сирії "стверджував в 1956 році, перед https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%90_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй засновник і перший голова ООП https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%A8%D1%83%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%80%D1%96&action=edit&redlink=1 Ахмед Шукейрі , у той час представник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%8F Саудівської Аравії в ООН.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96#cite_note-%D0%A8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80-20 [20]

Генерал-лейтенант румунської розвідки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BF%D0%B0_%D0%86%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D1%96%D1%85%D0%B0%D0%B9 Іон Міхай Пачепа , який втік на Захід, писав:

Спочатку на світ з'явився винайдений Радами так званий «палестинський народ», який нібито «потребував самовизначення». Цей термін, «палестинський народ», сфабрикований майстрами радянської дезінформації в 1964 році, коли була створена Організація Визволення Палестини (ООП), за задумом його авторів, мав на увазі арабів, що живуть на території Палестини. Вперше він був вжитий у вступній частині палестинської хартії (декларації політичних вимог), написаної в Москві в тому ж 1964 році. Хартію затвердили 422 члени палестинського національного Ради, ретельний відбір яких проводився в КДБ.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96#cite_note-30 [30]
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15.10.2023 23:05 Ответить
С одной стороны - хорошо что мирных жителей выпустят. С другой - это дикие геморрой для Египта.
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15.10.2023 23:08 Ответить
Израиль можно перенести на Гавайи и сделать американским штатом.
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15.10.2023 23:41 Ответить
Ох мабудь зараз єгиптяни той Хамас матом криють... мало того шо тих підарів кормити, так ще вони по країні розповзуться, почнуть шебуршити і хрін до них хто літом з туристів поїде.
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16.10.2023 00:02 Ответить
Египет перекрывал кпп бетонными плитами и не впускал , хамас не выпускал , а представители ОПы , по заказу кураторов , обвиняли Израиль в невозможности эвакуации и нотами играли .
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16.10.2023 00:52 Ответить
 
 