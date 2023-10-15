У Єгипті відкриють КПП для евакуації із сектору Гази - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен анонсував відкриття КПП "Рафах" у Єгипті для евакуації громадян із сектору Гази.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

"Рафах буде відкрито. Ми разом з ООН, Єгиптом, Ізраїлем та іншими країнами створюємо механізм, який дасть змогу доставити допомогу і доставити її тим, хто її потребує", - заявив Блінкен після зустрічі з президентом Єгипту Абделем Фаттахом ель-Сісі.

Блінкен, який зустрічався з різними регіональними лідерами, включно з лідерами Саудівської Аравії, Бахрейну та Об'єднаних Арабських Еміратів, сказав, що мав "дуже хороші розмови" як з ель-Сісі, так і зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом.

Він додав, що всі країни, з якими він спілкувався, поділяють мету Білого дому - запобігти ескалації і забезпечити допомогу цивільному населенню, яке опинилося в секторі Гази.

"Це важкий і складний час, але я чув, що всі країни сповнені рішучості подолати його, пройти через нього і зробити це разом", - сказав Блінкен.

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